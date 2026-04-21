Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Онлайн-игры развили творческие навыки людей
Исследователи сходятся во мнении, что онлайн-игры оказывают сильное влияние на жизнь людей. Часто любители таких игр сталкиваются с критикой. Однако исследование показало, что игры могут способствовать развитию творческих способностей.
Ученые из Тайвани пришли к выводу, что после онлайн-игр у мотивированных игроков проявлялся более высокий уровень воображения. Оно, в свою очередь, влияло на креативность. По мнению авторов, это показывает, что игровая мотивированность может способствовать творческому развитию. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.
Чаще всего ученые изучают проблемы, связанные с онлайн-играми, а обсуждение положительных эффектов встречается значительно реже. Автор нового исследования Юнг-Хсун Чэн решил изучить связь между мотивацией к онлайн-играм, воображением и креативностью. В этой работе он сосредоточился на Genshin Impact и Roblox. Genshin Impact — это ролевая игра с открытым миром. На платформе Roblox пользователи могут не только играть, но и самостоятельно создавать игры и делиться ими с другими игроками.
Исследование состояло из двух частей — опроса и небольшого эксперимента. В опросе участвовали 202 студента, в эксперименте — шесть мужчин и шесть женщин. У всех участников было базовое понимание и опыт игры в Roblox или Genshin Impact.
Участники опроса заполняли анкеты. Они оценили мотивацию к онлайн-играм, воображение и креативность. Участников экспериментальной части разделили на две группы. Одна группа играла в Roblox в течение четырех недель — две сессии в неделю по 2,5 часа. Другая группа играла в Genshin Impact с такими же условиями. До и после эксперимента участникам проводили электроэнцефалографическое исследование мозговой активности.
Результаты опроса показали, что более высокая мотивация к онлайн-играм связана с более развитым воображением и креативностью. Автор исследования проверил статистическую модель, согласно которой высокая мотивация к онлайн-играм связана с развитием воображения, а более развитое воображение влияет на уровень креативности. Анализ данных подтвердил такую взаимосвязь.
Результаты эксперимента показали различия в активности некоторых областей мозга до и после игр. Автор исследования проанализировал, в каких именно зонах появились изменения. Он предположил, что изменения затронули и интересующие его характеристики — творческое мышление и воображение.
Однако исследование имеет некоторые ограничения. В эксперименте участвовало мало участников. Кроме того, у авторов могли возникнуть трудности с интерпретацией показателя психологических изменений по результатам электроэнцефалографии.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии