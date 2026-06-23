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Жесткими критиками брендов видеоигр оказались их главные поклонники

Любители видеоигр часто критикуют любимые игры. Как показало новое исследование, такая страстная критика часто оказывается формой лояльности к бренду.

Кадр из игры Call of Duty: Mobile / © Activision

Исследователи из Университета Флиндерса (Австралия) изучили, как поклонники видеоигр выражают поддержку брендам. Они пришли к выводу, что некоторые модели вовлеченности потребителей ставят под сомнение традиционные маркетинговые подходы. Исследование опубликовано в Journal of Product & Brand Management.

Авторы проанализировали комментарии игроков Call of Duty и Battlefield, чтобы понять, как потребители поддерживают бренды. С помощью искусственного интеллекта они изучали более 23 тысяч комментариев на Reddit, чтобы понять, как именно формируется лояльность пользователей.

Любители игр проявляли два принципиально разных типа фанатской поддержки. Поклонники Call of Duty выражали лояльность, делясь эмоциональными историями и опытом. Фанаты Battlefield обсуждали техническое мастерство и точность игровых механик. При этом обе группы демонстрировали одинаково сильную привязанность к бренду. Это опровергло идею единого рецепта формирования сообщества фанатов.

Ученые также пришли к выводу, что критика игр — признак глубокой лояльности. Традиционный маркетинг считает жалобы негативом, но новое исследование показало обратное. В таких сообществах критика недостатков продукта и защита бренда часто шли рука об руку. Геймеры критиковали продукт не из-за ненависти, а из-за желания его улучшить.

Авторы призвали бренды не подавлять критику. Они также напомнили, что потребители стали меньше реагировать на традиционную рекламу. Для брендов стало важным понимание механизмов реальной поддержки со стороны сообществ. Это актуально как для игровой индустрии, так и за ее пределами.