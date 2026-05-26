Ferrari официально показала первый серийный электромобиль
Ferrari представила Luce — свой первый серийный электромобиль, ознаменовав один из самых радикальных поворотов в истории компании. Четырехдверный электромобиль сочетает совершенно новый дизайнерский язык с четырехмоторной силовой установкой мощностью 1035 лошадиных сил. Выход Luce на рынок США запланирован на весну 2027 года.
Luce также стал первой серийной Ferrari, рассчитанной сразу на пятерых пассажиров. В отличие от традиционных спорткаров марки, электромобиль построен на полностью новой электрической платформе, позволившей инженерам и дизайнерам заново переосмыслить пропорции автомобиля.
Над внешностью и интерьером Ferrari работала совместно с LoveFrom — дизайнерской студией бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва и промышленного дизайнера Марка Ньюсона. В Ferrari рассказали, что сперва инженеры сосредоточились на аэродинамической эффективности, а уже затем дизайнеры придали болиду окончательный облик.
Результат оказался совершенно непохожим на прежние Ferrari. Длина Luce составляет пять метров, что делает его сопоставимым по размерам с Tesla Model S. При этом электромобиль ниже кроссовера Purosangue, а его силуэт формировался прежде всего вокруг потоков воздуха, а не классических суперкаровских линий.
Ferrari утверждает, что коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,254 — и это без активных аэродинамических элементов. От них сознательно отказались ради снижения массы и более чистого, цельного дизайна кузова.
Luce оснащен четырьмя электромоторами, суммарно выдающими 1035 лошадиных сил. По данным Ferrari, такая конфигурация обеспечивает динамику, не похожую ни на один современный серийный электромобиль. Система также поддерживает полноценное распределение тяги между всеми колесами, что должно обеспечить особенно точное и острое управление.
Источником энергии служит аккумулятор емкостью 122 киловатт-час , интегрированный в силовую структуру шасси. И моторы, и батарею Ferrari разработала самостоятельно. Электрокар построен на 800-вольтовой архитектуре и поддерживает зарядку мощностью до 350 киловатт. Запас хода Luce достигает примерно 530 километров.
На Luce установлены одни из самых больших колес в истории дорожных Ferrari: спереди — 23 дюйма, сзади — 24. Покупателям предложат как классические пятиспицевые диски, так и аэродинамические «турбинные» колеса, которые, по данным Ferrari, снижают сопротивление воздуха еще на 5%.
Внутри Ferrari стремится вывести Luce в высшую лигу роскошных высокопроизводительных электромобилей. Салон отделан премиальными материалами и предлагает значительно больше пространства, чем предыдущие модели бренда.
Luce стал самым радикальным дорожным Ferrari за последние десятилетия. Примут ли поклонники марки столь смелый поворот — пока вопрос открытый. Но одно очевидно уже сейчас: Ferrari решила вступить в электрическую эпоху исключительно на собственных условиях.
