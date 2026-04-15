Сэм Альтман едва умеет программировать и не понимает основ машинного обучени
Сэм Альтман — генеральный директор OpenAI и публичное лицо ChatGPT. Его часто ассоциируют с развитием искусственного интеллекта. Однако многочисленные инсайдеры из OpenAI утверждают, что искусственный интеллект он понимает поверхностно.
Издание The New Yorker опубликовало расследование, посвященное Сэму Альтману. Опрошенные изданием инженеры заявили, что у Альтмана нет опыта в программировании и машинном обучении. Это становится очевидно, когда он путает базовые термины из области искусственного интеллекта.
Альтмана иногда называют «гением цифровых технологий». Он пользуется почти «культовым» доверием, позволяющим ему выходить из сложных ситуаций, в которых менее влиятельные предприниматели могли бы оказаться в ловушке. Однако важно понимать, что Альтман изучал компьютерные науки в одном из американских университетов, но бросил учебу спустя два года.
По словам бывшего исследователя OpenAI Кэрролл Уэйнрайт, Альтман создает структуры, которые на бумаге должны ограничить его в будущем. Когда это будущее наступает, Альтман избавляется от ограничений.
Изначально Альтман хотел сосредоточиться на создании «безопасного искусственного интеллекта». Со временем его приоритеты изменились. Как отмечает Уэйнрайт, компания стала отдавать приоритет продажам, а не безопасности.
В 2023-м члены совета директоров OpenAI уволили Альтмана, обвинив в утаивании и неспособности контролировать потенциально опасную технологию. Через несколько дней он добился восстановления в должности. Однако многие его критики продолжают сомневаться в его компетентности и моральных качествах.
Один из представителей Microsoft не исключил, что в будущем Альтмана будут вспоминать, как мошенника уровня Берни Мейдоффа или Сэма Бэнкмана-Фрида.
Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.
