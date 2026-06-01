Ученые нашли способ предотвратить передачу вируса при укусе клещей

Количество заболеваний, передаваемых клещами, ежегодно растет во всем мире. Эти паразиты переносят опасные вирусы и бактерии, поражающие людей и животных. Современные методы борьбы с клещевыми инфекциями основаны на предотвращении укусов или сокращении популяции клещей. Теперь ученые предложили способ заблокировать биологический механизм передачи вируса во время укуса.

Передача вирусов и бактерий от клещей к жертве происходит во время укуса. Слюна этих паукообразных представляет собой сложный комплекс разных молекул и содержит так называемые экзосомы — микроскопические внеклеточные «пузырьки», которые переносят белки и другие биологические сигналы между клетками и тканями. Эти экзосомальные белки помогают клещам крепко приклеиваться к коже хозяина, питаться незаметно, легко насыщаться, не вызывая иммунного ответа и даже обезболивая место укуса.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале The EMBO Journal, выявили новый богатый глицином экзосомальный белок GRP, который клещи выделяют со слюной во время насыщения. Оказалось, он играет ключевую роль в передаче патогенов от паразита к его хозяину. Команда из Университета Теннесси (США) изучила молекулярные механизмы этого процесса и потенциал белка в качестве возможной мишени для вакцин, блокирующих передачу вируса.

Исследователи выяснили, что выработка этого белка нарастает по мере того, как клещ питается и насыщается кровью. Это способствует передаче патогена от паразита к хозяину.

«Выключение» гена, отвечающего за выработку этого белка, привело к тому, что клещи стали хуже есть, плохо насыщаться, терять вес и уменьшаться в размере. Кроме того, значительно снижались уровень вируса и способность его передачи здоровому реципиенту. Таким образом, ученые пришли к выводу, что экзосомальный белок GRP играет двойную роль — способствует насыщению клеща кровью и передаче патогена, выступая своего рода посредником передачи вируса. Эти данные открыли новые возможности для профилактики и борьбы с клещевыми инфекциями.

В лаборатории ученые создали очищенный искусственный вариант белка GST-GRP и ввели его в качестве вакцины лабораторным мышам. После того как нимфы клещей, предварительно зараженные вирусом лимфоцитарного хориоменингита, в течение 48 часов пили кровь иммунизированных мышей, они резко уменьшились в размерах и потеряли вес, также существенно снизилась их вирусная нагрузка.



Это исследование показало, что экзосомы могут стать эффективной мишенью для разработки вакцин от клещевых инфекций. Вместо воздействия на сам вирус вакцина будет нацелена на молекулу в клеще, предотвращая успешное питание паразита и механизм передачи патогенов. Прерывая этот процесс на ранней стадии, ученые надеются остановить инфекцию до того, как она достигнет хозяина.

Лена 15 статей