Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
«Роскосмос» показал первые снимки, сделанные спутником «Ресурс-П» № 5
Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала первые изображения, которые получил «Геотон-Л1» — основной прибор наблюдения поверхности Земли высокого пространственного разрешения спутника «Ресурс-П» № 5.
На первые снимки спутника попали Лос-Анджелес (США) и Дубай (ОАЭ).
Напомним, 25 декабря ракета-носитель «Союз-2.1б» отправила спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 5 на целевую орбиту.
В XXI веке палеонтология развивается рекордными темпами и регулярно радует сообщениями о новых «чудовищах», а также подробностями о жизни уже известных. Уходящий год отнюдь не исключение, он оказался очень богат на палеонтологические новости. Naked Science вспомнил самые важные, неожиданные и любопытные открытия, касающиеся древней жизни и сделанные в 2024-м.
Вспышки радиоизлучения, которые длятся доли секунды и при этом затмевают целые галактики, остаются предметом астрономического расследования с самого начала истории их наблюдений, то есть с 2007 года. Главным подозреваемым по этому делу проходит звезда с крайне необычными свойствами под названием магнетар. Недавно очередной пример такого яркого события в космосе помог понять, как все-таки оно происходит.
В прошлом году ученые выяснили, что ускорение расширения Вселенной замедляется, и это может коренным образом изменить ее судьбу. А еще они открыли новый класс патогенов.Не бактерию и не вирус, а вообще до такой степени непонятно что, что назвали ее «обелиск». Кстати, живут они непосредственно внутри вас. Но это еще не все тревожащие новости: согласно генетикам, распространение земледелия и цивилизации шло через геноцид. Кажется, это объясняет великую загадку того, почему эти три явления стали так распространены на нашей планете. Это и многое другое — в научных итогах года от Naked Science.
Группа климатологов проанализировала массив спутниковых снимков озер и водохранилищ по всей планете, сделанных с 1984 по 2021 год. Ученые обратили внимание на цвет поверхности водоемов и выяснили, что у большинства он изменился — преимущественно в сторону коротковолнового диапазона. Иными словами, экология десятков тысяч озер оказалась нестабильной.
Астронавтам новой лунной программы «Артемида» предстоит работать совсем не в тех условиях освещения, в каких по Луне ходили их легендарные предшественники — члены экипажей «Аполлонов». Будущие высадки должны состояться в полярном регионе, где Солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом, а значит, постоянно слепит глаза и при этом отбрасывает длинные тени, в которых практически ничего не видно. В NASA признались, что упустили из виду этот аспект при планировании миссий.
Прославленный своими метановыми морями и озерами спутник Сатурна Титан интересен еще одной особенностью — плотной атмосферой. Она почти целиком состоит из азота, но мизерные добавки других веществ в этом воздухе есть, и в том числе — метан. Спрашивается, каким образом он там находится в газообразном состоянии, когда на поверхности — под минус 200 по Цельсию. Недавно команда исследователей, похоже, нашла ответ на этот вопрос.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.
С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Животные-экстремалы
«Стартест» от NASA
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии