Ступень ракеты Falcon 9 столкнется с Луной в августе 2026 года

По расчетам астрономов, верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, запущенной в начале 2025 года, столкнется с поверхностью Луны этим летом — вероятнее всего, на ее видимой стороне.

Разработчик программного обеспечения Project Pluto для отслеживания околоземных объектов Билл Грей опубликовал подробный отчет: столкновение ожидается 5 августа 2026 года. Верхняя ступень Falcon 9 имеет длину около 13,8 метра и диаметр 3,7 метра. Поскольку у Луны отсутствует атмосфера, объект достигнет поверхности практически в неизменном виде.

Несмотря на то что Луна в этот момент будет видна с территории США и Канады, а также значительной части Южной Америки, Грей полагает, что вспышка от удара окажется слишком слабой, чтобы ее можно было наблюдать с Земли даже с помощью телескопов.

Грей и его коллеги практически не сомневаются, что речь идет о второй ступени Falcon 9, которая 15 января 2025 года вывела к Луне два посадочных аппарата — Blue Ghost компании Firefly и Hakuto-R от ispace. После отделения все элементы миссии — аппараты, обтекатель и сама ступень — находились под наблюдением. Посадочные модули достигли Луны (при этом успешную посадку выполнил только Blue Ghost), а обтекатель сгорел в атмосфере Земли.

Верхняя ступень, получившая обозначение 2025-010D, осталась на орбите, периодически сближаясь с Землей и Луной, но долгое время не представляла угрозы столкновения. По состоянию на 26 февраля 2026 года астрономы накопили более тысячи наблюдений этого объекта.

Ожидается, что при ударе — в районе кратера Эйнштейна — скорость составит около 2,43 километра в секунду. Это приведет к образованию небольшого кратера, но каких-либо серьезных последствий не вызовет.

Несколько лет назад астрономы уже сообщали о возможном падении ступени Falcon 9 на Луну. Однако позже выяснилось, что тот объект принадлежал китайской миссии «Чанъэ-5 T1». В нынешнем случае, по словам Грея, сомнений нет: объект отслеживался с самого момента запуска.

Опасности для лунной поверхности или существующих на ней объектов нет — Луна остается безжизненным миром, и поблизости нет действующих аппаратов.

Тем не менее, на фоне планов NASA и Китая по созданию долговременных баз в районе южного полюса Луны, подобные инциденты могут стать более актуальными. С ростом числа запусков — необходимых для доставки оборудования, ресурсов и инфраструктуры — вероятность неконтролируемых столкновений возрастет.