Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
9 апреля, 07:45
Рейтинг: +794
Посты: 2391

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Воздушная мощь остается одним из самых наглядных показателей военного потенциала государства и ключевым инструментом проецирования силы на глобальном уровне.

# авиация
# инфографика
# Китай
# оружие
# Рейтинги
# Россия
# статистика
# США
Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году / © Visual Capitalist
Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году / © Visual Capitalist

Новая инфографика ранжирует крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году по общему числу летательных аппаратов, демонстрируя огромный разрыв между Соединенными Штатами и всеми остальными странами. Отдельно в ней выделен парк истребителей, что позволяет более точно оценить боевую мощь на переднем крае.

Данные для визуализации предоставлены GlobalFirepower по состоянию на март 2026 года.

Соединенные Штаты занимают первое место с 13 032 летательными аппаратами — больше, чем у трех следующих стран вместе взятых, что выводит их в совершенно особую категорию.

Россия находится на втором месте с 4 237 единицами техники, Китай — на третьем с 3 529. США традиционно делают ставку на господство в воздухе, и размеры их авиационного парка наглядно отражают эту стратегию.

Большинство летательных аппаратов в составе ВВС — это вовсе не боевые самолеты. Основу составляют вспомогательные средства, обеспечивающие проведение операций.

К ним относятся транспортные самолеты для переброски войск и техники, вертолеты для мобильности и логистики, учебные самолеты для подготовки пилотов, а также специализированные машины для дозаправки в воздухе, разведки и радиоэлектронной борьбы. В совокупности эти компоненты определяют, насколько далеко, быстро и эффективно вооружённые силы способны проецировать воздушную мощь.

Воздушная мощь все более концентрируется в Азии и на Ближнем Востоке. Китай, Индия, Южная Корея, Япония, Пакистан и Турция входят в первую восьмерку, а Египет и Саудовская Аравия также занимают места в первой одиннадцатке.

Если рассматривать только истребители, баланс сил выглядит иначе.

Китай, располагая 1 443 истребителями, значительно приближается к США по боевой авиации переднего края — куда ближе, чем это может показаться при сравнении общей численности парка.

Отдельно выделяется КНДР: занимая 12-е место по общему количеству летательных аппаратов, она имеет 341 истребитель — больше, чем у ряда стран с более крупными авиапарками. В то же время такие государства, как Франция, Израиль и Саудовская Аравия, демонстрируют, что даже относительно небольшие ВВС способны сохранять значительный боевой потенциал благодаря высокой доле истребительной авиации.

В условиях современной войны общий размер авиационного парка показывает масштаб, однако именно сочетание ударной авиации и вспомогательных возможностей определяет, как эта мощь будет реализована на практике.

Комментарии

Артём Шарыгин
Артём Шарыгин
3 минуты назад
У России гиперзвуковые ракеты компенсируют нехватку авиации. )
8 апреля, 15:10
Любовь С.

Жизнь в облаках Венеры могла быть занесена с Земли

Могут ли земные микробы путешествовать между планетами внутри метеоритов и регулярно попадать в венерианские облака? Если да, то возможное обнаружение жизни на соседней планете нельзя будет автоматически считать доказательством «второго происхождения жизни», поскольку она может оказаться космическим мигрантом.

8 апреля, 15:23
Татьяна Зайцева

Ученые оценили расходы жителя Помпеев на покраску «Голубой комнаты»

Применив современные технологии, исследователи смогли рассчитать, сколько заплатил владелец роскошной виллы в Помпеях за то, чтобы покрасить свое домашнее святилище одним из самых дорогостоящих пигментов Античности — египетским синим. Оказалось, тот не поскупился и потратил на краску сумму, почти равную годовой зарплате римского легионера.

8 апреля, 02:43
Максим Абдулаев

Самый древний осьминог оказался сгнившим наутилусом

Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.

5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

