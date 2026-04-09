Крупнейший в Юго-Восточной Азии проект фотоэлектрической станции подключили к сети

В Лаосе стартовала коммерческая эксплуатация крупнейшего в Юго-Восточной Азии солнечного энергетического проекта, что стало важным шагом вперед в развитии регионального сотрудничества в сфере чистой энергетики.

Фотоэлектрическая станция в Лаосе / © CMG

Проект реализован компанией China General Nuclear Power Group (CGN) и является частью северного энергетического кластера Лаоса, ориентированного на взаимосвязанную чистую генерацию. Его установленная мощность на первом этапе составляет 1000 мегаватт. По данным China Media Group (CMG), это также первая в Лаосе крупномасштабная фотоэлектрическая станция, построенная в горной местности.

После выхода на полную мощность станция сможет ежегодно вырабатывать около 1,65 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Это позволит сэкономить примерно 500 тысяч тонн условного угля и сократить выбросы углекислого газа примерно на 1,3 миллиона тонн в год.

Как сообщил Ван Ян, руководитель производственно-операционного департамента лаосского подразделения CGN Energy International, на станции установлено около 2,23 миллиона солнечных панелей. Используя линию электропередачи напряжением 500 киловольт, соединяющую Китай и Лаос, проект обеспечивает трансграничную передачу электроэнергии, поставляя стабильную и экологически чистую энергию и способствуя взаимодополняемости региональных энергосистем.

Реализация проекта также дала импульс промышленному сотрудничеству: в нем задействованы более 40 китайских предприятий, представляющих цепочку производства и строительства в сфере новой энергетики, а также свыше 30 местных лаосских компаний, работающих в области строительства, поставок оборудования и сырья.

В дальнейшем CGN планирует ускорить развитие новых проектов в области чистой энергетики в пяти северных провинциях Лаоса, а также расширить деятельность в центральных и южных регионах страны, углубляя энергетическое сотрудничество и интеграцию между Китаем и Лаосом.