Киноакадемия запретила присуждать «Оскар» искусственному интеллекту за актерскую игру и сценарии
Искусственный интеллект активно развивается, появляются ИИ-модели и ИИ-актеры. Однако премию «Оскар» в ближайшие годы они не получат.
Американская киноакадемия объявила новые требования к номинантам премии. Награду не смогут получить ИИ-актеры и сценарии, написанные искусственным интеллектом.
Так, согласно новым правилам, актеры смогут претендовать на статуэтку, лишь если они указаны в официальных титрах. При этом роль должен исполнять живой человек с его согласия.
Часть про согласие важна, так как генеративный искусственный интеллект может воссоздать игру, например, покойных актеров. Так, создатели фильма «Глубоко как могила» использовали дипфейк умершего актера Вэла Килмера. По новым правилам исполнители таких ролей не смогут претендовать на «Оскар».
При этом Академия пока не вводила ограничения для других категорий — например, в визуальных эффектах, дизайне костюмов или музыке.
