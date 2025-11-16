Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: рождаемость в странах мира

Снижение рождаемости — глобальная тенденция. С 2019 по 2024 год коэффициент рождаемости упал на 6,2%. Инфографика наглядно показывает, как различается этот показатель по странам мира.

Карта: коэффициент рождаемости в странах мира / © iswardiishak / voronoi

Коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем рождается детей на одну женщину. В 2024 году по всему миру этот показатель составил 2,25 ребенка на одну женщину.

По данным ООН, в 2024 году самый высокий коэффициент рождаемости оказался в Чаде. Там в среднем на одну женщину родилось 6,03 ребенка. Также среди стран с самой высокой рождаемостью оказались Сомали (6,10) и Демократическая Республика Конго (5,98).

Самый низкий коэффициент рождаемости — в Южной Корее. Там в среднем на одну женщину родилось 0,73 ребенка. Также в топ-3 стран с самым низким уровнем рождаемости попали Тайвань (0,86) и Сингапур (0,95).

Инфографика: рождаемость в странах мира / © iswardiishak / voronoi

Хотя глобально общий уровень рождаемости падает, некоторые страны показали рост с 2019 года. Самый большой рост показал Узбекистан. Там коэффициент рождаемости вырос с 2,87 до 3,48 ребенка на одну женщину. Кроме того, рост показали Болгария, Армения, Антигуа и Барбуда, а также Казахстан.