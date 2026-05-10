Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
ИИ сократил время рассмотрения дел в судах Шэньчжэня на 50%
Мировое сообщество дискутирует, можно ли доверять искусственному интеллекту в вопросах юриспруденции. Тем временем, в китайском Шэньчжэне нейросети помогли существенно ускорить разбирательство дел в суде.
В 2025 году судьи в Шэньчжэне обработали на 50% больше дел по сравнению с 2024 годом. Помогла им пилотная ИИ-система. Так, в прошлом году каждый судья в среднем рассмотрел 744 дела — на 249 больше, чем годом ранее.
Судьи Шэньчжэня стали самыми продуктивными в провинции Гуандун. В среднем они рассмотрели на 261 дело больше, чем их коллеги в том же регионе.
ИИ-инструмент разработали в 2024 году. Он стал первой в Китае системой поддержки судьям, использующей большие языковые модели. Система охватывает 85 судебных процедур в гражданских, административных и уголовных делах. Она помогает как с подачей исков и проверкой материалов, так и с проведением судебных заседаний и подготовкой документов.
Председатель Верховного народного суда Чжан Цзюнь положительно оценил результаты эксперимента в Шэньчжэне. Он отметил, что технологию распространили на 23 суда в 11 провинциях Китая. По его словам, окончательные решения по-прежнему принимают судьи.
В апреле в стране опубликовали рекомендации по использованию ИИ-системы. Инструмент должен оставаться вспомогательным и не может заменять судью. Авторы документа предупредили о рисках использования искусственного интеллекта в судах. Они, среди прочего, касаются размывания ответственности и утечки данных.
Документ запрещает использовать искусственный интеллект для вынесения судебных решений и утверждения приговоров. Также систему нельзя обучать на данных, которые не прошли проверку на соответствие требованиям. Кроме того, запрещается использовать компоненты системы, не прошедшие аудит безопасности и сертификацию.
Хотя проект оказался в какой-то мере успешным, специалисты относятся к расширению с долей скепсиса. В Китае пока нет национального технического стандарта для таких систем. Суды сами должны разрабатывать решения.
Отсутствие единой системы приводит к излишней трате ресурсов. Кроме того, для реализации проекта нужно одновременно понимание искусственного интеллекта и права. В Шэньчжэне это не проблема, но другие регионы могут столкнуться с нехваткой таких специалистов.
Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.
Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.
Десятого мая 1940 года вермахт пришел в движение. Через 42 суток англо-французские армии были разгромлены, а Франция капитулировала. Как это произошло, ведь союзники имели больше солдат, танков и пушек, чем немцы? В СССР причиной посчитали нежелание французов воевать, немцы же, говорили советские военные, не внесли в стратегию ничего нового. Реальность была строго обратной: разгром Франции был новым словом в войне, и такой же сценарий Гитлер применил против СССР через год. Что именно произошло и отчего советское руководство не смогло осознать случившееся?
Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.
Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.
Десятого мая 1940 года вермахт пришел в движение. Через 42 суток англо-французские армии были разгромлены, а Франция капитулировала. Как это произошло, ведь союзники имели больше солдат, танков и пушек, чем немцы? В СССР причиной посчитали нежелание французов воевать, немцы же, говорили советские военные, не внесли в стратегию ничего нового. Реальность была строго обратной: разгром Франции был новым словом в войне, и такой же сценарий Гитлер применил против СССР через год. Что именно произошло и отчего советское руководство не смогло осознать случившееся?
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
29 Декабря, 2014
Самые важные научные достижения 2014 года
18 Сентября, 2017
MC-21: самолет будущего или самолет без будущего?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии