Не просто база, а город: NASA раскрыло детали о лунном комплексе площадью в сотни квадратных километров

NASA намерено создать на Луне по-настоящему масштабную базу: будущий комплекс в рамках программы «Артемида» может занять территорию в сотни квадратных километров и напоминать полноценный город с собственной инфраструктурой, транспортом и автономными роботами-разведчиками. О грандиозных планах агентства рассказал руководитель программы Лунной базы Карлос Гарсия-Галан.

Концепт американской лунной базы / © NASA

Базу планируют строить в районе южного полюса Луны в течение следующего десятилетия. Этот регион считается особенно перспективным, поскольку в затененных кратерах там, как полагают ученые, накапливались огромные запасы водяного льда на протяжении миллиардов лет.

План создания базы / © NASA

Изначально NASA не стремилось создать настолько обширный комплекс. Однако по мере проработки всех элементов будущего поселения стало ясно, что компактной базы не получится.

Главный архитектор программы Нуджуд Меранси объяснила, что разные системы требуют размещения на значительном расстоянии друг от друга.

Жилые модули, например, планируется располагать на возвышенностях, где больше солнечного света. Ядерные энергетические установки придется выносить минимум на километр от жилых зон из-за радиационной безопасности. Добавьте к этому научные площадки, транспортные маршруты и технические объекты — и база начинает напоминать настоящий лунный мегаполис.

Одной из ключевых технологий проекта станут необычные роботы-разведчики MoonFall — небольшие аппараты, способные перемещаться по Луне прыжками. Именно они должны первыми исследовать территорию будущей базы и определить наиболее подходящие участки для строительства.

Первую группу MoonFall, состоящую из трех или четырех аппаратов, NASA планирует отправить на Луну в 2028 году на посадочном модуле компании Firefly Aerospace. По словам Гарсии-Галана, дроны смогут обозначать границы зон, представляющих особый научный интерес или предназначенных для дальнейшего развития базы.

NASA разбило создание лунной базы на три крупных этапа.

Первый этап продлится до 2029 года и будет посвящен детальному исследованию региона и обеспечению надёжного доступа к поверхности Луны. Второй этап, рассчитанный на 2029–2032 годы, должен создать первоначальную рабочую инфраструктуру базы. Третий этап, который начнется после 2032 года, предполагает появление полу-постоянного присутствия людей на Луне.