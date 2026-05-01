Жителя Южной Кореи арестовали за ИИ-фотографию сбежавшего волка

В Южной Корее полиция искала волка, сбежавшего из зоопарка города Тэджон. Местный житель сорвал поиски, опубликовав изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта. Полиция задержала мужчину.

ИИ-генерация изображения сбежавшего волка / © KBC

40-летний житель Южной Кореи опубликовал сгенерированное изображение спустя несколько часов после исчезновения волка Ныкгу. Из-за этого полиция срочно перенесла операцию.

Власти города Тэджон экстренно предупредили жителей о волке, гуляющем возле перекрестка. Кроме того, они представили ИИ-изображение во время пресс-брифинга о сбежавшем звере.

Полиция нашла мужчину благодаря записям с камер видеонаблюдения. Также полицейские изучили его действия в ИИ-сервисах.

Власти не уточнили, намеренно ли мужчина отправил изображение властям во время поиска волка или просто поделился им в интернете. Сам мужчина заявил на допросе, что сделал это для развлечения.

Мужчину подозревают в срыве работы государственных органов путем обмана. За это правонарушение предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы или штраф до 10 миллионов южнокорейских вон (примерно 6 700 долларов США).

Двухлетнего волка Ныкгу поймали спустя девять дней после побега.