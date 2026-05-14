Сверчков заподозрили в способности чувствовать боль
Энтомологи провели эксперименты на сверчках, чтобы выяснить, как будут вести себя эти насекомые после прижигания одного из усиков. Оказалось, что сверчок ухаживает за пострадавшим усиком примерно так же, как собака вылизывает раненую лапу. Это позволило ученым сделать вывод, что насекомые, во всяком случае сверчки, способны испытывать боль.
Возможность того, что насекомые могут чувствовать боль, в последние годы очень интересует научное сообщество. До недавнего времени считалось, что нервная система насекомых не реагирует на боль, поскольку в ней отсутствуют соответствующие нейроны. Однако, когда исследователи начали анализировать поведенческие индикаторы болевых ощущений, картина несколько изменилась.
Речь идет не о кратковременной нервной реакции на боль — например, рефлекторном отдергивании лапки при контакте с огнем, — а о стойком изменении поведения в ответ на длящиеся болезненные ощущения. Один из таких признаков — «гибкий самозащитный груминг», когда животное целенаправленно, в течение длительного периода времени, направляет свое внимание на пострадавшую часть тела.
Подобную реакцию заботы можно наблюдать у человека, который растирает, бережет, ухаживает за больным местом. Похожее поведение заметили у других позвоночных — крыс, птиц, рыб, а также у некоторых беспозвоночных — крабов, омаров, креветок, каракатиц и осьминогов.
Что касается насекомых, то реакцию самозащитного груминга в 2024 году выявили у земляных шмелей. После ожога одного из усиков-антенн насекомые потирали его чаще, чем другой, неповрежденный. Ученые сделали вывод: такое поведение может служить косвенным доказательством того, что насекомые, в частности шмели, все же способны чувствовать боль.
Результаты нового исследования подтвердили это предположение. Энтомологи из Сиднейского университета (Австралия), статья которых опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B, обнаружили реакцию самозащитного груминга у домашнего сверчка (Acheta domesticus).
Во время экспериментов с десятками сверчков исследователи случайным образом распределяли насекомых на группы. К одному из усиков-антенн сверчков из «болевой» группы прикладывали паяльник, нагретый до 65 °C — достаточно горячей температуры, чтобы это было немного неприятно, но в то же время не причинило насекомому серьезного вреда. К усикам сверчков из второй группы прикладывали тот же паяльник, но холодный, а третья группа была контрольной.
Как установили ученые, в подавляющем большинстве случаев сверчки, подвергшиеся воздействию горячего паяльника, тут же переключали свое внимание на пострадавший усик. Они значительно больше и дольше заботились о нем, чем за здоровым усиком: чаще чистили его, потирали и ухаживали.
У собратьев из второй группы, усика которых касались холодным паяльником, такого поведения не наблюдалось. Они были в первый момент немного встревожены, но очень быстро возвращались к обычной активности.
«Полученные результаты предоставляют убедительные доказательства гибкой, направленной на определенное место самозащиты у прямокрылых, восполняя ключевой пробел в доказательствах болевых состояний за пределами позвоночных», — подвели итог исследователи.
Как отметил в комментарии для The Guardian ведущий автор исследования Томас Уайт, вопрос «Чувствуют ли насекомые боль?» особенно актуален для сверчков — этих «куриц и коров» мира насекомых, которых выращивают миллиардами и триллионами для производства продуктов питания, кормов и научных исследований. По мнению Уайта, если жизнь сверчков «может быть лучше или хуже, то мы должны это учитывать».
Так, опубликованная в апреле 2024 года «Нью-Йоркская декларация о сознании животных», которую подписали 594 ведущих мировых ученых и философов, признает «реалистичную возможность сознательного опыта» у всех позвоночных и многих беспозвоночных, включая насекомых.
