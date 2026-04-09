Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Воздушная мощь остается одним из самых наглядных показателей военного потенциала государства и ключевым инструментом проецирования силы на глобальном уровне.

© Visual Capitalist

Новая инфографика ранжирует крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году по общему числу летательных аппаратов, демонстрируя огромный разрыв между Соединенными Штатами и всеми остальными странами. Отдельно в ней выделен парк истребителей, что позволяет более точно оценить боевую мощь на переднем крае.

Данные для визуализации предоставлены GlobalFirepower по состоянию на март 2026 года.

Соединенные Штаты занимают первое место с 13 032 летательными аппаратами — больше, чем у трех следующих стран вместе взятых, что выводит их в совершенно особую категорию.

Россия находится на втором месте с 4 237 единицами техники, Китай — на третьем с 3 529. США традиционно делают ставку на господство в воздухе, и размеры их авиационного парка наглядно отражают эту стратегию.

Большинство летательных аппаратов в составе ВВС — это вовсе не боевые самолеты. Основу составляют вспомогательные средства, обеспечивающие проведение операций.

К ним относятся транспортные самолеты для переброски войск и техники, вертолеты для мобильности и логистики, учебные самолеты для подготовки пилотов, а также специализированные машины для дозаправки в воздухе, разведки и радиоэлектронной борьбы. В совокупности эти компоненты определяют, насколько далеко, быстро и эффективно вооружённые силы способны проецировать воздушную мощь.

Воздушная мощь все более концентрируется в Азии и на Ближнем Востоке. Китай, Индия, Южная Корея, Япония, Пакистан и Турция входят в первую восьмерку, а Египет и Саудовская Аравия также занимают места в первой одиннадцатке.

Если рассматривать только истребители, баланс сил выглядит иначе.

Китай, располагая 1 443 истребителями, значительно приближается к США по боевой авиации переднего края — куда ближе, чем это может показаться при сравнении общей численности парка.

Отдельно выделяется КНДР: занимая 12-е место по общему количеству летательных аппаратов, она имеет 341 истребитель — больше, чем у ряда стран с более крупными авиапарками. В то же время такие государства, как Франция, Израиль и Саудовская Аравия, демонстрируют, что даже относительно небольшие ВВС способны сохранять значительный боевой потенциал благодаря высокой доле истребительной авиации.

В условиях современной войны общий размер авиационного парка показывает масштаб, однако именно сочетание ударной авиации и вспомогательных возможностей определяет, как эта мощь будет реализована на практике.