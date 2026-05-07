Фотограф снял спрайт-медузу — редчайший тип атмосферной молнии
Фотограф, скрывающийся под псевдонимом JJ, совершил четырехчасовое путешествие через удаленные районы северной Австралии к древнему девонскому рифу, где он нашел идеальную точку для наблюдения чтобы снять редчайшее атмосферное явление — красный спрайт.
Красный спрайт представляет собой редкую форму верхнеатмосферной молнии. Такие разряды холодной плазмы возникают над грозовыми облаками, образуясь на высоте от 40 до 100 километров после мощного удара молнии. Вещество в них не нагревается до очень высоких температур.
Впервые спрайты были зафиксированы на камеру лишь в 1989 году, и до сих пор остаются малоизученным явлением. Лишь немногим фотографам удавалось снять их в деталях, а наиболее редкая разновидность — «медуза» — считается настоящей удачей даже среди опытных охотников за атмосферными феноменами.
По словам фотографа, съемку осложняли и суровые условия: он постоянно натыкался на колючую траву спинифекс и страдал от укусов комаров, однако все же ему улыбнулась удача. JJ сумел сделать впечатляющий снимок: в кадре оказались не только спрайты, но и светлячки, мерцающие на переднем плане.
«Эти маленькие светлячки напомнили мне, почему я вообще этим занимаюсь. Я понял, что дело не в том, чтобы постоянно добиваться чего-то большего, а в том, чтобы по-настоящему ценить мгновение здесь и сейчас. Именно поэтому я назвал этот снимок «Присутствие)», — отметил JJ.
