Фотоловушка запечатлела однорукую гориллу с новорожденным детенышем в дикой природе
Фотоловушка запечатлела однорукую гориллу с новорожденным детенышем в дикой природе
Кадры с фотоловушки показали удивительную историю выживания: однорукая горилла, которая едва не погибла из-за браконьерских силков в Африке, вопреки всем обстоятельствам стала матерью в естественной среде обитания.
Специалисты фонда Aspinall Foundation недавно обнаружили записи с камер наблюдения, на которых запечатлена Ленгуи — западная равнинная горилла, лишившаяся части одной руки. На снимках она несет своего новорожденного детеныша через леса заповедника Лесио-Лоуна в Республике Конго.
На кадрах Ленгуи бережно прижимает к груди малыша, которому, по оценкам специалистов, около недели. В фонде пояснили, что о рождении детеныша стало известно лишь недавно, поскольку камеры в заповеднике проверяют примерно раз в шесть недель.
Координатор программ по реинтродукции животных фонда, Тони Кинг, просматривал материалы, собранные сетью из двадцати камер с датчиками движения, установленных по всей территории заповедника Лесио-Лоуна. Этот заповедник был создан для поддержки популяции горилл, возвращенных в дикую природу.
На кадрах, снятых в конце 2025 года, было заметно, что Ленгуи находится на позднем сроке беременности. Когда исследователи вновь изучили записи в апреле 2026 года, они обнаружили сделанные несколькими месяцами ранее изображения, на которых горилла уже держит здорового новорожденного детеныша.
Сейчас Ленгуи немного больше тридцати лет. По данным фонда, она уже приближается к завершению своего репродуктивного периода. Возраст и потеря части конечности могут осложнить уход за детенышем, однако исследователи отмечают ее поразительную решимость.
Тони Кинг назвал историю Ленгуи «невероятной» и отметил, что она стала свидетельством ее «исключительной воли к жизни». Когда Ленгуи было около полутора лет, ее мать попала в браконьерский силок. По словам Кинга, маленькая горилла осталась «беспомощной сиротой». Ее спасли сотрудники Национального парка Одзала, а затем передали в приют для осиротевших горилл в городе Браззавиль, которым управлял фонд Aspinall Foundation. Там она прошла длительную реабилитацию, после чего была возвращена в дикую природу.
Сегодня история Ленгуи стала не только редким примером успешного материнства среди горилл с тяжелыми физическими травмами, но и вдохновляющим свидетельством удивительной стойкости диких животных перед лицом человеческой жестокости и превратностей судьбы.
