Индия планирует масштабное переоборудование автомобилей с ДВС в электромобили
Власти Индии активно поддерживают переход местных водителей на электромобили. Одно из возможных решений — переоборудование существующего парка.
В Индии сейчас эксплуатируется около пяти-шести миллионов трехколесных транспортных средств. По оценке экспертов, полная замена старого транспорта на двигателе внутреннего сгорания займет минимум десять лет, но может растянуться и до двадцати.
Руководители компании Exponent Energy предложили альтернативное решение — переоборудование существующих автомобилей. По их мнению, это может существенно ускорить переход страны к транспорту с нулевым уровнем выбросов.
В Exponent Energy пояснили, что коммерческий транспорт составляет примерно 10% автопарка Индии. Однако на него приходится около 70% всей потребляемой энергии в дорожном транспорте. В связи с этим переоборудование в первую очередь коммерческого транспорта кажется экспертам наиболее эффективным.
Переоборудование транспорта может оказаться не только полезным для экологии, но и выгодным для владельцев авторикш. Новый автомобиль ему бы обошелся в 350-400 тысяч рупий (около 3700-4300 долларов США). На переоборудование автомобиля обычно берут кредит в 150-200 тысяч рупий (1600-2150 долларов).
Переоборудовав пяти-шестилетний автомобиль, водитель сразу начнет экономить около трех тысяч рупий (32 доллара США) в месяц. После выплаты трехлетнего кредита он сможет экономить около 10 тысяч рупий (около 100 долларов) в месяц. Кроме того, переоборудовав автомобиль, водители смогут обращаться в привычные сервисные центры для обслуживания его частей, если они не связаны с батареей или электродвигателем.
Опыт переоборудования автомобилей у Индии уже есть. В 2000-е годы там уже переходили на автомобили на сжиженном газе. Там использовали гибридные автомобили, работающие как на сжиженном газе, так и на бензине. Одним из путей перехода тогда стало переоборудование автомобилей.
В стране есть некоторые препятствия для реализации инициативы. В Индии уже подготовлены техническая база и стандарты безопасности для переоборудования. Однако государственная политика пока не стимулирует владельцев коммерческого транспорта переоборудовать свои машины в электрические. Государственные программы в основном ориентированы на покупку новых электромобилей и инфраструктуру для зарядки.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
