Китай увеличит «Тяньгун» до шести модулей общей массой почти 200 тонн: новый этап расширения станции

Китайская орбитальная лаборатория уже близка к пределу возможностей: растет число международных научных проектов, а состав экипажей становится все более разнообразным — в ближайшее время к миссиям могут присоединиться участники из Пакистана, Гонконга и Макао.

Изображение орбитальной станции «Тяньгун» / © Wikimedia Commons

На фоне этого космическое соперничество между США и Китаем выходит на новый уровень. Если NASA только предстоит окончательно определиться с заменой МКС, которую планируют вывести из эксплуатации к 2030 году, то Китай уже закрепился на низкой околоземной орбите и готовится к следующему этапу.

Расширение станции «Тяньгун». Сейчас станция имеет Т-образную конфигурацию, однако в будущем она должна превратиться в крестообразную конструкцию с шестью модулями. Ключевым элементом станет новый многофункциональный модуль, который по размерам превзойдет нынешний центральный блок.

Хотя точные сроки не раскрываются, проект направлен на удовлетворение растущего спроса на орбитальные исследования и расширение международного сотрудничества.

С момента запуска в 1998 году МКС оставалась крупнейшим искусственным объектом на околоземной орбите и главным научным центром микрогравитационных исследований. Однако теперь ее планируют свести с орбиты с помощью специального аппарата, который направит станцию в южную часть Тихого океана.

Если Китай реализует свои планы, «Тяньгун» может на время стать единственной действующей орбитальной станцией.

По данным издания South China Morning Post, модернизация начнется с добавления многофункционального модуля к базовому блоку «Тяньхэ». Этот узел станет центральным хабом: он обеспечит дополнительные стыковочные порты, отдельный шлюз для выходов в открытый космос и платформу для крепления двух новых лабораторных модулей.

В перспективе это приведет к созданию шестимодульной станции массой около 180 тонн, что значительно увеличит ее возможности для научных исследований и длительного пребывания экипажей.

Расширение поддерживается модернизацией техники: в частности, планируется использование более мощной ракеты-носителя Long March 5B с увеличенным обтекателем полезной нагрузки. Также инженеры совершенствуют роботизированные манипуляторы станции, повышая их точность и грузоподъемность для сложных сборочных и ремонтных операций.

С момента завершения строительства в 2022 году «Тяньгун» уже приняла более двух десятков астронавтов и обеспечила проведение свыше 260 экспериментов.

Экипаж станции также установил рекорд по длительности выхода в открытый космос — девять часов шесть минут, превзойдя прежнее достижение NASA, державшееся более двух десятилетий.

При этом Китай постепенно меняет правила доступа в космос. Если раньше МКС оставалась клубом из 15 стран, то теперь Пекин открывает свои «воздушные шлюзы» для новых участников. Уже в ближайшие годы на станцию могут отправиться космонавты из разных регионов, что делает «Тяньгун» не только научной, но и дипломатической платформой нового поколения.