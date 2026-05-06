Лунный посадочный модуль Blue Origin прошел ключевое испытание
NASA по-прежнему рассчитывает доставить первых астронавтов программы «Артемида» на поверхность Луны к концу 2028 года. Это чрезвычайно амбициозный план, требующий, чтобы бесчисленное множество элементов сложной системы сработали безупречно — и точно в нужный момент.
В рамках обновленной программы миссий космическое агентство намерено испытать посадочные аппараты обоих своих партнеров из частного сектора — Starship компании SpaceX и Blue Moon от Blue Origin — на околоземной орбите ориентировочно в «конце 2027 года», в ходе миссии «Артемида III».
Готов ли хотя бы один из них к полноценной эксплуатации — вопрос по-прежнему открытый. Тем не менее прогресс есть: в блоге NASA сообщило, что прототип Blue Moon, получивший обозначение Mark 1, недавно завершил серию испытаний в гигантской термовакуумной камере A Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне. Эти тесты позволяют инженерам оценить, как аппарат выдержит вакуум космоса и экстремальные перепады температур во время полета.
Mark 1 — крупнейший лунный посадочный модуль из когда-либо созданных — не будет участвовать в миссии «Артемида III» и вообще не предназначен для доставки астронавтов на поверхность Луны. Вместо этого компания Джеффа Безоса рассчитывает использовать его для доставки грузов к южному полюсу Луны до конца текущего года в рамках предварительного испытательного запуска.
Данные, полученные с Mark 1, лягут в основу разработки Mark 2 — еще более мощной посадочной системы, которая в будущем сможет принять экипаж для долгожданных миссий «Артемида» и, как говорится на сайте Blue Origin, поможет «создать постоянное присутствие человека на Луне».
Однако никто пока не знает, когда первые астронавты ступят на борт первого готового аппарата Mark 2. В частности, ракета New Glenn, предназначенная для вывода Blue Moon на орбиту, в прошлом месяце столкнулась с серьезной неудачей: ей не удалось вывести небольшой коммуникационный спутник на достаточно высокую орбиту, из-за чего аппарат пришлось уничтожить.
Могло быть и хуже: по данным TechCrunch, изначально в том неудачном запуске должен был участвовать и Mark 1. Иными словами, остается немало сомнений как в пригодности ракеты к полетам, так и в ее способности вывести на орбиту почти восьмиметровую конструкцию посадочного модуля с его массивным двигателем, рассчитанным на работу в вакууме, не говоря уже о поддержке экипажа астронавтов.
Переход от Mark 1 к Mark 2 также может оказаться непростым: Blue Origin предстоит определить и реализовать требования, обеспечивающие безопасность астронавтов во время полета.
На официальном сайте NASA, посвященном миссии «Артемида III», указано, что агентство намерено испытать «один или оба» коммерческих посадочных аппарата, оставляя возможность, что один из них может вовсе не попасть в программу испытаний.
Тем временем SpaceX также еще не продемонстрировала успешный полный цикл запуска и посадки своей транспортной системы Starship. Совсем недавно компания Илона Маска провела огневые испытания новейшей версии — «Version 3» — на стартовой площадке в рамках подготовки к двенадцатому испытательному запуску, дата которого пока официально не объявлена. Однако предупреждения о перекрытии дорог вблизи испытательных площадок SpaceX позволяют предположить, что запуск может состояться уже на следующей неделе.
Ученые нашли убедительное свидетельство того, что Большое Магелланово Облако — одна из ближайших к нам галактик — впервые приближается к Млечному Пути. Это открытие меняет представления о будущем нашей Галактики — от орбит спутников до распределения окружающего газа.
Во времена Екатерины II один из немецких колонистов в России мутировал, из-за чего все его потомки получали раннюю болезнь Альцгеймера. Теперь среди них появился первый, кого она не тронула, — по мнению ученых, благодаря жаре, которой он должен был подвергаться на работе.
Пока одни исследователи, включая российских, отрицают само наличие угрозы микропластика для мозга, другие продолжают собирать данные по этому вопросу. Более того: они даже предложили способ снизить угрозу для мозга за счет фильтрации крови от частиц пластика.
Генетики подтвердили связь нейропсихиатрических расстройств с преимуществами или недостатками интеллекта
Генетика интеллекта сложна и связана с разными психоневрологическими состояниями. Оказалось, то, что повышает эрудицию, может ухудшать способность решать творческие задачи, — и наоборот. Причем паттерны этих связей уникальны для каждого диагноза.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
Полифенолы и другие соединения заваренного кофе в лабораторной модели связывались с ядерным рецептором NR4A1, который участвует в ответе клеток на стресс, воспаление и повреждение. Вещества меняли активность рецептора и тормозили рост опухолевых клеток, а при подавлении рецептора эффект слабел. Ученые предложили молекулярное объяснение части полезных эффектов кофе, но не проверяли их у людей.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Февраля, 2015
Мирные люди в немирное время
24 Апреля, 2021
Великое злодеяние: психология геноцида
26 Апреля, 2016
Дрон-рейсинг: лицо спорта будущего
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии