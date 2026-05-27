Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
27 мая, 06:59
Не просто база, а город: NASA раскрыло детали о лунном комплексе площадью в сотни квадратных километров

NASA намерено создать на Луне по-настоящему масштабную базу: будущий комплекс в рамках программы «Артемида» может занять территорию в сотни квадратных километров и напоминать полноценный город с собственной инфраструктурой, транспортом и автономными роботами-разведчиками. О грандиозных планах агентства рассказал руководитель программы Лунной базы Карлос Гарсия-Галан.

Концепт американской лунной базы / © NASA
Базу планируют строить в районе южного полюса Луны в течение следующего десятилетия. Этот регион считается особенно перспективным, поскольку в затененных кратерах там, как полагают ученые, накапливались огромные запасы водяного льда на протяжении миллиардов лет.

План создания базы / © NASA

Изначально NASA не стремилось создать настолько обширный комплекс. Однако по мере проработки всех элементов будущего поселения стало ясно, что компактной базы не получится.

Главный архитектор программы Нуджуд Меранси объяснила, что разные системы требуют размещения на значительном расстоянии друг от друга.

Жилые модули, например, планируется располагать на возвышенностях, где больше солнечного света. Ядерные энергетические установки придется выносить минимум на километр от жилых зон из-за радиационной безопасности. Добавьте к этому научные площадки, транспортные маршруты и технические объекты — и база начинает напоминать настоящий лунный мегаполис.

Одной из ключевых технологий проекта станут необычные роботы-разведчики MoonFall — небольшие аппараты, способные перемещаться по Луне прыжками. Именно они должны первыми исследовать территорию будущей базы и определить наиболее подходящие участки для строительства.

Первую группу MoonFall, состоящую из трех или четырех аппаратов, NASA планирует отправить на Луну в 2028 году на посадочном модуле компании Firefly Aerospace. По словам Гарсии-Галана, дроны смогут обозначать границы зон, представляющих особый научный интерес или предназначенных для дальнейшего развития базы.

NASA разбило создание лунной базы на три крупных этапа.

Первый этап продлится до 2029 года и будет посвящен детальному исследованию региона и обеспечению надёжного доступа к поверхности Луны. Второй этап, рассчитанный на 2029–2032 годы, должен создать первоначальную рабочую инфраструктуру базы. Третий этап, который начнется после 2032 года, предполагает появление полу-постоянного присутствия людей на Луне.

25 мая, 11:32
Губкинский университет

В России предложили способ вовлечь в добычу ранее нерентабельные нефтяные запасы

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина предложили подход к отбору малодебетных нефтегазовых месторождений, которые составляют около 88% нераспределенного фонда нефтяных участков. Модель расчета поможет вовлечь в экономический оборот от 400 до 600 миллионов тонн ранее нерентабельных запасов.

«Калибровщик» моделей жестов позволит создать аппараты «безмолвной речи»

Ученые Московского физико-технического института разработали бенчмарк — эталон для компьютерных программ — и с его помощью сравнили больше десяти популярных нейросетей и классических алгоритмов распознавания жестов незнакомого человека по сигналам электромиографии. Разработка даст возможность лучше понимать «голос тела», чтобы дистанционно управлять техникой, теледроидами, дополненной и виртуальной реальностью.

Шакалы в XXI веке использовали человека как щит для заселения Европы

В 2020-х годах шакалы достигли Архангельской области, а еще раньше колонизировали другие регионы Северной Европы. Авторы новой работы проанализировали перспективы и пришли к выводу о неизбежности многократного расширения их европейского ареала в этом веке. Причем ключевую роль в этом играет человек и его действия.

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.

В России предложили способ вовлечь в добычу ранее нерентабельные нефтяные запасы

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина предложили подход к отбору малодебетных нефтегазовых месторождений, которые составляют около 88% нераспределенного фонда нефтяных участков. Модель расчета поможет вовлечь в экономический оборот от 400 до 600 миллионов тонн ранее нерентабельных запасов.

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

