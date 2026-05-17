Топ-5 строительных проблем: что пошло не так на амбициозных стройках

Прошлый год и первая половина 2026-го оказались невероятно насыщенными для строительной отрасли. Мир увидел впечатляющие инженерные достижения, рекордные мегапроекты и несколько историй, где все пошло катастрофически не по плану.

Проект Stuttgart 21 / © Wikimedia Commons

Тысячи специалистов по всему миру ежедневно делают невозможное, превращая сложнейшие проекты в нечто почти обыденное. Но иногда ошибки все же случаются. А чтобы учиться на них, стоит внимательно посмотреть на самые громкие строительные провалы.

Рендер горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) / © NEOM

1. Гигапроекты Саудовской Аравии

Масштабная программа NEOM по превращению Саудовской Аравии в технологическую и туристическую страну столкнулась с серьезными трудностями.

По данным Financial Times, темпы строительства большинства объектов резко замедлились, а внутренние оценки якобы исчисляют стоимость 170-километрового горизонтального небоскреба «Зеркальной линии» уже триллионами долларов.

В марте 2026 года сразу три компании объявили об отмене контрактов на работы в рамках мегапроектов NEOM в Саудовской Аравии — речь идет о горнолыжном курорте Тройена (Trojena) и мегаполиса «Зеркальная линия» (The Line). Это произошло на фоне заметного замедления темпов реализации проектов.

Австралийский проект Snowy 2.0 / © EIS

2. Австралийский проект Snowy 2.0

Гидроэнергетический мегапроект Snowy 2.0 в Австралии продолжила преследовать череда неудач.

Тоннелепроходческий комплекс «Florence» застрял еще на раннем этапе строительства из-за неожиданно мягкого грунта, что привело к резкому росту стоимости проекта.

Позже работы снова остановили — на этот раз из-за проблем с аварийными убежищами внутри тоннелей. Власти распорядились провести полный девятимесячный аудит всего проекта.

Строительство Hinkley Point C / © EDF Energy

3. Британская атомная станция Hinkley Point C

Строительство Hinkley Point C продолжило дорожать и отставать от графика. Стоимость проекта уже приблизилась к 48 миллиардам фунтов стерлингов.

Особое внимание СМИ в этом году привлек правительственный отчет, раскрывший наличие акустической системы отпугивания рыбы стоимостью 700 миллионов фунтов — при довольно скромном экологическом эффекте.

4. Немецкий проект Stuttgart 21

Железнодорожный проект Stuttgart 21 в Германии пережил еще один тяжелый год.

Проект должен превратить тупиковый вокзал Штутгарта в сквозной транспортный узел, однако слишком крутые уклоны тоннелей вызвали серьезные вопросы по безопасности.

Дополнительные проблемы возникли с новой цифровой системой сигнализации, что окончательно сорвало планы по открытию объекта в 2026 году.

Строительство высокоскоростной железной дороги в Калифорнии / © California HSR

5. Высокоскоростная железная дорога Калифорнии

Проект высокоскоростной железной дороги Калифорнии в 2025 году столкнулся с новой волной политической неопределенности.

Дональд Трамп попытался отозвать федеральное финансирование проекта, однако решение было оспорено в суде.

Дополнительный удар нанес октябрьский шатдаун правительства США, заморозивший миллиарды долларов, предназначенных для железнодорожной инфраструктуры.