Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
США перебросят на Ближний Восток разведчик ULTRA Turbo с рекордной продолжительностью полета
США отправят на Ближний Восток модернизированный разведывательный беспилотник ULTRA Turbo — новую версию необычного аппарата, напоминающего планер. Дрон способен находиться в воздухе более двух суток подряд и предназначен для длительных операций наблюдения в одном из самых насыщенных разведывательной активностью регионов мира.
Новая модификация беспилотника, получившая название ULTRA Turbo, создана на базе платформы ULTRA (Unmanned Long-endurance Tactical Reconnaissance Aircraft) и оснащена турбированным двигателем. При этом аппарат сохранил свое главное преимущество — исключительно большую продолжительность полета.
Согласно бюджетным документам ВВС США, беспилотник пройдет оперативные испытания в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM). Тестовая программа стартует в 2026 финансовом году и продолжится в 2027-м, когда аппарат получит дополнительные улучшения.
Развертывание ULTRA Turbo связано с растущей потребностью США в постоянном воздушном наблюдении на Ближнем Востоке — прежде всего в операциях, связанных с Ираном, а также в миссиях по контролю морских путей.
Семейство ULTRA разработали компания DZYNE Technologies и Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL). В отличие от традиционных военных дронов, аппарат создан на основе конструкции спортивного планера, благодаря чему получил характерное длинное крыло, оптимизированное для сверхдальних полетов.
Базовая версия ULTRA способна находиться в воздухе более 70 часов, подниматься на высоту до 7,6 километра и нести полезную нагрузку массой около 200 килограммов.
Новый ULTRA Turbo несколько уступает по времени полета, но выигрывает в скорости и высотности. По данным DZYNE, аппарат может проводить в воздухе свыше 60 часов, развивать скорость до 220 километров в час и действовать на высоте до девяти километров.
Разработчики позиционируют ULTRA Turbo не просто как разведывательный беспилотник. Платформа может использоваться для радиоэлектронной борьбы, ретрансляции связи и даже запуска специальных полезных нагрузок.
