Tesla и SpaceX построят крупнейший в мире завод по производству специализированных чипов

Компании Tesla и SpaceX представили проект Terafab — совместного завода по производству микросхем стоимостью 25 миллиардов долларов в городе Остин (штат Техас). По словам Илона Маска, предприятие сможет ежегодно обеспечивать до одного тераватта вычислительной мощности. Если планы реализуются, это станет крупнейшим полупроводниковым заводом в истории — с огромным отрывом.

Проект Terafab / © Tesla / SpaceX

Маск официально объявил о запуске проекта 21 марта, выступая на территории бывшей электростанции Seaholm в Остине, назвав его «самым грандиозным проектом по созданию чипов за всю историю».

Terafab — это совместное предприятие Tesla, SpaceX и компании xAI, недавно приобретенной SpaceX. Завод планируется разместить на северной территории комплекса Giga Texas. Он должен объединить под одной крышей весь цикл производства полупроводников: от проектирования и литографии до изготовления, выпуска памяти, продвинутой упаковки и тестирования.

Компания заявляет о намерении использовать 2-нм техпроцесс — один из самых передовых на сегодняшний день. Даже мировой лидер отрасли TSMC только начинает масштабировать производство на этом уровне, вложив в него десятилетия работы и сотни миллиардов долларов.

Планируемые объемы производства впечатляют: старт — около 100 000 микросхем в месяц с перспективой увеличения до одного миллиона ежемесячно. Для сравнения, это примерно 70% текущего мирового объема производства TSMC — и все это на одном заводе, управляемом компаниями, ранее не занимавшимися производством чипов.

Маск заявил, что предприятие сможет выпускать от 100 до 200 миллиардов специализированных чипов в год. Они будут использоваться для системы автопилота Tesla, проекта роботакси Cybercab и гуманоидных роботов Optimus. Более того, миллионы роботов Optimus, по его словам, будут задействованы в строительстве и эксплуатации самого завода.

Terafab будет выпускать два основных типа микросхем:

чипы для обработки данных (inference) для электромобилей Tesla и роботов Optimus (например, текущий AI4);

чипы D3, специально разработанные для орбитальных ИИ-спутников.

Ожидается, что ограниченное производство чипов AI5 начнется в 2026 году, а массовое — в 2027-м. Однако стоит учитывать, что сроки уже сдвигались, а разработка следующего поколения (AI6) также задерживается из-за проблем с освоением 2-нм техпроцесса.

Самой необычной частью презентации стала космическая стратегия: Маск заявил, что до 80% вычислительных мощностей Terafab будут направлены в космос, а лишь 20% останутся для наземного использования.

Он аргументировал это тем, что в космосе уровень солнечной энергии примерно в пять раз выше, чем на поверхности Земли, а вакуум облегчает отвод тепла. В результате, по его мнению, орбитальные вычисления могут стать дешевле наземных уже через два–три года.

«Мы начинаем строить галактическую цивилизацию», — заявил Маск.