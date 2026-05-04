Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай увеличит «Тяньгун» до шести модулей общей массой почти 200 тонн: новый этап расширения станции
Китайская орбитальная лаборатория уже близка к пределу возможностей: растет число международных научных проектов, а состав экипажей становится все более разнообразным — в ближайшее время к миссиям могут присоединиться участники из Пакистана, Гонконга и Макао.
На фоне этого космическое соперничество между США и Китаем выходит на новый уровень. Если NASA только предстоит окончательно определиться с заменой МКС, которую планируют вывести из эксплуатации к 2030 году, то Китай уже закрепился на низкой околоземной орбите и готовится к следующему этапу.
Расширение станции «Тяньгун». Сейчас станция имеет Т-образную конфигурацию, однако в будущем она должна превратиться в крестообразную конструкцию с шестью модулями. Ключевым элементом станет новый многофункциональный модуль, который по размерам превзойдет нынешний центральный блок.
Хотя точные сроки не раскрываются, проект направлен на удовлетворение растущего спроса на орбитальные исследования и расширение международного сотрудничества.
С момента запуска в 1998 году МКС оставалась крупнейшим искусственным объектом на околоземной орбите и главным научным центром микрогравитационных исследований. Однако теперь ее планируют свести с орбиты с помощью специального аппарата, который направит станцию в южную часть Тихого океана.
Если Китай реализует свои планы, «Тяньгун» может на время стать единственной действующей орбитальной станцией.
По данным издания South China Morning Post, модернизация начнется с добавления многофункционального модуля к базовому блоку «Тяньхэ». Этот узел станет центральным хабом: он обеспечит дополнительные стыковочные порты, отдельный шлюз для выходов в открытый космос и платформу для крепления двух новых лабораторных модулей.
В перспективе это приведет к созданию шестимодульной станции массой около 180 тонн, что значительно увеличит ее возможности для научных исследований и длительного пребывания экипажей.
Расширение поддерживается модернизацией техники: в частности, планируется использование более мощной ракеты-носителя Long March 5B с увеличенным обтекателем полезной нагрузки. Также инженеры совершенствуют роботизированные манипуляторы станции, повышая их точность и грузоподъемность для сложных сборочных и ремонтных операций.
С момента завершения строительства в 2022 году «Тяньгун» уже приняла более двух десятков астронавтов и обеспечила проведение свыше 260 экспериментов.
Экипаж станции также установил рекорд по длительности выхода в открытый космос — девять часов шесть минут, превзойдя прежнее достижение NASA, державшееся более двух десятилетий.
При этом Китай постепенно меняет правила доступа в космос. Если раньше МКС оставалась клубом из 15 стран, то теперь Пекин открывает свои «воздушные шлюзы» для новых участников. Уже в ближайшие годы на станцию могут отправиться космонавты из разных регионов, что делает «Тяньгун» не только научной, но и дипломатической платформой нового поколения.
Ученые обнаружили, что дубы выработали эффективную стратегию, позволяющую им защищаться от пожирающих молодую листву гусениц — если предыдущий весной деревья сильно пострадали от их нашествия, то на следующий год почки распустятся на три дня позже. Трехдневной задержки достаточно, чтобы резко снизить выживаемость гусениц.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
Долгое время считалось, что гигантские стрекозообразные, жившие 300 миллионов лет назад, стали такими из‑за высокого содержания кислорода. Тогда в атмосфере его было около 30% вместо сегодняшних 21%. Учёные полагали, что крупные насекомые задохнулись бы в нашей атмосфере. Но оказалось, что это не так.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.
На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Июля, 2022
Звездный путь: откуда пошли знаки зодиака
20 Февраля, 2015
Мифы и легенды о «пьющей» России
4 Сентября, 2015
5 напитков, которые вы не пробовали
13 Февраля, 2015
Религиозные символы
26 Ноября, 2016
Космические проекты: смерть до рождения
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии