Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Топ-5 строительных проблем: что пошло не так на амбициозных стройках
Прошлый год и первая половина 2026-го оказались невероятно насыщенными для строительной отрасли. Мир увидел впечатляющие инженерные достижения, рекордные мегапроекты и несколько историй, где все пошло катастрофически не по плану.
Тысячи специалистов по всему миру ежедневно делают невозможное, превращая сложнейшие проекты в нечто почти обыденное. Но иногда ошибки все же случаются. А чтобы учиться на них, стоит внимательно посмотреть на самые громкие строительные провалы.
1. Гигапроекты Саудовской Аравии
Масштабная программа NEOM по превращению Саудовской Аравии в технологическую и туристическую страну столкнулась с серьезными трудностями.
По данным Financial Times, темпы строительства большинства объектов резко замедлились, а внутренние оценки якобы исчисляют стоимость 170-километрового горизонтального небоскреба «Зеркальной линии» уже триллионами долларов.
В марте 2026 года сразу три компании объявили об отмене контрактов на работы в рамках мегапроектов NEOM в Саудовской Аравии — речь идет о горнолыжном курорте Тройена (Trojena) и мегаполиса «Зеркальная линия» (The Line). Это произошло на фоне заметного замедления темпов реализации проектов.
2. Австралийский проект Snowy 2.0
Гидроэнергетический мегапроект Snowy 2.0 в Австралии продолжила преследовать череда неудач.
Тоннелепроходческий комплекс «Florence» застрял еще на раннем этапе строительства из-за неожиданно мягкого грунта, что привело к резкому росту стоимости проекта.
Позже работы снова остановили — на этот раз из-за проблем с аварийными убежищами внутри тоннелей. Власти распорядились провести полный девятимесячный аудит всего проекта.
3. Британская атомная станция Hinkley Point C
Строительство Hinkley Point C продолжило дорожать и отставать от графика. Стоимость проекта уже приблизилась к 48 миллиардам фунтов стерлингов.
Особое внимание СМИ в этом году привлек правительственный отчет, раскрывший наличие акустической системы отпугивания рыбы стоимостью 700 миллионов фунтов — при довольно скромном экологическом эффекте.
4. Немецкий проект Stuttgart 21
Железнодорожный проект Stuttgart 21 в Германии пережил еще один тяжелый год.
Проект должен превратить тупиковый вокзал Штутгарта в сквозной транспортный узел, однако слишком крутые уклоны тоннелей вызвали серьезные вопросы по безопасности.
Дополнительные проблемы возникли с новой цифровой системой сигнализации, что окончательно сорвало планы по открытию объекта в 2026 году.
5. Высокоскоростная железная дорога Калифорнии
Проект высокоскоростной железной дороги Калифорнии в 2025 году столкнулся с новой волной политической неопределенности.
Дональд Трамп попытался отозвать федеральное финансирование проекта, однако решение было оспорено в суде.
Дополнительный удар нанес октябрьский шатдаун правительства США, заморозивший миллиарды долларов, предназначенных для железнодорожной инфраструктуры.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Выходя из вагона и направляясь к выходу со станции, люди склонны следовать по тому же маршруту, что и незнакомый человек, идущий непосредственно перед ними. Это происходит даже в том случае, если такой выбор приводит к увеличению времени в пути.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
21 Ноября, 2015
Топ самых абсурдных образцов военной техники
18 Апреля, 2021
Пищевые добавки: хорошие, плохие, непреднамеренные
9 Января, 2015
Мировые человеческие зоопарки
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии