  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
4 мая, 07:25
Рейтинг: +809
Посты: 2423

Китай увеличит «Тяньгун» до шести модулей общей массой почти 200 тонн: новый этап расширения станции

Китайская орбитальная лаборатория уже близка к пределу возможностей: растет число международных научных проектов, а состав экипажей становится все более разнообразным — в ближайшее время к миссиям могут присоединиться участники из Пакистана, Гонконга и Макао.

Сообщество
# Китай
# космос
# технологии
# Тяньгун
Изображение орбитальной станции «Тяньгун» / © Wikimedia Commons
Изображение орбитальной станции «Тяньгун» / © Wikimedia Commons

На фоне этого космическое соперничество между США и Китаем выходит на новый уровень. Если NASA только предстоит окончательно определиться с заменой МКС, которую планируют вывести из эксплуатации к 2030 году, то Китай уже закрепился на низкой околоземной орбите и готовится к следующему этапу.

Расширение станции «Тяньгун». Сейчас станция имеет Т-образную конфигурацию, однако в будущем она должна превратиться в крестообразную конструкцию с шестью модулями. Ключевым элементом станет новый многофункциональный модуль, который по размерам превзойдет нынешний центральный блок.

Хотя точные сроки не раскрываются, проект направлен на удовлетворение растущего спроса на орбитальные исследования и расширение международного сотрудничества.

С момента запуска в 1998 году МКС оставалась крупнейшим искусственным объектом на околоземной орбите и главным научным центром микрогравитационных исследований. Однако теперь ее планируют свести с орбиты с помощью специального аппарата, который направит станцию в южную часть Тихого океана.

Если Китай реализует свои планы, «Тяньгун» может на время стать единственной действующей орбитальной станцией.

По данным издания South China Morning Post, модернизация начнется с добавления многофункционального модуля к базовому блоку «Тяньхэ». Этот узел станет центральным хабом: он обеспечит дополнительные стыковочные порты, отдельный шлюз для выходов в открытый космос и платформу для крепления двух новых лабораторных модулей.

В перспективе это приведет к созданию шестимодульной станции массой около 180 тонн, что значительно увеличит ее возможности для научных исследований и длительного пребывания экипажей.

Расширение поддерживается модернизацией техники: в частности, планируется использование более мощной ракеты-носителя Long March 5B с увеличенным обтекателем полезной нагрузки. Также инженеры совершенствуют роботизированные манипуляторы станции, повышая их точность и грузоподъемность для сложных сборочных и ремонтных операций.

С момента завершения строительства в 2022 году «Тяньгун» уже приняла более двух десятков астронавтов и обеспечила проведение свыше 260 экспериментов.

Экипаж станции также установил рекорд по длительности выхода в открытый космос — девять часов шесть минут, превзойдя прежнее достижение NASA, державшееся более двух десятилетий.

При этом Китай постепенно меняет правила доступа в космос. Если раньше МКС оставалась клубом из 15 стран, то теперь Пекин открывает свои «воздушные шлюзы» для новых участников. Уже в ближайшие годы на станцию могут отправиться космонавты из разных регионов, что делает «Тяньгун» не только научной, но и дипломатической платформой нового поколения.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Май
Бесплатно
Ледники Полярного Урала
Русское географическое общество
Москва
Лекция
05 Май
Бесплатно
Математическая составляющая
Лобачевский Lab
Нижний Новгород
Лекция
05 Май
600
Могут ли гены определять сложное поведение?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
05 Май
1000
Религия римской семьи: рождение, брак, смерть
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Май
Бесплатно
Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне: новый баланс сил
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
06 Май
Бесплатно
Невидимые связи: от сухой физики к музыкальным хит-парадам и обратно
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Май
500
Код здоровья: как ИИ переписывает медицину
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
08 Май
Бесплатно
Освобождение Европы Красной армией в 1945 году: история Великой Отечественной войны
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
11 Май
Бесплатно
Кайнозой: смертельные битвы
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 мая, 15:53
Татьяна Зайцева

Дубы спаслись от гусениц, позже распустив почки

Ученые обнаружили, что дубы выработали эффективную стратегию, позволяющую им защищаться от пожирающих молодую листву гусениц — если предыдущий весной деревья сильно пострадали от их нашествия, то на следующий год почки распустятся на три дня позже. Трехдневной задержки достаточно, чтобы резко снизить выживаемость гусениц.

Биология
# гусеницы
# дубы
# защита растений
# растения
2 мая, 16:26
Андрей Серегин

Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.

Археология
# античность
# Валюта
# вес
# монеты
# Римская империя
1 мая, 11:34
Понамарева Валерия

Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

Долгое время считалось, что гигантские стрекозообразные, жившие 300 миллионов лет назад, стали такими из‑за высокого содержания кислорода. Тогда в атмосфере его было около 30% вместо сегодняшних 21%. Учёные полагали, что крупные насекомые задохнулись бы в нашей атмосфере. Но оказалось, что это не так.

