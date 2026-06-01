1 июня, 10:35
Елена Тихонова
74

Ученые нашли способ предотвратить передачу вируса при укусе клещей

Количество заболеваний, передаваемых клещами, ежегодно растет во всем мире. Эти паразиты переносят опасные вирусы и бактерии, поражающие людей и животных. Современные методы борьбы с клещевыми инфекциями основаны на предотвращении укусов или сокращении популяции клещей. Теперь ученые предложили способ заблокировать биологический механизм передачи вируса во время укуса.

Иксодовый клещ. / @ Kaldari. Creative Commons CC0 1.0
Передача вирусов и бактерий от клещей к жертве происходит во время укуса. Слюна этих паукообразных представляет собой сложный комплекс разных молекул и содержит так называемые экзосомы — микроскопические внеклеточные «пузырьки», которые переносят белки и другие биологические сигналы между клетками и тканями. Эти экзосомальные белки помогают клещам крепко приклеиваться к коже хозяина, питаться незаметно, легко насыщаться, не вызывая иммунного ответа и даже обезболивая место укуса.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале The EMBO Journal, выявили новый богатый глицином экзосомальный белок GRP, который клещи выделяют со слюной во время насыщения. Оказалось, он играет ключевую роль в передаче патогенов от паразита к его хозяину. Команда из Университета Теннесси (США) изучила молекулярные механизмы этого процесса и потенциал белка в качестве возможной мишени для вакцин, блокирующих передачу вируса.

Исследователи выяснили, что выработка этого белка нарастает по мере того, как клещ питается и насыщается кровью. Это способствует передаче патогена от паразита к хозяину.

«Выключение» гена, отвечающего за выработку этого белка, привело к тому, что клещи стали хуже есть, плохо насыщаться, терять вес и уменьшаться в размере. Кроме того, значительно снижались уровень вируса и способность его передачи здоровому реципиенту. Таким образом, ученые пришли к выводу, что экзосомальный белок GRP играет двойную роль — способствует насыщению клеща кровью и передаче патогена, выступая своего рода посредником передачи вируса. Эти данные открыли новые возможности для профилактики и борьбы с клещевыми инфекциями.

В лаборатории ученые создали очищенный искусственный вариант белка GST-GRP и ввели его в качестве вакцины лабораторным мышам. После того как нимфы клещей, предварительно зараженные вирусом лимфоцитарного хориоменингита, в течение 48 часов пили кровь иммунизированных мышей, они резко уменьшились в размерах и потеряли вес, также существенно снизилась их вирусная нагрузка.

Это исследование показало, что экзосомы могут стать эффективной мишенью для разработки вакцин от клещевых инфекций. Вместо воздействия на сам вирус вакцина будет нацелена на молекулу в клеще, предотвращая успешное питание паразита и механизм передачи патогенов. Прерывая этот процесс на ранней стадии, ученые надеются остановить инфекцию до того, как она достигнет хозяина.

Лена
15 статей
Люблю науку, и пишу про науку, потому что, как сказал великий физик-теоретик Стивен Вайнберг, попытка понять Вселенную — одна из вещей, способных приподнять человеческую жизнь над уровнем фарса и придать ей черты высокой трагедии
31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

31 мая, 08:38
Лена

Исследование массового захоронения показало, чем болели дети в Европе 5 тысяч лет назад

Исследование крупнейшего в Европе массового захоронения медного века Камино-дель-Молино указало на то, что дети и подростки, жившие в Испании почти пять тысяч лет назад, страдали и умирали от хронических респираторных инфекций, в числе которых, вероятно был туберкулез.

1 июня, 08:40
Любовь С.

Спутники Юпитера и Урана указали на «потерянную» планету

Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.

27 мая, 09:59
НИУ ВШЭ

В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций

Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.

25 мая, 11:32
Губкинский университет

В России предложили способ вовлечь в добычу ранее нерентабельные нефтяные запасы

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина предложили подход к отбору малодебетных нефтегазовых месторождений, которые составляют около 88% нераспределенного фонда нефтяных участков. Модель расчета поможет вовлечь в экономический оборот от 400 до 600 миллионов тонн ранее нерентабельных запасов.

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

