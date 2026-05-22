Слова-мутанты: что происходит, если языковые изменения идут не по правилам?

О мероприятии

Еще в XIX веке лингвисты открыли законы, по которым происходят языковые изменения. Однако среди тысяч законопослушных слов можно найти несколько десятков слов-мутантов, изменения в которых пошли не по правилам.

Вот, например, слово овца. Вообще-то так изначально называли только маленькую миленькую овечку, потому что -ц – это древний уменьшительный суффикс (как в окно – оконце), вот только он прирос к корню. И крыльцо – это маленькое крыло, и кольцо – это маленькое коло, и яйцо когда-то было айе.

Старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики НИУ ВШЭ Антон Сомин обсудит, как и почему это происходит, и на примерах из разных языков (в первую очередь, из русского) разберет механизмы «словесных мутаций».

Расписание Проспект Мира, дом 123Б Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация