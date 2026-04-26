Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
26 апреля, 08:33
Рейтинг: +48
Посты: 202

Семь новых технологических прорывов, превращающих отходы в чистую энергию и помогающих спасти Землю

От преобразования загрязненной воды в водородное топливо до переработки лопастей ветрогенераторов и аккумуляторов электромобилей — последние прорывы демонстрируют, как устойчивое развитие выходит за пределы теории и становится частью реальной практики.

Сообщество
# вода
# пластик
# технологии
# экология
# электромобили
Организация производства экологически чистого водорода с использованием сточных вод в лабораторных условиях / © Spaces Hightail
Организация производства экологически чистого водорода с использованием сточных вод в лабораторных условиях / © Spaces Hightail

В лабораториях и на промышленных предприятиях инженеры все чаще обращаются к тому, что раньше считалось отходами. Загрязненная вода, влага из воздуха, пластиковый мусор и изношенная инфраструктура сегодня рассматриваются как ценные ресурсы. Эти достижения свидетельствуют о переходе к циркулярным системам, которые одновременно снижают выбросы и извлекают пользу из уже существующих материалов.

Водород из сточных вод

Команда исследователей из Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия) создала экспериментальное устройство, превращающее загрязнения сточных вод в катализатор для получения «зеленого» водорода. Это открывает путь к устойчивому производству топлива без использования пресной воды.

Система извлекает содержащиеся в сточных водах металлы — такие как платина, хром и никель — и задействует их в процессе расщепления воды. Электроды из углерода, полученного из сельскохозяйственных отходов, поглощают эти металлы, после чего формируются стабильные катализаторы.

В лабораторных испытаниях установка непрерывно работала в течение 18 дней с минимальной потерей эффективности, а побочный продукт — кислород — может возвращаться в системы очистки сточных вод.

Алюминиевый лом и морская вода как источник топлива

Исследователи Массачусетского технологического института разработали метод получения водорода из переработанного алюминия (например, из банок для напитков) и морской воды. По данным авторов, новая технология выделяет всего 1,45 килограммов CO₂ на килограмм произведенного водорода — почти на 90% меньше по сравнению с традиционными методами на основе ископаемого топлива.

Команда продемонстрировала работу технологии на реакторе размером с бутылку воды, который смог питать электрический велосипед в течение нескольких часов. По оценкам исследователей, себестоимость составляет около девяти долларов (675 рублей) за один килограмм водорода, что делает метод конкурентоспособным среди других «зеленых» решений.

«Зеленое» авиационное топливо выходит на взлетную полосу

В авиационной отрасли завод компании LanzaJet в сельской местности города Сопертон (штат Джорджия) должен начать коммерческое производство экологичного авиационного топлива к концу года.

Этот комплекс станет первым в мире предприятием, специально созданным для выпуска «зеленого» реактивного топлива из этанола с использованием запатентованной технологии Alcohol-to-Jet. Топливо совместимо с существующими авиационными двигателями и инфраструктурой, а компания утверждает, что оно способно сократить образование конденсационных следов и твердых частиц до 95%.

Проект рассматривается как потенциальная модель декарбонизации авиации, которая ежегодно потребляет около 100 миллиардов галлонов топлива по всему миру.

Переработка пластика с помощью воздуха

Ученые Северо-Западного университета (США) нашли способ переработки ПЭТ-пластика, на который приходится около 12% мирового потребления пластмасс, используя лишь молибденовый катализатор и влагу из воздуха.

Процесс отличается высокой скоростью и эффективностью: всего за четыре часа удается восстановить до 94% возможной терефталевой кислоты (TPA).

Метод не требует агрессивных растворителей и подходит даже для смешанных и окрашенных пластиков. При испытаниях на реальных бутылках и текстиле он все равно позволял получать бесцветную, чистую TPA, пригодную для производства нового пластика.

Старые лопасти ветряков превращаются в стены пустынь

В Китае нашли практичное применение отслужившим свое лопастям ветрогенераторов. Исследователи из Китайской академии наук установили, что барьеры из переработанных лопастей в 14 раз прочнее древесно-композитных панелей и устойчивы к ультрафиолету, высоким температурам и постоянному воздействию песка.

Лопасти разрезают на пористые конструкции, которые задерживают песок, пропуская ветер в контролируемом режиме.

С учетом того, что в ближайшие годы значительная часть ранних китайских ветропарков будет выведена из эксплуатации, совпадение их расположения с пустынными регионами обеспечивает готовый источник материала.

Первая в мире полностью перерабатываемая лопасть

Китайская энергетическая компания Ming Yang Smart Energy в январе 2026 года представила лопасть длиной 110 метров, которую называет первой в мире полностью перерабатываемой углепластиковой лопастью для ветряных турбин.

В основе технологии — химическое разложение при обычной температуре и давлении: специальный раствор растворяет клей, скрепляющий конструкцию, что позволяет извлекать ценные углеродные волокна и повторно использовать их в новых турбинах или автомобильных деталях.

Сегодня большая часть отработанных лопастей отправляется на свалки, и, по оценкам исследователей, к 2050 году их объем может достигнуть 47 миллионов тонн.

Более чистая переработка аккумуляторов электромобилей

Ученые из южнокорейского института UNIST разработали новый электрохимический метод извлечения ценных металлов из отслуживших аккумуляторов электромобилей без использования сильных кислот.

При применении к реальным никель-кобальт-марганцевым батареям метод позволил достичь чистоты 99,1% для никеля и 98,8% для кобальта при уровне извлечения свыше 95%.

Технология использует специальный растворитель — эталин, который при разных напряжениях избирательно связывает различные металлы, обеспечивая их точное разделение. Процесс почти не образует опасных отходов, а растворитель можно использовать повторно, снижая как экологическое воздействие, так и эксплуатационные расходы.

Комментарии

24 апреля, 13:28
Татьяна Зайцева

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

Биология
# актиния
# Аляска
# зоология
# морские обитатели
# океан
26 апреля, 18:38
Любовь С.

Аномально «тяжелая» вода выдала происхождение 3I/ATLAS

Вода из другой звездной системы оказалась не похожа на земную: в составе третьего межзвездного объекта нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Этот химический след указывает на необычные условия формирования системы, где возникла комета, и меняет представления о сценариях рождения далеких планетных систем.

Астрономия
# ALMA
# вода
# водород
# дейтерий
# межзвездная комета
# планетные системы
24 апреля, 14:58
Илья Гриднев

Британские ученые смоделировали климатические последствия ядерной войны на границе Украины и России

Метеорологи рассчитали гипотетические температурные и радиационные аномалии после локального ядерного конфликта в Восточной Европе. Согласно вычислениям, выброс масс сажи в стратосферу спровоцировал многолетнее похолодание в Северном полушарии и перенос радиоактивной пыли за экватор. Однако модель полностью опиралась на спорные вводные и описала скорее крайний теоретический предел климатических изменений.

Климат
# Восточная Европа
# климатические катастрофы
# ядерная война
# ядерная зима
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
24 апреля, 09:58
Максим Абдулаев

В бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет найден клоп с клешнями

Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.

Палеонтология
# клешня
# меловой период
# насекомые
24 апреля, 13:28
Татьяна Зайцева

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

Биология
# актиния
# Аляска
# зоология
# морские обитатели
# океан
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
