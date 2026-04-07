Астроном-любитель заснял в свой телескоп корабль Orion на пути к Луне
Фотограф из Австралии запечатлел корабль Orion лунной миссии «Артемида II». В момент съемки корабль проходил на фоне центра нашей галактики в созвездии Стрельца.
Как рассказал астроном-любитель под ником gcw29, ему удалось запечатлеть Orion, находясь в своем дворе недалеко от Мельбурна. Он сфотографировал корабль на камеру Sony a7IV с помощью 8-дюймового ньютоновского телескопа.
Каждый снимок он делал с выдержкой от 4 до 6 секунд. Он не использовал более длительную выдержку, чтобы объект не размазался. Также он настроил камеру на ISO 3200. Такая чувствительность сенсора позволяет улавливать слабо освещенные объекты.
Австралиец использовал эфемериды (данные о точном положении объекта), опубликованные примерно через 12 часов после запуска миссии. Воспользовавшись инструкциями Шона Гано, с помощью скрипта он преобразовал эти данные в формат для Stellarium. Это помогло фотографу понять, где и когда на небе появится Orion.
Orion в тот момент был примерно 12-й величины, то есть едва заметен в телескоп. Автор сравнил его яркость с яркостью Плутона и Нептуна. Также его удивило, что корабль двигался медленнее, чем он ожидал.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Необходимо, но не достаточно: ученые поставили под сомнение главный маркер присутствия майорановских частиц
Исследователи из Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ совместно с коллегами из Франции и Китая доказали, что эффект, который научное сообщество долго считало несомненным доказательством наличия топологической сверхпроводимости (и, следовательно, наличия частиц Майораны), может возникать и по совершенно банальным причинам — из-за тепловых эффектов. Работа ставит под сомнение интерпретацию множества экспериментов, проведенных за последние годы в разных лабораториях мира.
Устные рассказы жителей Центральной Африки о рыбах, карабкающихся вверх по водопадам, впервые удалось подтвердить и задокументировать. Ученые сняли на камеру, как тысячи крошечных паракнерий поднимаются по водопаду, высота которого составляет 15 метров.
Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.
Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
28 Апреля, 2017
Хорошо иметь домик в океане
2 Ноября, 2018
Семь шагов за горизонт
