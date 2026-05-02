Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
2 мая, 08:12
Рейтинг: +338
Посты: 986

Инфографика: регионы-лидеры по разведению пчел

Мировое количество пчелиных семей за последние три десятилетия значительно выросло — главным образом за счет Азии и Африки, — хотя в Европе и Северной Америке по-прежнему сохраняются серьезные опасения за состояние насекомых. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Инфографика: регионы-лидеры по разведению пчел / © World Visualized
Согласно последним оценкам, к 2024 году общее число пчелиных семей в мире достигло примерно 101,7 миллиона, что на 46,6% больше по сравнению с уровнем 1990 года. Этот рост отражает увеличивающийся спрос на производство меда, особенно в развивающихся странах.

Лидером остается Азия — здесь насчитывается около 45,2 миллиона семей, то есть почти половина мирового объема. Кроме того, регион демонстрирует самые высокие темпы роста: с 1990 года показатель увеличился более чем на 95%. Значительный вклад внес Китай — крупнейший производитель меда в мире, где развитию отрасли способствуют масштабное промышленное пчеловодство и интенсификация сельского хозяйства.

Европа занимает второе место с примерно 25,4 миллиона семей, однако рост здесь оказался куда более сдержанным — чуть более 13%. При относительно стабильной общей численности в ряде стран регулярно фиксируются потери пчелиных колоний, связанные с воздействием пестицидов, сокращением естественной среды обитания и изменением климата.

В Африке также наблюдается заметный подъем: количество семей увеличилось почти на 38% и достигло 18,5 миллиона. Основой этого роста остаются традиционные и мелкие формы пчеловодства, играющие важную роль в жизни сельских сообществ.

В странах Америки число колоний выросло примерно на 20% — до 11,6 миллиона. Однако в США и некоторых регионах Латинской Америки отрасль сталкивается с серьезными проблемами, включая синдром разрушения пчелиных семей и болезни, что частично нивелирует общий рост.

Океания остается наименьшим регионом по числу колоний — около 1,1 миллиона, однако и здесь зафиксирован значительный прирост — 44,7%.

При этом в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН подчеркивают: увеличение числа пчелиных семей не всегда означает улучшение их здоровья. В развитых аграрных системах стабильность показателей нередко поддерживается за счет интенсивного управления — искусственного кормления и регулярного восполнения утраченных колоний.

Опылители, включая медоносных пчел, играют ключевую роль в мировом сельском хозяйстве: по оценкам ООН, они участвуют в воспроизводстве около 75% всех сельскохозяйственных культур. Их вклад в экономику оценивается в сотни миллиардов долларов ежегодно.

