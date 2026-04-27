В Германии испытали самолет с крылом, меняющим форму прямо в полете
Немецкий центр авиации и космонавтики (DLR) провел первые летные испытания инновационного крыла, способного изменять форму в полете под управлением искусственного интеллекта (ИИ). Технология разрабатывается в рамках проекта morphAIR и направлена на повышение эффективности, управляемости и безопасности самолетов.
Испытания проходили с использованием беспилотного экспериментального аппарата Proteus. В ходе программы инженеры поочередно устанавливали на него традиционные крылья и их «морфирующий» вариант, чтобы сравнить характеристики. Оба типа выполнены из композитных материалов, однако новая версия оснащена гибкой задней кромкой (система HyTEM), которая заменяет классические закрылки и элероны. Вместо отдельных подвижных поверхностей используются около десяти распределенных приводов, позволяющих крылу плавно менять форму без зазоров.
Предполагается, что основным преимуществом такой конструкции является адаптация к различным условиям полета в реальном времени. Изменяя профиль крыла, система снижает аэродинамическое сопротивление, оптимизирует подъемную силу и улучшает управляемость. Кроме того, распределение функций управления по всей поверхности крыла повышает отказоустойчивость.
Особую роль играет система управления на базе ИИ. Она анализирует поведение самолета, сравнивает его с обученной моделью и при отклонениях автоматически корректирует параметры. Алгоритмы обучаются даже на сценариях повреждений или отказов, чтобы в реальных условиях компенсировать возможные неисправности за счет оставшихся элементов управления.
Дополнительно используется технология восстановления распределения давления по поверхности крыла на основе ограниченного числа датчиков. Это позволяет системе отслеживать состояние потока и оперативно реагировать на локальные возмущения.
Первые полеты подтвердили работоспособность концепта и корректную интеграцию всех систем. В 2026 году планируются новые испытания, которые должны продемонстрировать масштабируемость технологии и ее применимость к более крупным летательным аппаратам.
В перспективе такие «умные» крылья могут заменить традиционные механические элементы управления, сделав самолёты более экономичными, тихими и безопасными, а также открыть новые возможности для проектирования авиационной техники следующего поколения.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
