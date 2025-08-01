В ПНИПУ перечислили факторы, которые влияют на стоимость подержанных электрокаров

Согласно данным агентства «Автостат», в прошлом году продажи новых электромобилей в России достигли исторического максимума — 17 805 штук, что на 26,4% превышает показатели 2023 года (14 089 единиц). Этот тренд сохраняется, несмотря на недостаток зарядных станций и особенности их эксплуатации в нашем климате. Но по мере расширения парка электрокаров перед покупателями встает ключевой вопрос: как будет меняться стоимость их автомобиля с годами. Ученые Пермского Политеха назвали главные факторы, которые влияют на стоимость электрокаров через несколько лет эксплуатации. Оказалось, что помимо очевидных параметров вроде пробега и состояния батареи, решающую роль также играют неожиданные аспекты, которые могут добавить или «съесть» сотни тысяч рублей при перепродаже.

Результаты исследований опубликованы в научной статье. Остаточная стоимость — это цена, которую готовы заплатить за ваш электромобиль после нескольких лет эксплуатации. На нее влияет десяток взаимосвязанных факторов, и далеко не все они очевидны для обычного автовладельца. По словам экспертов, одним из значимых является состояние аккумуляторной батареи, которая составляет около 30% стоимости автомобиля.

— Современные электромобили в основном используют литий-ионные батареи – те самые, которые стоят в смартфонах и ноутбуках, только гораздо больше и мощнее. Такой аккумулятор обычно служит 8-10 лет или 150-200 тысяч км пробега, после чего его емкость снижается до 70-80% от первоначальной. Его замена обойдется владельцу в достаточно крупную сумму. Например, переукомплектовка аккумулятора Nissan Leaf или Москвича обойдется в 530 тысяч рублей, где львиная доля, порядка 400 тысяч, уйдет на новые модули, из которых и собирается батарея, — объясняет Алексей Щелудяков, директор Института дорожного строительства и транспорта ПНИПУ, кандидат технических наук.

Представьте: когда ваш электрокар потеряет 30-40% первоначальной емкости, потенциальные покупатели будут вычитать из его стоимости цену возможной замены батареи. Именно поэтому при оценке подержанного электромобиля особое внимание уделяют состоянию батареи — ее текущая емкость и оставшийся ресурс становятся определяющими при формировании цены. Два одинаковых электромобиля с разным состоянием аккумулятора могут отличаться в цене на сотни тысяч рублей.

Сам процесс деградации аккумулятора происходит следующим образом. Внутри литий-ионного батареи есть два электрода: анод (отрицательный, обычно из графита) и катод (положительный). Между ними находится жидкий электролит — «проводник» для ионов лития. Со временем на аноде образуется пленка, которая, как засор в трубе, мешает ионам свободно перемещаться, снижая емкость. Одновременно электролит на катоде окисляется, что может вызвать внезапную потерю мощности — поэтому старые батареи не только быстрее разряжаются, но и теряют «резвость».

Насколько стремительно батарея будет терять емкость зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля.

— Такси, наматывающее по 200 километров ежедневно, за три года приобретет пробег в 150 тысяч километров, и «состарит» батарею так же, как обычный автомобиль за шесть лет спокойной езды. При этом машина такси технически будет изношена сильнее — ведь помимо батареи, за эти годы успеют постареть и другие узлы, потребуются дополнительные вложения в обслуживание. Поэтому при покупке «бэушного» электрокара крайне важно знать всю его историю, — объясняет эксперт.

Другим немаловажным фактором, влияющим на остаточную стоимость электромобиля, является ситуация на рынке. При высоком спросе и дефиците предложения цены на подержанные электрокары остаются стабильно высокими. Ситуация меняется с появлением новых моделей и технологий, которые неизбежно снижают привлекательность предыдущих поколений, удешевляя их.

Государственная политика также играет большую роль. Сегодня в нашей стране действует целый комплекс мер, существенно влияющих на стоимость подержанных электромобилей.

— К числу преимуществ для владельцев электрокаров относится освобождение от транспортного налога в крупных регионах, бесплатная парковка и проезд по платным трассам вроде М-11, льготный доступ к зарядным станциям, в том числе бесплатное зарядное оборудование или бесплатная электроэнергия на определенный период времени. Особенно выгодно выглядит программа субсидий — при покупке российского электромобиля можно вернуть до 25% его стоимости. Все это делает эксплуатацию электрокаров еще выгоднее и поддерживает их ценность на вторичном рынке, — говорит ученый ПНИПУ.

Однако эксперты отмечают, что планируемое сокращение субсидий до 10% к 2030 году скорее всего приведет к снижению цены для таких авто, если к этому моменту не появятся новые льготные программы.

Рост цен на бензин и дизель напрямую повышает привлекательность электрокаров, что положительно сказывается на их остаточной стоимости. Когда традиционное топливо дорожает, потенциальные покупатели начинают активнее рассматривать электромобили как способ долгосрочной экономии, создавая дополнительный спрос на вторичном рынке. Особенно это заметно в периоды резких скачков цен на нефтепродукты — тогда разница в стоимости эксплуатации становится настолько очевидной, что подержанные электрокары могут даже дорожать. Однако этот эффект работает только при сохранении относительно низких тарифов на электроэнергию — если цена зарядки приближается к затратам на бензин, преимущество теряется.

В эпоху климатических изменений экологичность становится полноценным экономическим активом — электромобили, соответствующие высоким стандартам устойчивого развития, демонстрируют более стабильную остаточную стоимость. Особенно это заметно на примере моделей с продуманной системой утилизации: производители, предлагающие замкнутый цикл переработки батарей, формируют у покупателей дополнительное доверие, которое конвертируется в конкретные деньги при перепродаже.

— Одной из главных проблем электромобилей является переработка литий-ионных батарей, содержащие токсичные вещества, которые могут нанести вред окружающей среде, если не будут утилизированы должным образом. В России пока не разработаны эффективные технологии переработки, что создает риски для экологии. Для решения проблемы необходимо создать сеть специализированных пунктов утилизации, где владельцы смогут безопасно сдать свои автомобили и батареи, — объясняет эксперт.

Хотя электромобили в среднем на 9% безопаснее традиционных авто, их ремонт обходится на 20% дороже, что существенно влияет на остаточную стоимость. Основные причины – специальные технологии кузовного ремонта из-за особенностей конструкции рамы, дорогие нормо-часы сервиса – не все сервисы берутся за починку и специалистов пока немного. Редкость модели напрямую влияет на цену: если авто новое или выпущено ограниченной серией, запчасти придется ждать долго, а индивидуальные детали вроде спойлеров и обвесов могут стоить как треть от остаточной стоимости машины.

При этом безопасность электрокаров, подтвержденная исследованиями, лишь частично компенсирует эти затраты — покупатели на вторичном рынке всегда учитывают потенциальные расходы на обслуживание, особенно для малознакомых моделей.

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ПНИПУ 1196 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.