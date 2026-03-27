Китаянки влюбляются в чат-ботов, что создает проблемы для Пекина
Китай в последние годы столкнулся с демографическим кризисом. Власти встревожены падением рождаемости, а женщины предпочитают чаты-боты живым мужчинам.
С 2022 года численность населения Китая начала сокращаться. В стране сохраняется гендерный дисбаланс, который наиболее остро проявляется в возрастной группе от 20 до 24 лет. Одновременно современные женщины не стремятся вступать в брак и рожать детей. Так, в 2024 году коэффициент рождаемости составил примерно 1,01 ребенка на одну женщину — это один из худших показателей в мире.
Многие молодые китаянки предпочитают заводить отношения с чат-ботами, а не реальными людьми. Китайская молодежь и так проводила много времени в своих смартфонах, а бум искусственного интеллекта лишь усилил эту тенденцию. В сети появились десятки чат-ботов, имитирующих реальных партнеров.
По мнению 21-летней студентки Чжан, представители ее поколения часто предпочитают оставаться в одиночестве. Она пояснила, что проводит минимум час в день, общаясь со своими виртуальными партнерами. Она опасается, что реальный человек может не оправдать ожиданий и обидеть ее.
24-летняя Лу Меркьюри из Шанхая рассказала, что у нее нет времени и сил на свидания. Еще четыре года назад она впервые столкнулась с ИИ-компаньонами. Сейчас девушка пользуется такими предложениями каждый день. Она отмечает, что ее ИИ-партнер мало похож на реальных мужчин. Лу описывает его как выразительного, уязвимого и прямолинейного.
Доцентка кафедры журналистики Гонконгского баптистского университета Роуз Луцю пояснила, что такие приложения предоставляют относительно безопасное пространство для общения и эмоциональных консультаций. По ее словам, чат-боты дают эмоциональную ценность, которую многим женщинам трудно получить от мужчин.
Компании, которые разрабатывают виртуальных компаньонов, воспользовались растущим интересом к искусственному интеллекту. Например, китайский стартап MiniMax, создавший популярные ИИ-компаньоны Xingye и Talkie, вышел на биржу в Гонконге с оценкой более 600 миллионов долларов. Обе версии приложений к сентябрю собрали более 147 млн пользователей.
Подобное увлечение чат-ботами беспокоит китайские власти. В декабре 2025 года правительство страны предложило обязать платформы следить за зависимостями и эмоциональными проблемами пользователей. Ожидается, что правила вступят в силу в 2026 году. Кроме того, ИИ-компаньоны обязаны соблюдать информационные ограничения и поддерживать принятые в стране ценности.
Из-за множества правил общение с чат-ботами становится прерывистым. ИИ-компаньоны вынуждены уклоняться от обсуждения некоторых тем, а сообщения пользователей иногда блокируются.
Эксперты отмечают, что сейчас интерес к ИИ-партнерам падает. Скачивания некоторых приложений упали на 95% по сравнению с пиком прошлого года.
По словам Шен Хонг из Института взаимодействия человека и компьютера, популярность приложений могла упасть, в том числе, из-за перехода людей на более универсальные модели, в том числе, ChatGPT и DeepSeek. При этом Шен отметила, что регулирование сферы искусственного интеллекта не решит социальные первопричины, из-за которых китайские женщины обращаются к этим платформам.
