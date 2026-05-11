Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
11 мая, 11:44
Рейтинг: +205
Посты: 743

В Италии поставили первый диагноз зависимости от ИИ

В итальянском центре помощи зависимым впервые появилась пациентка с зависимостью от искусственного интеллекта. Ей около 20 лет, она практически перестала общаться с людьми, проводя время за разговорами с чат-ботом.

# зависимость
# искусственный интеллект
# Италия
# нейросети
# Психология
Кадр из фильма «Она» / © Annapurna Pictures, Warner Bros
Кадр из фильма «Она» / © Annapurna Pictures, Warner Bros

Девушка проходит лечение в службе помощи зависимым в Венеции. Помимо нее, там находятся молодые люди, которые не могут отказаться от чрезмерного увлечения видеоиграми и смартфонами. 

По словам одного из руководителей службы Лауры Суарди, искусственный интеллект постепенно начинает узнавать людей, которые с ним общаются. При этом ответы нейросети больше похожи на то, что человек хочет услышать. Это укрепляет ощущение доверительных отношений.

Суарди пояснила, что проблемы начинаются в момент, когда искусственный интеллект становится единственной точкой опоры человека. Она отмечает, что специалисты могут помочь пациентам в такой ситуации, но ключевым остается внимание семьи, которая способна заметить зависимость.

Для молодого поколения виртуальное пространство уже стало частью реальности. При этом искусственный интеллект — это лишь верхушка айсберга. Хотя такие службы многие ассоциируют с наркоманией, специалисты много работают с игровыми и похожими зависимостями.

При этом врачи отмечают, что в таких ситуациях иногда уже нужно оказывать не только психологическую, но и психиатрическую помощь. Также нужно работать и с семьей пациентов.

8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Палеонтология
# гнезда
# динозавры
# зубы
# окаменелости
# поведение
# потомство
9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

Астрономия
# гравитационные волны
# звезды
# космос
# нейтронные звезды
# термоядерная реакция
# Черные дыры
10 мая, 10:49
Александр Березин

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Десятого мая 1940 года вермахт пришел в движение. Через 42 суток англо-французские армии были разгромлены, а Франция капитулировала. Как это произошло, ведь союзники имели больше солдат, танков и пушек, чем немцы? В СССР причиной посчитали нежелание французов воевать, немцы же, говорили советские военные, не внесли в стратегию ничего нового. Реальность была строго обратной: разгром Франции был новым словом в войне, и такой же сценарий Гитлер применил против СССР через год. Что именно произошло и отчего советское руководство не смогло осознать случившееся?

История
# Великая Отечественная война
# Вторая Мировая
# Вторая мировая война
# история
# Франция
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
