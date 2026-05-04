Разный Марс: новые панорамные снимки Curiosity и Perseverance показали — планета удивительно неоднородна

Марсоход Perseverance запечатлел часть 360-градусной панорамы региона, получившего название «Крокодилий мост», на краю кратера Езеро / © NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS

Опубликованные NASA изображения демонстрируют резко контрастирующие регионы, разделенные тысячами километров. Панорамы, собранные из сотен снимков и охватывающие круговой обзор в 360 градусов, наглядно показывают, как вода, геологические процессы и время формировали поверхность Марса по-разному.

Панорама Perseverance снята в районе «Лак де Шарм» у края кратера Езеро, где аппарат работает с момента посадки в феврале 2021 года. Мозаика из 980 изображений, сделанных в период с декабря 2025 по январь 2026 года, раскрывает суровый рельеф, сформированный древними водными потоками. Миллиарды лет назад здесь существовали озеро и речная дельта, что делает этот район ключевым для поиска следов древней микробной жизни. Слоистые породы и разбросанные валуны сохраняют свидетельства давно исчезнувшей среды.

Ученые отмечают, что некоторые из этих пород сформировались еще в эпоху, когда Марс только формировал свою кору и атмосферу, а его поверхность подвергалась интенсивным ударам астероидов. По сути, этот регион представляет собой «капсулу времени», сохранившую раннюю историю Солнечной системы.

Фрагмент 360-градусной панорамы с невысокими хребтами, снятый марсоходом Curiosity / © NASA / JPL-Caltech / MSSS

В свою очередь, Curiosity работает в глубине кратера Гейл, где уже много лет поднимается по склонам горы Шарп. Его новая панорама, составленная из 1031 снимка, демонстрирует сеть невысоких гряд. Они образовались благодаря подземным водам, которые когда-то циркулировали в трещинах горных пород, оставляя минералы, более устойчивые к эрозии. В результате возник характерный «решетчатый» рельеф.

За почти 15 лет работы на Марсе Curiosity обнаружил карбонатные минералы, такие как сидерит, которые могли удерживать углекислый газ из более плотной древней атмосферы. Кроме того, он выявил все более разнообразные органические соединения — включая одни из самых сложных, когда-либо найденных на планете. Все это указывает на гораздо более богатую пребиотическую химию, чем предполагалось ранее.

Хотя два марсохода находятся на расстоянии около 3775 километров друг от друга — примерно как между Лос-Анджелесом и Вашингтоном, — новые панорамы словно помещают их рядом, позволяя сравнить разные «лица» Марса с беспрецедентной детализацией.

Контраст подчеркивает взаимодополняющие задачи миссий: Curiosity исследует, были ли на Марсе условия, пригодные для жизни, а Perseverance делает следующий шаг — ищет прямые признаки древней жизни и собирает образцы пород, которые в будущем могут быть доставлены на Землю.

Вместе эти панорамы раскрывают «две стороны Марса» — не только географически, но и научно. Один регион хранит следы поверхностной воды — озер и рек, другой — отпечатки движения подземных вод в породах. Оба направления критически важны для понимания того, как Марс превратился из влажного и потенциально обитаемого мира в холодную и сухую планету, какой мы видим ее сегодня.