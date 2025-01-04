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Николай Головин
Николай Головин
5 минут назад
Рейтинг: +206
Посты: 561

«Роскосмос» показал первые снимки, сделанные спутником «Ресурс-П» № 5

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала первые изображения, которые получил «Геотон-Л1» — основной прибор наблюдения поверхности Земли высокого пространственного разрешения спутника «Ресурс-П» № 5.

Сообщество
# космос
# Роскосмос
# спутники
# фотографии
«Бурдж-Халифа» / © «Роскосмос» 
«Бурдж-Халифа» / © «Роскосмос» 

На первые снимки спутника попали Лос-Анджелес (США) и Дубай (ОАЭ).

Лос-Анджелес (США) / © «Роскосмос» 
Лос-Анджелес (США) / © «Роскосмос» 

Напомним, 25 декабря ракета-носитель «Союз-2.1б» отправила спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 5 на целевую орбиту.

Лос-Анджелес (США) / © «Роскосмос» 
Лос-Анджелес (США) / © «Роскосмос» 
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# быстрые радиовсплески
# космос
# магнетары
# магнитосфера
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# StarShip
# антропология
# биология
# космонавтика
# медицина
# обелиски
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# водохранилище
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# озеро
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# NASA
# Артемида
# Артемида III
# космос
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# лунная программа
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# космос
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# висмут
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# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
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Генетики выявили неожиданную массовую миграцию в Скандинавию Темных веков

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Генетики выявили неожиданную массовую миграцию в Скандинавию Темных веков

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serega da
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serega da
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