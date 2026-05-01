Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
1 мая, 17:12
Рейтинг: +198
Посты: 717

Жителя Южной Кореи арестовали за ИИ-фотографию сбежавшего волка

В Южной Корее полиция искала волка, сбежавшего из зоопарка города Тэджон. Местный житель сорвал поиски, опубликовав изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта. Полиция задержала мужчину.

# ИИ
# искусственный интеллект
# нейросети
# Южная Корея
ИИ-генерация изображения сбежавшего волка / © KBC

40-летний житель Южной Кореи опубликовал сгенерированное изображение спустя несколько часов после исчезновения волка Ныкгу. Из-за этого полиция срочно перенесла операцию. 

Власти города Тэджон экстренно предупредили жителей о волке, гуляющем возле перекрестка. Кроме того, они представили ИИ-изображение во время пресс-брифинга о сбежавшем звере.

Полиция нашла мужчину благодаря записям с камер видеонаблюдения. Также полицейские изучили его действия в ИИ-сервисах.

Власти не уточнили, намеренно ли мужчина отправил изображение властям во время поиска волка или просто поделился им в интернете. Сам мужчина заявил на допросе, что сделал это для развлечения.

Мужчину подозревают в срыве работы государственных органов путем обмана. За это правонарушение предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы или штраф до 10 миллионов южнокорейских вон (примерно 6 700 долларов США).

Двухлетнего волка Ныкгу поймали спустя девять дней после побега.

29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

29 апреля, 11:03
Татьяна Зайцева

Обломки, найденные на дне Кадисского залива, оказались потопленным Фрэнсисом Дрейком торговым судном

Ученые смогли установить, что обломки затонувшего корабля, обнаруженные на морском дне возле испанского города Кадис, принадлежали генуэзскому торговому судну. Его потопили в 1587 году, во время налета на город английской эскадры под командованием Фрэнсиса Дрейка.

