Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Буркина-Фасо запустила один из крупнейших проектов для добычи подземных вод
Буркина-Фасо запустила проект стоимостью 145 миллионов долларов по восстановлению 35 плотин и бурению глубоких скважин для добычи подземных вод, веками скрытых под засушливыми почвами Сахеля.
Правительство капитана Ибрагима Траоре подает этот шестилетний план как шаг к так называемому «водному суверенитету» — способности страны самостоятельно обеспечивать себя водой без зависимости от внешнего финансирования и зарубежных систем снабжения.
Инициатива была одобрена Советом министров в 2025 году и, по утверждению властей, стала прямым ответом на водный кризис, усугубленный изменением климата, опустыниванием и все более непредсказуемыми сезонами дождей. Буркина-Фасо — не имеющая выхода к морю страна, регулярно страдающая от засух. Более 80% ее населения зависит от сельского хозяйства и животноводства, однако государство исторически испытывает серьезные трудности с обеспечением населения надежными источниками питьевой воды, особенно в сельской местности.
По данным правительства Буркина-Фасо, проект включает целый комплекс мер и не ограничивается простым бурением скважин. Среди заявленных целей — восстановление 35 крупных плотин, многие из которых были построены десятилетия назад и пришли в упадок из-за многолетнего отсутствия обслуживания. Также планируется освоение или восстановление около 788 гектаров орошаемых земель с использованием современных технологий, позволяющих выращивать урожай круглый год, а не только в сезон дождей.
Кроме того, программа предусматривает пополнение 15 стратегических водохранилищ, создание 15 новых рыбоводческих резервуаров для увеличения производства белковой пищи, восстановление 5000 гектаров деградировавших земель для борьбы с опустыниванием и формирование 80 общественных комитетов по управлению водными ресурсами. Предполагается, что именно местные сообщества, а не удаленные государственные структуры, будут контролировать использование воды. Также рассматривается создание национального водного фонда для финансирования будущих проектов.
Наиболее убедительная часть этой истории связана не с политической риторикой, а с наукой. Существование крупных запасов воды под Сахелем было подтверждено масштабным исследованием Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), связанного с ООН. В период с 2012 по 2017 год агентство обучало и оснащало ученых из 13 африканских стран, включая Буркина-Фасо, для картографирования подземных вод с помощью изотопных технологий, основанных на применении ядерной науки.
Опубликованное в мае 2017 года исследование охватывало пять крупных трансграничных водоносных систем, включая систему Липтако–Гурма–Верхняя Вольта, расположенную непосредственно под территорией Буркина-Фасо, а также бассейны озера Чад, Сенегал–Мавритания, Тауденни и систему Иуллемеден. Выводы оказались обнадеживающими: под землей находятся значительные объемы качественной воды, пригодной для потребления человеком, при этом уровень загрязнения пока остается низким.
Несмотря на впечатляющие перспективы, проект сталкивается с рядом серьезных препятствий. Прежде всего — масштаб задачи. Восстановление 788 гектаров орошаемых земель составляет лишь небольшую долю сельскохозяйственного потенциала страны, где тысячи гектаров все еще остаются неиспользованными. Иными словами, инвестиции значительны, но сами по себе они не способны решить водный дефицит Буркина-Фасо.
Существует и важное техническое предупреждение: подземные воды не бесконечны. Гидролог МАГАТЭ, руководивший исследованием, подчеркивал необходимость защиты этих ресурсов от загрязнения и чрезмерной эксплуатации, поскольку ситуация может быстро измениться. В качестве примера приводится Великая рукотворная река Ливии — проект, использующий воду из пустынных водоносных горизонтов, которые уже демонстрируют признаки истощения. Это показывает, что бесконтрольная добыча древних подземных вод может поставить под угрозу запасы для будущих поколений.
Наконец, остается фактор политической нестабильности. Правительство Траоре уже сталкивалось с попытками переворота, роспуском партий и ограничением свободы прессы, что вызывает сомнения в способности власти обеспечить непрерывность долгосрочных проектов в условиях концентрации власти.
Водный проект Буркина-Фасо — яркий пример того, как тесно переплетаются наука, инфраструктура и политика. С одной стороны, существует подтвержденный факт: под Сахелем действительно находятся огромные запасы качественной воды, выявленные международными исследованиями. С другой — есть правительство, решившее использовать это знание на практике, хотя результаты его действий еще предстоит независимо проверить, а устойчивость проекта напрямую зависит от грамотного управления и политической стабильности.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина предложили подход к отбору малодебетных нефтегазовых месторождений, которые составляют около 88% нераспределенного фонда нефтяных участков. Модель расчета поможет вовлечь в экономический оборот от 400 до 600 миллионов тонн ранее нерентабельных запасов.
Ученые Московского физико-технического института разработали бенчмарк — эталон для компьютерных программ — и с его помощью сравнили больше десяти популярных нейросетей и классических алгоритмов распознавания жестов незнакомого человека по сигналам электромиографии. Разработка даст возможность лучше понимать «голос тела», чтобы дистанционно управлять техникой, теледроидами, дополненной и виртуальной реальностью.
В 2020-х годах шакалы достигли Архангельской области, а еще раньше колонизировали другие регионы Северной Европы. Авторы новой работы проанализировали перспективы и пришли к выводу о неизбежности многократного расширения их европейского ареала в этом веке. Причем ключевую роль в этом играет человек и его действия.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина предложили подход к отбору малодебетных нефтегазовых месторождений, которые составляют около 88% нераспределенного фонда нефтяных участков. Модель расчета поможет вовлечь в экономический оборот от 400 до 600 миллионов тонн ранее нерентабельных запасов.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
30 Апреля, 2015
Животные-рекордсмены
28 Декабря, 2022
Нейрообразование: от термина до рынка
12 Сентября, 2015
Топ самых совершенных роботов
2 Августа, 2016
Розуэлльский инцидент: правда и вымысел
26 Сентября, 2022
Звезда по имени тайна: чего мы до сих пор не знаем о Солнце
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии