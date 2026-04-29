Кто больше всех должен МВФ? Рейтинг крупнейших должников
Десятки стран сегодня опираются на помощь Международного валютного фонда (МВФ), поскольку экономическое давление все сильнее сказывается на государственных финансах.
Новая инфографика, созданная на основе данных МВФ, показывает объемы непогашенных кредитов фонда по странам по состоянию на апрель 2026 года.
Хотя заимствования распространены по всему миру, наибольшая их доля приходится на ограниченное число государств — и безусловным лидером здесь является Аргентина, значительно опережающая остальных.
Аргентина — не просто крупнейший должник МВФ, она находится в собственной «весовой категории»: ее задолженность почти в четыре раза превышает долг следующей страны в списке.
Свыше 60 миллиардов долларов непогашенного кредита — итог многолетнего цикла инфляционных кризисов, нестабильности валюты и повторяющихся программ сотрудничества с МВФ, растянувшихся на десятилетия.
Среди следующих по величине заемщиков — Украина, Египет и Пакистан. В то же время десятки стран, особенно в Африке, задолжали менее одного миллиарда долларов каждая.
Суринам выделяется не столько абсолютными величинами долга, сколько его относительным уровнем: именно у него самая высокая задолженность перед МВФ в доле к Валового внутреннего продукта (ВВП). Это отражает тяжелый экономический кризис начала 2020-х годов. После лет неэффективной финансовой политики, падения нефтяных доходов и роста внешнего долга страна в 2020 году объявила дефолт по своим обязательствам.
Это привело к запуску программы реструктуризации при поддержке МВФ, направленной на стабилизацию государственных финансов и сдерживание инфляции. Процесс корректировки сопровождался жесткими мерами экономии и девальвацией валюты.
Как правило, государства прибегают к займам МВФ в периоды экономических потрясений. Наиболее типичные ситуации включают:
- Кризисы платежного баланса — когда страна не может оплачивать импорт или обслуживать внешний долг;
- Валютную нестабильность — резкое обесценивание валюты или истощение валютных резервов;
- Фискальные дисбалансы — крупные бюджетные дефициты и рост государственного долга.
Так, Аргентина неоднократно обращалась за поддержкой на фоне инфляционных и валютных кризисов, тогда как такие страны, как Шри-Ланка и Пакистан, прибегали к помощи МВФ из-за тяжелого бремени внешнего долга.
Африка выделяется не столько масштабом займов, сколько их распространённостью. Именно на этом континенте сосредоточено наибольшее число стран-заемщиков, что отражает устойчивые структурные проблемы (например, зависимость от сырьевых рынков или ограниченные бюджетные возможности), делающие внешнее финансирование постоянной необходимостью.
Многие африканские государства занимают относительно небольшие суммы, однако их зависимость от поддержки МВФ остается высокой.
Несмотря на роль «финансовой подушки безопасности», МВФ регулярно подвергается критике из-за условий, сопровождающих его кредиты. Программы фонда часто требуют проведения экономических реформ, включая меры жесткой экономии, которые могут быть политически и социально болезненными.
Критики утверждают, что такие условия способны замедлять экономический рост или усиливать неравенство, тогда как сторонники считают их необходимыми для достижения долгосрочной устойчивости.
