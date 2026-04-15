Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
15 апреля, 19:57
Рейтинг: +181
Посты: 674

Сэм Альтман едва умеет программировать и не понимает основ машинного обучени

Сэм Альтман — генеральный директор OpenAI и публичное лицо ChatGPT. Его часто ассоциируют с развитием искусственного интеллекта. Однако многочисленные инсайдеры из OpenAI утверждают, что искусственный интеллект он понимает поверхностно.

Сэм Альтман / © Steve Jurvetson, flickr.com / Wikipedia
Издание The New Yorker опубликовало расследование, посвященное Сэму Альтману. Опрошенные изданием инженеры заявили, что у Альтмана нет опыта в программировании и машинном обучении. Это становится очевидно, когда он путает базовые термины из области искусственного интеллекта. 

Альтмана иногда называют «гением цифровых технологий». Он пользуется почти «культовым» доверием, позволяющим ему выходить из сложных ситуаций, в которых менее влиятельные предприниматели могли бы оказаться в ловушке. Однако важно понимать, что Альтман изучал компьютерные науки в одном из американских университетов, но бросил учебу спустя два года. 

По словам бывшего исследователя OpenAI Кэрролл Уэйнрайт, Альтман создает структуры, которые на бумаге должны ограничить его в будущем. Когда это будущее наступает, Альтман избавляется от ограничений.

Изначально Альтман хотел сосредоточиться на создании «безопасного искусственного интеллекта». Со временем его приоритеты изменились. Как отмечает Уэйнрайт, компания стала отдавать приоритет продажам, а не безопасности.

В 2023-м члены совета директоров OpenAI уволили Альтмана, обвинив в утаивании и неспособности контролировать потенциально опасную технологию. Через несколько дней он добился восстановления в должности. Однако многие его критики продолжают сомневаться в его компетентности и моральных качествах.

Один из представителей Microsoft не исключил, что в будущем Альтмана будут вспоминать, как мошенника уровня Берни Мейдоффа или Сэма Бэнкмана-Фрида.

15 апреля, 09:00
ПНИПУ

Чем отличаются сети 4G от 5G

Современная мобильная связь постоянно развивается, и операторы внедряют все новые поколения сетей. 30 марта для миллионов российских пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска началась новая цифровая эра. Абоненты из этих городов получили возможность протестировать связь 5G. Однако многие пользователи до сих пор не понимают, в чем принципиальная разница между поколениями — 4G и 5G. Ученый Пермского Политеха объясняет, что именно изменилось по сравнению с 4G и как это влияет на качество и доступность мобильного интернета.

14 апреля, 10:44
Татьяна Зайцева

Ученые нашли объяснение привередливости домашних кошек в еде

Кошка может внезапно отказаться от корма, который ела месяцами, и все потому, что ей просто надоел его запах, пришли к выводу японские исследователи. Поэтому хозяевам стоит почаще вносить немного разнообразия в рацион, который они предлагают питомцу, вернее — в аромат, который пища источает.

13 апреля, 10:19
Максим Абдулаев

Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.

10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

