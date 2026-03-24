Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Не успев начать: армия США отказалась от мощного лазера ради новой разработки
В новом отчете Исследовательской службы Конгресса, представители армии США сообщили, что больше не планируют переводить 300-киловаттную систему лазерной защиты Indirect Fire Protection Capability–High Energy Laser (IFPC-HEL), получившую название «Valkyrie», в категорию штатных программ после ее многолетней разработки.
Этот шаг фактически ставит крест на текущих усилиях по созданию лазерного оружия, способного защищать американские войска от крылатых ракет, а также беспилотников и различных боеприпасов.
Еще в январе 2026 года армия намеревалась перевести установленную на грузовике систему IFPC-HEL — разработанную как преемник 100-киловаттного демонстратора High Energy Laser Tactical Vehicle Demonstrator (HEL-TVD) и более раннего 10-киловаттного мобильного комплекса High Energy Laser Mobile Test Truck (HELMTT) — в разряд штатных программ после успешных испытаний. Ранее, в июле 2023 года, компания Lockheed Martin получила контракт на сумму до 220 миллионов долларов на создание четырех прототипов IFPC-HEL после поставки в сентябре 2022 года 300-киловаттного демонстратора в рамках инициативы Министерства обороны США High Energy Laser Scaling Initiative (HELSI).
Однако, согласно новому отчету, контракт на IFPC-HEL сократили до одного прототипа, который сейчас проходит лабораторные испытания на предприятии Lockheed Martin в штате Нью-Джерси перед последующими опытными испытаниями этим летом.
По словам официальных лиц, этот прототип поступит в распоряжение армии не ранее сентября, после чего «будет исключен из числа кандидатов на развертывание и использован для информирования разработки Joint Laser Warfighting System», говорится в отчете.
В данном контексте под Joint Laser Warfighting System, вероятно, подразумевается программа Joint Laser Weapon System (JLWS) Пентагона — новый совместный проект армии и ВМС США, начатый в поддержку общей стратегии «Золотой купол», направленной на создание лазерного оружия для обеспечения противовоздушной обороны от крылатых ракет.
IFPC-HEL не был единственным проектом США по борьбе с крылатыми ракетами. ВМС продолжают разработку 300-киловаттной программы High Energy Laser Counter-ASCM Program (HELCAP), а Управление военно-морских исследований изучает еще более мощную 400-киловаттную систему в рамках проекта SONGBOW.
Тем временем инициатива HELSI нацелена на создание лазеров мегаваттного класса, способных поражать не только крылатые ракеты, но и баллистические и гиперзвуковые цели.
Из отчета неясно, почему именно армия решила отказаться от IFPC-HEL. Однако это решение перекликается с предыдущим шагом — отказом от 50-киловаттного лазерного комплекса DE M-SHORAD, установленного на платформе Stryker, в пользу перспективной системы Enduring High Energy Laser, которая может стать первой официальной программой направленной энергии, принятой на вооружение.
Если 50-киловаттная система, предназначенная для борьбы с беспилотниками, испытывает трудности вне контролируемых условий, то масштабирование этой технологии до уровня 300 киловатт для перехвата крылатых ракет может оказаться еще более сложной задачей.
Потребность в лазерном оружии, способном противостоять крылатым ракетам, очевидна, и политическая и институциональная воля к его созданию, по-видимому, достаточно сильна. Однако, если решение армии отказаться от IFPC-HEL о чем-то говорит, то, возможно, сама технология пока еще не готова к выполнению одной из самых сложных задач современной противовоздушной обороны.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии