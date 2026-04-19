Популярное чистящее средство связали с 500-процентным увеличением риска заболеть болезнью Паркинсона
Трихлорэтилен — химическое соединение, которое используется в промышленности более ста лет. Исследователи пришли к выводу, что оно может способствовать стремительному росту болезни Паркинсона.
Трихлорэтилен (TCE) используют для обезжиривания металлов, химчистки тканей, а также декофеинизации кофе. Пик его использования в США пришелся на 1970-е годы. Там ежегодно производили около 270 миллионов килограммов вещества — примерно по 0,9 килограмма на человека. Позднее использование трихлорэтилена сократилось, однако вещество проникло в грунтовые воды, воздух и повседневные товары.
Трихлорэтилен (ТХЭ) признали канцерогеном. Ученые связывают его с выкидышами, врожденным пороком сердца и повышенным риском болезни Паркинсона. В статье-гипотезе, опубликованной в Journal of Parkinson’s Disease, авторы предположили, что химическое вещество — недооцененный фактор стремительного роста болезни Паркинсона. Среди авторов — исследователи из Медицинского центра Университета Рочестера.
Как показали лабораторные исследования, трихлорэтилен способен проникать в мозг и повреждать митохондрии — крошечные энергетические станции, находящиеся в каждой клетке тела. Повреждения затрагивают нейроны, производящие дофамин. Именно их утрата считается ключевой особенностью болезни Паркинсона.
Также ученые полагают, что вещество активирует биологические пути, такие как активность киназы LRRK2, связанные с развитием заболевания. Это указывает на возможное пересечение экологических и генетических факторов риска.
Это подтверждают эпидемиологические данные. Люди, которые подвергались воздействию трихлорэтилена из-за работы или хобби, сталкивались с повышением риска развития болезни Паркинсона на 500%.
Еще в одном исследовании, опубликованном в Movement Disorders, ученые изучали адвокатов, которые работали рядом с загрязненным объектом химчистки в Рочестере (штат Нью-Йорк, США). Эта химчистка работала с 1950 по 1994 год, выделяя трихлорэтилен и перхлорэтилен в окружающую почву и грунтовые воды. Примерно в 100 метрах находилось 18-этажное офисное здание, где работали адвокаты. Подземные воды при этом стекали в сторону его подземного гаража.
В общей сложности исследователи проанализировали состояние 79 адвокатов. У четырех человек (5,1%) выявили болезнь Паркинсона, хотя ожидаемый показатель с учетом возраста и пола составлял 1,7%. По сравнению с отдельной контрольной группой различие не достигло статистической значимости, но при этом превышало уровень, который обычно ожидается в общей популяции. Кроме того, почти у каждого пятого адвоката (19,0%) выявили виды рака, связанные с воздействием трихлорэтилена, по сравнению с 5,3% в контрольной группе.
Авторы порекомендовали быстрее очищать загрязненные территории, а также защищать людей от вредных испарений трихлорэтилена в зданиях, используя специальные системы вентиляции и удаления паров. По их мнению, важно активнее изучать влияние вещества на здоровье, а также контролировать его присутствие в окружающей среде.
В декабре 2024 года Агентство по охране окружающей среды США утвердило правило о запрете всех видов использования. Изначально предполагалось, что запрет на большинство вариантов использования вещества начнет действовать в течение года. Однако процесс затянулся из-за судов и бюрократии. Для отдельных важных сфер сделали отсрочку.
В России трихлорэтилен не запрещен полностью, хотя при его использовании важно соблюдать меры безопасности.
За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.
Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.
В эпоху цифровой трансформации образования учителя сталкиваются со многими сложностями в работе: перегрузки, бюрократия, тревожность и страх перед конкуренцией с ИИ. Это приводит к массовому оттоку опытных кадров, особенно среди специалистов 45–54 лет, переживающих пик выгорания и кризис смысла жизни. Способность оставаться в строю и успешно работать — профессиональное долголетие — напрямую связано с физическими и психологическими показателями. Исследование психологов МГППУ проанализировало психологическое благополучие, возраст школьных педагогов объективный и «по ощущениям». Задача заключалась в поиске взаимосвязи между этими показателями.
Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.
За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.
Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
