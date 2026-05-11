Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
11 мая, 07:22
Рейтинг: +872
Посты: 1971

Самые высокие здания мира: хитрость, благодаря которой небоскребы становятся еще выше

Строительство башни Джидда (Jeddah Tower) достигло сотого этажа, этот саудовский мегапроект все ближе к тому, чтобы стать самым высоким сооружением в истории. Однако в странном мире рекордов небоскребов высота редко бывает такой уж однозначной, как кажется.

Башни Петронас в Куала-Лумпуре (слева) и Уиллис-тауэр (справа) / © Getty Images

На протяжении десятилетий архитекторы и их заказчики использовали самые разные способы, чтобы заполучить желанный титул, — и это приводило к ожесточенным соперничествам, международным спорам и немалому числу скандалов.

Немногие эпизоды иллюстрируют сложность измерения небоскребов лучше, чем конфликт 1998 года, когда башни Петронас в Куала-Лумпуре отобрали звание самого высокого здания в мире у чикагской башни Уиллис, тогда известной как Сирс-тауэр. Жители Чикаго были в ярости. Уиллис-тауэр был выше по уровню крыши и значительно превосходил соперника по высоте до кончиков антенных мачт. Как же, спрашивали они, его могли обойти?

Ответ дал Совет по высотным зданиям и городской среде — организация, отвечающая за официальные рейтинги. Его решение было однозначным: здания измеряются от уровня улицы до архитектурной вершины. Антенные мачты на Уиллис-тауэре, установленные уже после завершения строительства исключительно для передачи телевизионных сигналов, не учитывались. В отличие от них, двойные шпили башен Петронас были предусмотрены проектом как архитектурный элемент и довели официальную высоту здания до 451,9 метра против 442,1 метра у Уиллис-тауэра.

Возмущение было столь громким, что Совет впоследствии ввел еще две категории: высота до самого высокого обитаемого этажа и максимальная точка конструкции — наряду с уже существующим показателем архитектурной высоты. Однако вместо того чтобы закрыть спор, это лишь открыло новую лазейку.

Сегодня архитекторы и градостроители используют специальный термин для обозначения разницы между самым высоким используемым этажом здания и его официальной архитектурной вершиной: «тщеславная высота».

Башня Merdeka 118 в Куала-Лумпуре / © Getty Images

Башня Merdeka 118 в Куала-Лумпуре, завершенная в 2024 году, — один из самых ярких примеров. Самый высокий обитаемый этаж находится чуть выше отметки в 500 метров, однако официальная высота достигает 678,9 метра благодаря огромному шпилю, что выводит здание на второе место в мире после Бурдж-Халифы. Это означает, что его «тщеславная высота» составляет впечатляющие 176 метров — сама по себе больше, чем высота большинства известных небоскребов мира. Шанхайская башня, которую Merdeka 118 сместила на третье место, имеет ресторан на 120-м этаже — более чем на 50 метров выше, чем самый высокий обитаемый этаж Merdeka 118. Теоретически посетитель ресторана в Шанхайской башне мог бы смотреть вниз на крышу здания, официально стоящего выше в рейтинге.

Сторонники шпиля Merdeka 118 утверждают, что он далек от простой демонстрации тщеславия. Его необычный силуэт, как говорят, отсылает к позе основателя Малайзии в момент провозглашения независимости — «мердека» — в 1957 году, придавая зданию значение, выходящее за рамки сухих рекордов.

Бурдж-Халифа / © Getty Images

Ни одно здание не повлияло на амбиции архитекторов небоскребов так сильно, как Бурдж-Халифа, открытая в Дубае в 2010 году и до сих пор остающаяся самым высоким сооружением по всем возможным показателям.

