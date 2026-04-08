Школьники из России помогли в запуске спутника для вуза
Специалисты РТУ МИРЭА разработали и в ноябре 2024 года с космодрома Восточный вывели на орбиту свой первый спутник RTU MIREA1. Задача аппарата — помогать студентам учиться работать с космической техникой. Спутник фотографирует Землю, изучает верхние слои атмосферы и проводит эксперименты по межспутниковой связи с другим спутником — томским аппаратом TUSUR-GO. Проект позволяет студентам получать реальные навыки: от сборки спутника до приема и обработки его сигналов.
RTU MIREA1 создан в рамках проекта «Дежурный по планете» при поддержке Фонда содействия инновациям на платформе компании «Геоскан». Университет получил финансирование в 2022 году, а 5 ноября 2024 года спутник отправился в космос на ракете «Союз-2.1б».
Спутник работает на солнечных батареях, умеет ориентироваться в пространстве с помощью специальных датчиков и моторчиков. На нем установлены два радиоканала: один для передачи простых команд и телеметрии, другой — для быстрой пересылки снимков и других данных. Позывной спутника — RS51S.
На борту три главных прибора. Первый — камера, которая снимает Землю. Качество снимков не очень высокое (одна точка на фото — это примерно 320 метров на местности), но этого достаточно, чтобы изучать облака или грубо определять, куда смотрит спутник. Второй прибор — приемник сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. С его помощью изучается ионосфера — слой атмосферы, который меняется при землетрясениях, извержениях вулканов, а также влияет на распространение радиоволн. Третий прибор — передатчик для экспериментов со связью между спутниками.
«Данные со спутника помогут студентам лучше понять радиотехнику на практике, например, изучая ионосферу, которая чувствительна к разным природным процессам. Надеемся, что наши студенты и выпускники внесут свой вклад в эти исследования», — рассказывает Святослав Литвинов, кандидат технических наук, доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА.
Спутник рассчитан на три года активной работы. Все это время студенты РТУ МИРЭА и радиолюбители всей страны смогут принимать с него данные, анализировать снимки и изучать, как радиоволны проходят через атмосферу. Это первый собственный спутник университета, который готовит специалистов для космической отрасли. Также за спутником можно следить через открытые сервисы СОНИКС и SatNOGS.
В разработке полезной нагрузки принимали участие не только преподаватели и студенты института радиоэлектроники и информатики, но и школьники — учащиеся Детского технопарка «Альтаир».
«Мы готовим специалистов для космической промышленности, и запуск RTU MIREA1 — важный шаг в этом направлении. Студенты не просто изучают теорию, а работают с реальным спутником: принимают сигналы, обрабатывают снимки. Такие проекты повышают качество образования и интерес к инженерным профессиям», — комментирует Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.
Кроме того, у спутника есть побочный, так сказать необъявленный эксперимент. Дело в том, что ввиду ограниченного бюджета на спутник устанавливалась электронная компонентная база земного исполнения, без повышенной радиационной защиты. Поэтому еще одна задача заключается в практической проверке времени функционирования незащищенных микросхем и чипов в условиях космической радиации.
Полное техническое описание спутника RTU MIREA1 опубликовано в журнале «Успехи современной радиоэлектроники».
