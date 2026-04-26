Семь новых технологических прорывов, превращающих отходы в чистую энергию и помогающих спасти Землю

От преобразования загрязненной воды в водородное топливо до переработки лопастей ветрогенераторов и аккумуляторов электромобилей — последние прорывы демонстрируют, как устойчивое развитие выходит за пределы теории и становится частью реальной практики.

Организация производства экологически чистого водорода с использованием сточных вод в лабораторных условиях / © Spaces Hightail

В лабораториях и на промышленных предприятиях инженеры все чаще обращаются к тому, что раньше считалось отходами. Загрязненная вода, влага из воздуха, пластиковый мусор и изношенная инфраструктура сегодня рассматриваются как ценные ресурсы. Эти достижения свидетельствуют о переходе к циркулярным системам, которые одновременно снижают выбросы и извлекают пользу из уже существующих материалов.

Водород из сточных вод

Команда исследователей из Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия) создала экспериментальное устройство, превращающее загрязнения сточных вод в катализатор для получения «зеленого» водорода. Это открывает путь к устойчивому производству топлива без использования пресной воды.

Система извлекает содержащиеся в сточных водах металлы — такие как платина, хром и никель — и задействует их в процессе расщепления воды. Электроды из углерода, полученного из сельскохозяйственных отходов, поглощают эти металлы, после чего формируются стабильные катализаторы.

В лабораторных испытаниях установка непрерывно работала в течение 18 дней с минимальной потерей эффективности, а побочный продукт — кислород — может возвращаться в системы очистки сточных вод.

Алюминиевый лом и морская вода как источник топлива

Исследователи Массачусетского технологического института разработали метод получения водорода из переработанного алюминия (например, из банок для напитков) и морской воды. По данным авторов, новая технология выделяет всего 1,45 килограммов CO₂ на килограмм произведенного водорода — почти на 90% меньше по сравнению с традиционными методами на основе ископаемого топлива.

Команда продемонстрировала работу технологии на реакторе размером с бутылку воды, который смог питать электрический велосипед в течение нескольких часов. По оценкам исследователей, себестоимость составляет около девяти долларов (675 рублей) за один килограмм водорода, что делает метод конкурентоспособным среди других «зеленых» решений.

«Зеленое» авиационное топливо выходит на взлетную полосу

В авиационной отрасли завод компании LanzaJet в сельской местности города Сопертон (штат Джорджия) должен начать коммерческое производство экологичного авиационного топлива к концу года.

Этот комплекс станет первым в мире предприятием, специально созданным для выпуска «зеленого» реактивного топлива из этанола с использованием запатентованной технологии Alcohol-to-Jet. Топливо совместимо с существующими авиационными двигателями и инфраструктурой, а компания утверждает, что оно способно сократить образование конденсационных следов и твердых частиц до 95%.

Проект рассматривается как потенциальная модель декарбонизации авиации, которая ежегодно потребляет около 100 миллиардов галлонов топлива по всему миру.

Переработка пластика с помощью воздуха

Ученые Северо-Западного университета (США) нашли способ переработки ПЭТ-пластика, на который приходится около 12% мирового потребления пластмасс, используя лишь молибденовый катализатор и влагу из воздуха.

Процесс отличается высокой скоростью и эффективностью: всего за четыре часа удается восстановить до 94% возможной терефталевой кислоты (TPA).

Метод не требует агрессивных растворителей и подходит даже для смешанных и окрашенных пластиков. При испытаниях на реальных бутылках и текстиле он все равно позволял получать бесцветную, чистую TPA, пригодную для производства нового пластика.

Старые лопасти ветряков превращаются в стены пустынь

В Китае нашли практичное применение отслужившим свое лопастям ветрогенераторов. Исследователи из Китайской академии наук установили, что барьеры из переработанных лопастей в 14 раз прочнее древесно-композитных панелей и устойчивы к ультрафиолету, высоким температурам и постоянному воздействию песка.

Лопасти разрезают на пористые конструкции, которые задерживают песок, пропуская ветер в контролируемом режиме.

С учетом того, что в ближайшие годы значительная часть ранних китайских ветропарков будет выведена из эксплуатации, совпадение их расположения с пустынными регионами обеспечивает готовый источник материала.

Первая в мире полностью перерабатываемая лопасть

Китайская энергетическая компания Ming Yang Smart Energy в январе 2026 года представила лопасть длиной 110 метров, которую называет первой в мире полностью перерабатываемой углепластиковой лопастью для ветряных турбин.

В основе технологии — химическое разложение при обычной температуре и давлении: специальный раствор растворяет клей, скрепляющий конструкцию, что позволяет извлекать ценные углеродные волокна и повторно использовать их в новых турбинах или автомобильных деталях.

Сегодня большая часть отработанных лопастей отправляется на свалки, и, по оценкам исследователей, к 2050 году их объем может достигнуть 47 миллионов тонн.

Более чистая переработка аккумуляторов электромобилей

Ученые из южнокорейского института UNIST разработали новый электрохимический метод извлечения ценных металлов из отслуживших аккумуляторов электромобилей без использования сильных кислот.

При применении к реальным никель-кобальт-марганцевым батареям метод позволил достичь чистоты 99,1% для никеля и 98,8% для кобальта при уровне извлечения свыше 95%.

Технология использует специальный растворитель — эталин, который при разных напряжениях избирательно связывает различные металлы, обеспечивая их точное разделение. Процесс почти не образует опасных отходов, а растворитель можно использовать повторно, снижая как экологическое воздействие, так и эксплуатационные расходы.