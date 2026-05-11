Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Италии поставили первый диагноз зависимости от ИИ

В итальянском центре помощи зависимым впервые появилась пациентка с зависимостью от искусственного интеллекта. Ей около 20 лет, она практически перестала общаться с людьми, проводя время за разговорами с чат-ботом.

Кадр из фильма «Она» / © Annapurna Pictures, Warner Bros

Девушка проходит лечение в службе помощи зависимым в Венеции. Помимо нее, там находятся молодые люди, которые не могут отказаться от чрезмерного увлечения видеоиграми и смартфонами.

По словам одного из руководителей службы Лауры Суарди, искусственный интеллект постепенно начинает узнавать людей, которые с ним общаются. При этом ответы нейросети больше похожи на то, что человек хочет услышать. Это укрепляет ощущение доверительных отношений.

Суарди пояснила, что проблемы начинаются в момент, когда искусственный интеллект становится единственной точкой опоры человека. Она отмечает, что специалисты могут помочь пациентам в такой ситуации, но ключевым остается внимание семьи, которая способна заметить зависимость.

Для молодого поколения виртуальное пространство уже стало частью реальности. При этом искусственный интеллект — это лишь верхушка айсберга. Хотя такие службы многие ассоциируют с наркоманией, специалисты много работают с игровыми и похожими зависимостями.

При этом врачи отмечают, что в таких ситуациях иногда уже нужно оказывать не только психологическую, но и психиатрическую помощь. Также нужно работать и с семьей пациентов.