Бурдж-Халифа примечательна не только своей рекордной высотой в 828 метров, но и масштабом своей «тщеславной высоты»: разрыв между верхним техническим этажом и кончиком шпиля составляет 242 метра. Один лишь этот фрагмент, будь он перенесен в Манхэттен, оказался бы среди самых высоких зданий Нью-Йорка. Но значение Бурдж-Халифы выходит далеко за пределы ее размеров. Когда строительство началось в середине 2000-х, Дубай был еще сравнительно скромным портовым городом с экономикой, сильно зависящей от природных ресурсов. Пространства хватало, и небоскребы здесь не были ответом на тесноту улиц, как это было в Манхэттене столетием ранее. Они стали заявлением о намерениях.

Башня помогла утвердить Дубай как центр туризма, инвестиций и глобального бизнеса, показав, что небоскреб может служить инструментом «мягкой силы» государства не меньше, чем практичным объектом недвижимости. Эпоха «тщеславной высоты» окончательно наступила.

Стремление к рекордной высоте — вовсе не новое явление. В 1929 году Нью-Йорк стал ареной одного из самых драматичных соперничеств в истории архитектуры.

Уолтер Крайслер строил небоскреб, который должен был стать венцом города: устремленную ввысь 65-этажную башню в стиле ар-деко. Его планы оказались под угрозой, когда конкурентный девелопер Джордж Охрстром начал строительство здания на Уолл-стрит, 40, с явной целью превзойти его. Оба проекта поочередно наращивали высоту в своеобразной гонке, напоминающей переговоры враждующих технологических миллиардеров.

Ответ Крайслера был по-настоящему театральным. Его архитектор Уильям ван Ален тайно получил разрешение на строительство 38-метрового стального шпиля. Собранный в секрете внутри верхней части башни, он был поднят на место всего за одну ночь в октябре 1929 года. Официальная высота здания Chrysler достигла 319 метров, уверенно обойдя конкурента и на короткое время сделав его самым высоким зданием в мире.

Гонка за высотой не ограничивалась капиталистическим миром. В середине прошлого века Иосиф Сталин обратил внимание на московский горизонт, решив, что Советский Союз должен догнать и превзойти достижения Америки.

В результате в Москве появились монументальные небоскребы, известные сегодня как «Семь сестер» (семь сталинских высоток). Среди них — гостиница «Украина», обладающая необычной особенностью: она почти не проходит по критериям, чтобы считаться зданием вообще. Согласно правилам Совета по высотным зданиям, не менее 50% высоты конструкции должно приходиться на пригодные для использования помещения, иначе объект классифицируется как башня. У гостиницы «Украина» с ее огромным шпилем, добавленным, по преданию, после того как Сталин заметил, что у американских небоскребов есть шпили и у советских должны быть тоже, «тщеславная высота» составляет 42% всей конструкции. До дисквалификации ей не хватает всего восьми процентных пунктов.

Рендер небоскреба Башня Джидда (Jeddah Tower) / © Jeddah Now

Башня Джидда, строящаяся в Саудовской Аравии, изначально задумывалась как здание высотой в одну милю — 1600 метров. В итоге этот проект признали непрактичным. Переработанный план — небоскреб высотой в один километр — и без того остается крайне амбициозным. Верхние этажи башни возводятся из стали, а ее шпиль будет оснащен лестницами для обслуживания авиационных сигнальных огней на высоте, эквивалентной примерно 240 этажам. Судя по стандартной высоте этажей, один лишь шпиль может превысить 300 метров, что потенциально сделает «тщеславную высоту» башни Джидда выше, чем высота большинства признанных сверхвысоких небоскребов мира.

Считать ли это достижением, достойным восхищения, или искажением, вызывающим сожаление, — вопрос точки зрения. Но сам импульс, стоящий за этим, древен. Соборы, пирамиды, храмы — человечество всегда стремилось ввысь, когда хотело оставить след. Небоскреб — лишь новейшее воплощение этого стремления, отточенное конкуренцией, сформированное политикой и, как оказывается, измеряемое куда более сложными правилами, чем можно было бы предположить.

Владимир Вавилонов
Владимир Вавилонов
30 минут назад
В Петербурге дали "добро" на стройку очередной башни высотой 710м...🤭🤦‍♂️
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышях как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

