Горы и дикая природа в кадре: объявлены победители премии Memorial Maria Luisa Awards 2026

Жюри конкурса Memorial Maria Luisa Awards 2026 недавно объявило результаты своего состязания. В этом году конкурс проходит уже в 36-й раз, и вновь подтверждает свой статус одного из самых авторитетных международных состязаний, посвященных фотографии. Он раскрывает первозданную, величественную красоту гор, природы и приключений.

Снимок финалиста в категории «Молодой фотограф», горный бой / © Diego Moreno Carballo

В этом году конкурс собрал работы со всего мира: 18 059 фотографий и 182 видеоролика, представленные 1 450 авторами из 78 стран. После строгого отбора жюри в финальную коллекцию вошли лишь самые выразительные, технически совершенные и эмоционально сильные изображения — в результате получилась поистине выдающаяся подборка.

«Бесстрашные», снимок абсолютного победителя конкурса / © Christoph Fischer

Среди победителей особенно выделился канадский фотограф Кристоф Фишер с работой «Бесстрашные», удостоенной главной награды — Гран-при Fundación Cajastur. На его снимке две антилопы противостоят песчаной буре. Это изображение одновременно драматично и трогательно: в нем удивительным образом соединяются тема выживания, стойкости и природной красоты.

Снимок победителя в категории «Молодой фотограф» / © Lubin Godin

В категории «Молодой фотограф» был отмечен француз Любен Годен. Его фотография одинокой горной козы, замершей на краю утеса в мягком свете, почти кинематографична — сдержанная, напряженная и глубоко выразительная.

Победитель в категории «Макросъемка» / © Bidyut Kalita

Главные награды и множество почетных упоминаний в разных категориях вновь доказали: природа — это не просто объект наблюдения, это опыт, который можно проживать. Эти фотографии не просто фиксируют мир — они меняют взгляд на него.

Победитель в категории «Горные пейзажи» / © Filip Hrebenda

Финалист в категории «Горные пейзажи», Алпамайо в Перу / © Harry Lichtman

Финалист в категории «Мир животных» / © Michelle Valberg

Победитель в категории «Мир птиц», стервятник / © Andy Parkinson

Победитель в категории «Растительный мир», светящиеся грибы / © José Luis Gigirey González

Финалист в категории «Мир птиц» / © Zakariya Omran

Победитель в категории «Подводный мир» / © Pietro Formis