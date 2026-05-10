Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Igor Игорь
10 мая, 18:15
Папуанский пингвин оказался четырьмя разными видами

Ученые предложили радикально пересмотреть систематику одного из самых известных антарктических пингвинов — папуанского. То, что десятилетиями считалось одним видом, может оказаться комплексом из четырех самостоятельных видов, причем один из них ранее вообще не был описан наукой.

Папуанский пингвин (Pygoscelis papua) Флклендские острова. By Ben Tubby - flickr.com, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3403004
Новая работа, опубликованная в журнале Nature Communications Biology, объединяет геномный анализ, морфологию, экологию и моделирование климата. Исследователи изучили папуанских (субантарктических) пингвинов (Pygoscelis papua) по всему Южному океану — от Фолклендских островов и Южной Георгии до Кергелена, Маккуори и Антарктического полуострова. Анализ показал существование четырех сильно разошедшихся эволюционных линий: северной, южной, юго-восточной и восточной.

Особенно важным оказалось то, что различия между линиями проявляются не только в ДНК. Ученые обнаружили признаки адаптации к разным условиям среды. У разных групп по-разному работают гены, связанные с терморегуляцией, переносом кислорода, обменом веществ и развитием скелета. Это означает, что популяции не просто случайно изолировались друг от друга, а начали эволюционировать в разных экологических условиях.

Авторы связывают это разделение с Антарктическим полярным фронтом — гигантской океанической границей между холодными антарктическими и более теплыми субантарктическими водами. Для морских животных этот фронт работает почти как континентальный барьер. Папуанские пингвины обычно держатся рядом со своими колониями и редко совершают дальние миграции, поэтому даже относительно небольшие океанические преграды способны разделять популяции на сотни тысяч лет.

Исследование также показало, что в прошлом между линиями все же происходил ограниченный обмен генами. Однако сегодня каждая из них представляет собой самостоятельную эволюционную ветвь со своей адаптацией к локальному климату и условиям питания. Это делает папуанских пингвинов примером так называемого скрытого видообразования — ситуации, когда внешне очень похожие животные на самом деле давно идут разными путями эволюции.

Авторы предлагают официально признать четыре отдельных вида: северный папуанский пингвин (Pygoscelis papua), южный папуанский пингвин (Pygoscelis ellsworthi), восточный папуанский пингвин (Pygoscelis taeniata) и Pygoscelis kerguelensis, связанный с островами Кергелен.

Работа имеет серьезные последствия для охраны природы. Пока все популяции объединены в один вид, их общая численность выглядит достаточно устойчивой. Но если разделить их на четыре вида, может выясниться, что некоторые линии находятся под гораздо большей угрозой, чем считалось ранее. Моделирование будущего климата показало, что три из четырех предполагаемых видов могут потерять значительную часть подходящих местообитаний уже в ближайшие десятилетия. Лишь южная линия, вероятно, сможет расширить ареал по мере потепления Антарктики.

Это особенно важно на фоне стремительных изменений Южного океана. Потепление, сокращение морского льда, изменения распределения криля и распространение птичьего гриппа уже влияют на антарктические экосистемы. Пингвины считаются своеобразными «биоиндикаторами» состояния Южного океана: изменения их численности и поведения часто отражают более глубокие экологические процессы.

Исследование вписывается в более широкую тенденцию современной биологии. Благодаря геномике ученые все чаще обнаруживают, что многие привычные «виды» на деле оказываются комплексами скрытых линий. Подобные пересмотры уже происходили у жирафов, китов, морских птиц, лягушек и насекомых. Теперь очередь, возможно, дошла и до папуанских пингвинов.

Sam Dowson
Sam Dowson
34 минуты назад
"очередь, возможно, дошла и до папуанских пингвинов." - так и до людей недалеко. Homo sapiens, Homo afronigericus, Homo australonigeri, H. stenophthalmus и т.д.
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

Астрономия
# гравитационные волны
# звезды
# космос
# нейтронные звезды
# термоядерная реакция
# Черные дыры
10 мая, 10:49
Александр Березин

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Десятого мая 1940 года вермахт пришел в движение. Через 42 суток англо-французские армии были разгромлены, а Франция капитулировала. Как это произошло, ведь союзники имели больше солдат, танков и пушек, чем немцы? В СССР причиной посчитали нежелание французов воевать, немцы же, говорили советские военные, не внесли в стратегию ничего нового. Реальность была строго обратной: разгром Франции был новым словом в войне, и такой же сценарий Гитлер применил против СССР через год. Что именно произошло и отчего советское руководство не смогло осознать случившееся?

История
# Великая Отечественная война
# Вторая Мировая
# Вторая мировая война
# история
# Франция
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
