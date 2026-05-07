Фотограф снял спрайт-медузу — редчайший тип атмосферной молнии

Фотограф, скрывающийся под псевдонимом JJ, совершил четырехчасовое путешествие через удаленные районы северной Австралии к древнему девонскому рифу, где он нашел идеальную точку для наблюдения чтобы снять редчайшее атмосферное явление — красный спрайт.

© JJ

Красный спрайт представляет собой редкую форму верхнеатмосферной молнии. Такие разряды холодной плазмы возникают над грозовыми облаками, образуясь на высоте от 40 до 100 километров после мощного удара молнии. Вещество в них не нагревается до очень высоких температур.

Впервые спрайты были зафиксированы на камеру лишь в 1989 году, и до сих пор остаются малоизученным явлением. Лишь немногим фотографам удавалось снять их в деталях, а наиболее редкая разновидность — «медуза» — считается настоящей удачей даже среди опытных охотников за атмосферными феноменами.

По словам фотографа, съемку осложняли и суровые условия: он постоянно натыкался на колючую траву спинифекс и страдал от укусов комаров, однако все же ему улыбнулась удача. JJ сумел сделать впечатляющий снимок: в кадре оказались не только спрайты, но и светлячки, мерцающие на переднем плане.

«Эти маленькие светлячки напомнили мне, почему я вообще этим занимаюсь. Я понял, что дело не в том, чтобы постоянно добиваться чего-то большего, а в том, чтобы по-настоящему ценить мгновение здесь и сейчас. Именно поэтому я назвал этот снимок «Присутствие)», — отметил JJ.