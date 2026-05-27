Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Буркина-Фасо запустила один из крупнейших проектов для добычи подземных вод

Буркина-Фасо запустила проект стоимостью 145 миллионов долларов по восстановлению 35 плотин и бурению глубоких скважин для добычи подземных вод, веками скрытых под засушливыми почвами Сахеля.

Бурение скважины для добычи подземных вод / © Getty Images

Правительство капитана Ибрагима Траоре подает этот шестилетний план как шаг к так называемому «водному суверенитету» — способности страны самостоятельно обеспечивать себя водой без зависимости от внешнего финансирования и зарубежных систем снабжения.

Инициатива была одобрена Советом министров в 2025 году и, по утверждению властей, стала прямым ответом на водный кризис, усугубленный изменением климата, опустыниванием и все более непредсказуемыми сезонами дождей. Буркина-Фасо — не имеющая выхода к морю страна, регулярно страдающая от засух. Более 80% ее населения зависит от сельского хозяйства и животноводства, однако государство исторически испытывает серьезные трудности с обеспечением населения надежными источниками питьевой воды, особенно в сельской местности.

По данным правительства Буркина-Фасо, проект включает целый комплекс мер и не ограничивается простым бурением скважин. Среди заявленных целей — восстановление 35 крупных плотин, многие из которых были построены десятилетия назад и пришли в упадок из-за многолетнего отсутствия обслуживания. Также планируется освоение или восстановление около 788 гектаров орошаемых земель с использованием современных технологий, позволяющих выращивать урожай круглый год, а не только в сезон дождей.

Кроме того, программа предусматривает пополнение 15 стратегических водохранилищ, создание 15 новых рыбоводческих резервуаров для увеличения производства белковой пищи, восстановление 5000 гектаров деградировавших земель для борьбы с опустыниванием и формирование 80 общественных комитетов по управлению водными ресурсами. Предполагается, что именно местные сообщества, а не удаленные государственные структуры, будут контролировать использование воды. Также рассматривается создание национального водного фонда для финансирования будущих проектов.

Наиболее убедительная часть этой истории связана не с политической риторикой, а с наукой. Существование крупных запасов воды под Сахелем было подтверждено масштабным исследованием Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), связанного с ООН. В период с 2012 по 2017 год агентство обучало и оснащало ученых из 13 африканских стран, включая Буркина-Фасо, для картографирования подземных вод с помощью изотопных технологий, основанных на применении ядерной науки.

Опубликованное в мае 2017 года исследование охватывало пять крупных трансграничных водоносных систем, включая систему Липтако–Гурма–Верхняя Вольта, расположенную непосредственно под территорией Буркина-Фасо, а также бассейны озера Чад, Сенегал–Мавритания, Тауденни и систему Иуллемеден. Выводы оказались обнадеживающими: под землей находятся значительные объемы качественной воды, пригодной для потребления человеком, при этом уровень загрязнения пока остается низким.

Несмотря на впечатляющие перспективы, проект сталкивается с рядом серьезных препятствий. Прежде всего — масштаб задачи. Восстановление 788 гектаров орошаемых земель составляет лишь небольшую долю сельскохозяйственного потенциала страны, где тысячи гектаров все еще остаются неиспользованными. Иными словами, инвестиции значительны, но сами по себе они не способны решить водный дефицит Буркина-Фасо.

Существует и важное техническое предупреждение: подземные воды не бесконечны. Гидролог МАГАТЭ, руководивший исследованием, подчеркивал необходимость защиты этих ресурсов от загрязнения и чрезмерной эксплуатации, поскольку ситуация может быстро измениться. В качестве примера приводится Великая рукотворная река Ливии — проект, использующий воду из пустынных водоносных горизонтов, которые уже демонстрируют признаки истощения. Это показывает, что бесконтрольная добыча древних подземных вод может поставить под угрозу запасы для будущих поколений.

Наконец, остается фактор политической нестабильности. Правительство Траоре уже сталкивалось с попытками переворота, роспуском партий и ограничением свободы прессы, что вызывает сомнения в способности власти обеспечить непрерывность долгосрочных проектов в условиях концентрации власти.

Водный проект Буркина-Фасо — яркий пример того, как тесно переплетаются наука, инфраструктура и политика. С одной стороны, существует подтвержденный факт: под Сахелем действительно находятся огромные запасы качественной воды, выявленные международными исследованиями. С другой — есть правительство, решившее использовать это знание на практике, хотя результаты его действий еще предстоит независимо проверить, а устойчивость проекта напрямую зависит от грамотного управления и политической стабильности.