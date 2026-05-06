Лунный посадочный модуль Blue Origin прошел ключевое испытание

NASA по-прежнему рассчитывает доставить первых астронавтов программы «Артемида» на поверхность Луны к концу 2028 года. Это чрезвычайно амбициозный план, требующий, чтобы бесчисленное множество элементов сложной системы сработали безупречно — и точно в нужный момент.

Лунный посадочный модуль Blue Origin / © NASA

В рамках обновленной программы миссий космическое агентство намерено испытать посадочные аппараты обоих своих партнеров из частного сектора — Starship компании SpaceX и Blue Moon от Blue Origin — на околоземной орбите ориентировочно в «конце 2027 года», в ходе миссии «Артемида III».

Готов ли хотя бы один из них к полноценной эксплуатации — вопрос по-прежнему открытый. Тем не менее прогресс есть: в блоге NASA сообщило, что прототип Blue Moon, получивший обозначение Mark 1, недавно завершил серию испытаний в гигантской термовакуумной камере A Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне. Эти тесты позволяют инженерам оценить, как аппарат выдержит вакуум космоса и экстремальные перепады температур во время полета.

Mark 1 — крупнейший лунный посадочный модуль из когда-либо созданных — не будет участвовать в миссии «Артемида III» и вообще не предназначен для доставки астронавтов на поверхность Луны. Вместо этого компания Джеффа Безоса рассчитывает использовать его для доставки грузов к южному полюсу Луны до конца текущего года в рамках предварительного испытательного запуска.

Данные, полученные с Mark 1, лягут в основу разработки Mark 2 — еще более мощной посадочной системы, которая в будущем сможет принять экипаж для долгожданных миссий «Артемида» и, как говорится на сайте Blue Origin, поможет «создать постоянное присутствие человека на Луне».

Однако никто пока не знает, когда первые астронавты ступят на борт первого готового аппарата Mark 2. В частности, ракета New Glenn, предназначенная для вывода Blue Moon на орбиту, в прошлом месяце столкнулась с серьезной неудачей: ей не удалось вывести небольшой коммуникационный спутник на достаточно высокую орбиту, из-за чего аппарат пришлось уничтожить.

Могло быть и хуже: по данным TechCrunch, изначально в том неудачном запуске должен был участвовать и Mark 1. Иными словами, остается немало сомнений как в пригодности ракеты к полетам, так и в ее способности вывести на орбиту почти восьмиметровую конструкцию посадочного модуля с его массивным двигателем, рассчитанным на работу в вакууме, не говоря уже о поддержке экипажа астронавтов.

Переход от Mark 1 к Mark 2 также может оказаться непростым: Blue Origin предстоит определить и реализовать требования, обеспечивающие безопасность астронавтов во время полета.

На официальном сайте NASA, посвященном миссии «Артемида III», указано, что агентство намерено испытать «один или оба» коммерческих посадочных аппарата, оставляя возможность, что один из них может вовсе не попасть в программу испытаний.

Тем временем SpaceX также еще не продемонстрировала успешный полный цикл запуска и посадки своей транспортной системы Starship. Совсем недавно компания Илона Маска провела огневые испытания новейшей версии — «Version 3» — на стартовой площадке в рамках подготовки к двенадцатому испытательному запуску, дата которого пока официально не объявлена. Однако предупреждения о перекрытии дорог вблизи испытательных площадок SpaceX позволяют предположить, что запуск может состояться уже на следующей неделе.