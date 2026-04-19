Популярное чистящее средство связали с 500-процентным увеличением риска заболеть болезнью Паркинсона

Трихлорэтилен — химическое соединение, которое используется в промышленности более ста лет. Исследователи пришли к выводу, что оно может способствовать стремительному росту болезни Паркинсона.

Трихлорэтилен (TCE) используют для обезжиривания металлов, химчистки тканей, а также декофеинизации кофе. Пик его использования в США пришелся на 1970-е годы. Там ежегодно производили около 270 миллионов килограммов вещества — примерно по 0,9 килограмма на человека. Позднее использование трихлорэтилена сократилось, однако вещество проникло в грунтовые воды, воздух и повседневные товары.

Трихлорэтилен (ТХЭ) признали канцерогеном. Ученые связывают его с выкидышами, врожденным пороком сердца и повышенным риском болезни Паркинсона. В статье-гипотезе, опубликованной в Journal of Parkinson’s Disease, авторы предположили, что химическое вещество — недооцененный фактор стремительного роста болезни Паркинсона. Среди авторов — исследователи из Медицинского центра Университета Рочестера.

Как показали лабораторные исследования, трихлорэтилен способен проникать в мозг и повреждать митохондрии — крошечные энергетические станции, находящиеся в каждой клетке тела. Повреждения затрагивают нейроны, производящие дофамин. Именно их утрата считается ключевой особенностью болезни Паркинсона.

Также ученые полагают, что вещество активирует биологические пути, такие как активность киназы LRRK2, связанные с развитием заболевания. Это указывает на возможное пересечение экологических и генетических факторов риска.

Это подтверждают эпидемиологические данные. Люди, которые подвергались воздействию трихлорэтилена из-за работы или хобби, сталкивались с повышением риска развития болезни Паркинсона на 500%.

Еще в одном исследовании, опубликованном в Movement Disorders, ученые изучали адвокатов, которые работали рядом с загрязненным объектом химчистки в Рочестере (штат Нью-Йорк, США). Эта химчистка работала с 1950 по 1994 год, выделяя трихлорэтилен и перхлорэтилен в окружающую почву и грунтовые воды. Примерно в 100 метрах находилось 18-этажное офисное здание, где работали адвокаты. Подземные воды при этом стекали в сторону его подземного гаража.

В общей сложности исследователи проанализировали состояние 79 адвокатов. У четырех человек (5,1%) выявили болезнь Паркинсона, хотя ожидаемый показатель с учетом возраста и пола составлял 1,7%. По сравнению с отдельной контрольной группой различие не достигло статистической значимости, но при этом превышало уровень, который обычно ожидается в общей популяции. Кроме того, почти у каждого пятого адвоката (19,0%) выявили виды рака, связанные с воздействием трихлорэтилена, по сравнению с 5,3% в контрольной группе.

Авторы порекомендовали быстрее очищать загрязненные территории, а также защищать людей от вредных испарений трихлорэтилена в зданиях, используя специальные системы вентиляции и удаления паров. По их мнению, важно активнее изучать влияние вещества на здоровье, а также контролировать его присутствие в окружающей среде.

В декабре 2024 года Агентство по охране окружающей среды США утвердило правило о запрете всех видов использования. Изначально предполагалось, что запрет на большинство вариантов использования вещества начнет действовать в течение года. Однако процесс затянулся из-за судов и бюрократии. Для отдельных важных сфер сделали отсрочку.

В России трихлорэтилен не запрещен полностью, хотя при его использовании важно соблюдать меры безопасности.