Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».
Китай внедрил гуманоидных роботов, способных сортировать 1200 посылок в час, в одном из крупнейших почтовых центров мира
Китай начал использовать гуманоидных роботов в логистических центрах, где они способны обрабатывать до 1200 посылок в час. Этот шаг стал частью масштабной программы автоматизации одной из самых загруженных почтовых систем мира.
В логистическом комплексе Цзянгао в городе Гуанчжоу человекоподобные роботы-сортировщики стали работать бок о бок с роботизированными манипуляторами и беспилотными погрузчиками в высокоавтоматизированной складской среде.
По данным китайских государственных СМИ, роботы способны обрабатывать до 1200 отправлений в час. Их внедрение является частью масштабной программы модернизации почтовой инфраструктуры, реализуемой компанией China Post Group.
Логистический центр расположен в Гуанчжоу, на юге провинции Гуандун. По имеющимся данным, комплекс ежедневно обрабатывает в среднем около 6,5 миллиона почтовых отправлений, а в периоды пиковых нагрузок этот показатель превышает 10 миллионов единиц. Чтобы справляться с такими объемами, операторы все активнее внедряют автономные системы, способные работать круглосуточно и практически без участия человека.
Роботизированные манипуляторы и автоматические конвейеры давно стали привычным элементом крупных логистических центров по всему миру. Однако использование гуманоидных роботов представляет собой новый этап развития складской автоматизации.
В отличие от традиционных промышленных роботов, человекоподобные системы создаются для работы в инфраструктуре, изначально предназначенной для людей. Это позволяет им свободно перемещаться по существующим складам; распознавать посылки и грузы; взаимодействовать со стеллажами и контейнерами; адаптироваться к меняющимся задачам; работать без дорогостоящей перестройки всего объекта.
За последние годы Китай превратился в одного из мировых лидеров по разработке человекоподобных роботов. Компании по всей стране активно выводят на рынок решения для: промышленного производства; складской логистики; ухода за пожилыми людьми; сферы услуг; общественного сектора.
Благодаря масштабной государственной поддержке и развитой внутренней цепочке поставок китайские производители всё чаще рассматривают гуманоидных роботов не как демонстрационные прототипы, а как полноценный промышленный инструмент.
