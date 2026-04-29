Changan выпустит первый в мире серийный электромобиль с натрий-ионными батареями

Китайский гигант аккумуляторной индустрии CATL совместно с автопроизводителем Changan объявили о запуске Changan Nevo A06 — первого в мире серийного электромобиля, оснащенного натрий-ионными батареями. Выход модели на рынок запланирован на середину 2026 года, и это событие знаменует момент, когда технология, долгое время остававшаяся в лабораториях, наконец выходит на дороги.

Nevo A06 / © Changan

Сердцем электромобиля стала ячейка Naxtra от CATL — результат десятилетних исследований и разработок, а также инвестиций порядка 10 миллиардов юаней (более 104 миллиардов рублей). По данным компании, ее энергоемкость достигает 175 ватт-часов на килограмм — это наивысший показатель для натрий-ионной химии в серийном производстве. Запас хода превышает 400 километров, а в будущих версиях CATL рассчитывает довести его до 500–600 километров.

По плотности энергии натрий пока немного уступает литий-железо-фосфатным аккумуляторам, доминирующим на мировом рынке электромобилей. Однако Naxtra создавался не для того, чтобы выиграть именно эту гонку. Его главное преимущество проявляется в экстремальных условиях. По заявлению CATL, при температуре –30°C батарея обеспечивает почти втрое большую мощность разряда по сравнению с аналогичным литий-железо-фосфатным аккумулятором. При –40°C она сохраняет более 90% емкости и продолжает работать даже при –50°C. В испытаниях на сжатие, прокол и распил батарея не выделяла ни дыма, ни пламени — впечатляющий показатель безопасности.

Модель Nevo A06 (также продается под названием Qiyuan A06) — первый компактный электрический седан Changan. С ноября 2025 года он уже доступен в версии подключаемого гибрида, предлагая до 136 километров хода на электротяге и суммарный запас хода до 1160 километров.

Новая версия с натрий-ионной батареей Naxtra представляет собой полностью электрическую конфигурацию. Ожидается, что она появится на китайском рынке в ближайшие месяцы, однако подробные характеристики и планы международных поставок пока не раскрываются.

CATL утверждает, что преодолела ключевые производственные барьеры и готова масштабировать выпуск натрий-ионных батарей до уровня гигаватт-часов — того же уровня, что и современные литиевые «гигафабрики». В дорожной карте, представленной на конференции поставщиков в декабре 2025 года, компания обозначила четыре направления внедрения на 2026 год: системы быстрой замены батарей, легковые автомобили, коммерческий транспорт и накопители энергии. Пока реализация идет строго по графику — редкое достижение для аккумуляторной отрасли.

Исследования в области натрий-ионных батарей CATL начала еще в 2016 году. В 2021 году была представлена батарея первого поколения с плотностью энергии 160 ватт-часов на килограмм. К апрелю 2025 года линейка Naxtra была готова к применению как в легковых автомобилях, так и в тяжелой технике. А совсем недавно компания представила первую в мире натрий-ионную батарею, специально разработанную для масштабных энергетических систем, — ее коммерческое внедрение ожидается до конца 2026 года.

Такая система хранения энергии обладает плотностью около 160 ватт-часов на килограмм, эффективностью преобразования энергии на уровне 97% и сроком службы более 15 000 циклов заряд-разряд при сохранении 80% емкости. Рабочий диапазон температур составляет от –40 до 70°C.

Эта химия не использует кобальт и никель, а вместо медной фольги применяется алюминиевая, что дает заметное преимущество в стоимости по сравнению с литиевыми решениями. Натрий гораздо более распространен в природе, чем литий, и не сосредоточен в ограниченном числе геополитически чувствительных регионов. Это делает его перспективной основой для глобального энергетического перехода — особенно в таких сферах, как хранение возобновляемой энергии и центры обработки данных для ИИ, где важнее стоимость и термическая стабильность, чем максимальная плотность энергии.