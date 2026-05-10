Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
10 мая, 20:41
Рейтинг: +205
Посты: 741

ИИ сократил время рассмотрения дел в судах Шэньчжэня на 50%

Мировое сообщество дискутирует, можно ли доверять искусственному интеллекту в вопросах юриспруденции. Тем временем, в китайском Шэньчжэне нейросети помогли существенно ускорить разбирательство дел в суде.

Здание Верховного народного суда в Пекине (Китай) / © ONUnicorn, Wikipedia 
В 2025 году судьи в Шэньчжэне обработали на 50% больше дел по сравнению с 2024 годом. Помогла им пилотная ИИ-система. Так, в прошлом году каждый судья в среднем рассмотрел 744 дела — на 249 больше, чем годом ранее. 

Судьи Шэньчжэня стали самыми продуктивными в провинции Гуандун. В среднем они рассмотрели на 261 дело больше, чем их коллеги в том же регионе. 

ИИ-инструмент разработали в 2024 году. Он стал первой в Китае системой поддержки судьям, использующей большие языковые модели. Система охватывает 85 судебных процедур в гражданских, административных и уголовных делах. Она помогает как с подачей исков и проверкой материалов, так и с проведением судебных заседаний и подготовкой документов.

Председатель Верховного народного суда Чжан Цзюнь положительно оценил результаты эксперимента в Шэньчжэне. Он отметил, что технологию распространили на 23 суда в 11 провинциях Китая. По его словам, окончательные решения по-прежнему принимают судьи.

В апреле в стране опубликовали рекомендации по использованию ИИ-системы. Инструмент должен оставаться вспомогательным и не может заменять судью. Авторы документа предупредили о рисках использования искусственного интеллекта в судах. Они, среди прочего, касаются размывания ответственности и утечки данных.

Документ запрещает использовать искусственный интеллект для вынесения судебных решений и утверждения приговоров. Также систему нельзя обучать на данных, которые не прошли проверку на соответствие требованиям. Кроме того, запрещается использовать компоненты системы, не прошедшие аудит безопасности и сертификацию.

Хотя проект оказался в какой-то мере успешным, специалисты относятся к расширению с долей скепсиса. В Китае пока нет национального технического стандарта для таких систем. Суды сами должны разрабатывать решения.

Отсутствие единой системы приводит к излишней трате ресурсов. Кроме того, для реализации проекта нужно одновременно понимание искусственного интеллекта и права. В Шэньчжэне это не проблема, но другие регионы могут столкнуться с нехваткой таких специалистов. 

