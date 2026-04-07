Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Астроном-любитель заснял в свой телескоп корабль Orion на пути к Луне

Фотограф из Австралии запечатлел корабль Orion лунной миссии «Артемида II». В момент съемки корабль проходил на фоне центра нашей галактики в созвездии Стрельца.

Астроном-любитель заснял Orion / © Reddit

Как рассказал астроном-любитель под ником gcw29, ему удалось запечатлеть Orion, находясь в своем дворе недалеко от Мельбурна. Он сфотографировал корабль на камеру Sony a7IV с помощью 8-дюймового ньютоновского телескопа.

Каждый снимок он делал с выдержкой от 4 до 6 секунд. Он не использовал более длительную выдержку, чтобы объект не размазался. Также он настроил камеру на ISO 3200. Такая чувствительность сенсора позволяет улавливать слабо освещенные объекты.

Австралиец использовал эфемериды (данные о точном положении объекта), опубликованные примерно через 12 часов после запуска миссии. Воспользовавшись инструкциями Шона Гано, с помощью скрипта он преобразовал эти данные в формат для Stellarium. Это помогло фотографу понять, где и когда на небе появится Orion.

Астроном-любитель заснял Orion / © Reddit

Orion в тот момент был примерно 12-й величины, то есть едва заметен в телескоп. Автор сравнил его яркость с яркостью Плутона и Нептуна. Также его удивило, что корабль двигался медленнее, чем он ожидал.