Палеонтология
# древние насекомые
# кислород
# меганевра
# эволюция
2 мая, 16:26
Андрей Серегин

Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.

Археология
# античность
# Валюта
# вес
# монеты
# Римская империя
28 апреля, 08:45
Максим Абдулаев

Соловьи пересекли Сахару, летя только по ночам

Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.

Биология
# метаболизм
# миграции животных
# перелетные птицы
# соловьи
28 апреля, 22:06
Evgenia Vavilova

Физики рассмотрели гематоэнцефалический барьер с помощью нового лазерного пучка

На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.

Физика
# MIT
# волоконная оптика
# гемато-энцефалический барьер
# лазер
# нелинейная оптика
# оптоволокно
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В захоронении римских младенцев нашли императорский пурпур

    3 мая, 15:40

  2. Биоморфное будущее сингапурского художника Джеймса Нгуена

    3 мая, 13:44

  3. ДНК оказалась почти всегда частично открытой

    3 мая, 13:16

  4. Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

    2 мая, 16:26
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Тиберий Нерон
26 минут назад
Светлана, ваши предки всего лишь 2,5тыс лет назад были дикими людоедами андрофагами, ничем не отличались от неандертальцев! И каким боком вы себя

Рейтинг: старейшие государства мира

Max Vostreeck
30 минут назад
Николай, вау. У украинцев новый тренд. Новая "отмазка" типа, "это всё придумал Черчель во семнадцать году". Майдан -проект Кремля. Одесса 2мая-проект

Рейтинг: старейшие государства мира

Serhii Feofanov
35 минут назад
Игорь, Я бы выше по сервису над Стамбулом поставил Бангкок.

Семь крупнейших аэропортов мира по площади территории

Daniil Ka
36 минут назад
7536 год у нас по древнеславянскому, Русь самое древнее государство

Рейтинг: старейшие государства мира

Тиберий Нерон
41 минута назад
Азамат, не только! Их хозяевами еще были готы, гунны, авары булгары, хазары, викинги, с 1917г иудей!

Рейтинг: старейшие государства мира

Златан Добрович
57 минут назад
Myname, Эйнштейн вообще математиком был и, то что касаемо физики толком не понимал и лобировал уже в пендостане интересы своих друзей жидов и

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Олег Решетов
1 час назад
Огородить пустыню забором и назвать это "аэропорт" очень сомнительное достижение. И какое "развитие" саудиты прогнозируют-увеличение потока

Семь крупнейших аэропортов мира по площади территории

Николай Бондарь
2 часа назад
Дмитрий, эта шутка,созданная Кремлём,не имеющая ничего общего с правдой, и рассчитанная на самых тупых, каждый раз находит последователей. Что

Рейтинг: старейшие государства мира

Doker K
2 часа назад
Аэропорт Хамад в Дохе номер один.

Семь крупнейших аэропортов мира по площади территории

Alek K
5 часов назад
Древнегреческая ночь и ражрушенная планета Фаетон

Рейтинг: старейшие государства мира

Alek K
5 часов назад
Не забывайем блокаду Ленинграда 872 дня!, все ходили стройно выжили не все!, пайки дилили поровну!! Кто меру знает тот всегда помнит!

Исследования объяснили, почему некоторые люди едят и не толстеют 

Апарно Ларен
5 часов назад
Хотя вы некто и нечего от вас не зависит но скажу правду о истории Месопотамия самое первое империя или как королевство самы мучаетесь так потом

Рейтинг: старейшие государства мира

Эдуард Егоров
5 часов назад
Сергей, в России два двигателя разных по конструкции разрабатывают. Почему вы считаете что в России не разрабатывают, все там нормально,

Двигатель вращающейся детонации Astrobotic прошел ключевые тесты

Эдуард Егоров
5 часов назад
Elusive, в Росси разрабатывают два двигателя по разным технологиям. Так что не умничай, . Все это делают сейчас в России, и мы от США не отстаём.

Двигатель вращающейся детонации Astrobotic прошел ключевые тесты

Alek K
6 часов назад
Tommy, хорошо или хораша!, свё это, вокруг да около!? Космический мусор;, помойка + кибенивоздух

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Азамат
6 часов назад
Смешно читать комментарии братьев славян,успакойтесь вы уже,в 95% вас течет кровь половцев и монгол!🤣

Рейтинг: старейшие государства мира

Алексей Градский
6 часов назад
Возможно,атмосферное давление было выше, что позволяло кислороду обеспечивать более крупные организмы? Раз уж он свободно перемещается без

Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

Hrachya Ohanjanyan
7 часов назад
Ingwar, откуда там взялись зерновые? И потом,есть критерии считать общность государством или ещё не государство

Рейтинг: старейшие государства мира

Любовь С.
7 часов назад
Sam, в стволовых клетках хроматин в среднем действительно более доступен. В работе, однако, ключевой результат чуть шире: сами нуклеосомы почти

ДНК оказалась почти всегда частично открытой

Ivan Sobolev
8 часов назад
Светлана, ящеров уже победили?

Рейтинг: старейшие государства мира

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно