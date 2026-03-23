B-52 принял участие в испытаниях новейшей ядерной крылатой ракеты AGM-181

Два испытательных образца AGM-181A Long Range Stand Off (LRSO) под крылом самолета B-52 / © Jarod Hamilton

Военно-воздушные силы США продвигаются в реализации этой программы: самолет недавно заметили в полете над Калифорния с двумя инертными ракетами LRSO под крыльями. Снимки сделал авиационный фотограф Джарод Хэмилтон.

Бомбардировщик все чаще фиксируют во время испытаний нового вооружения, что может свидетельствовать о наращивании программы. Ожидается, что решение о запуске малосерийного производства LRSO будет принято к 2027 финансовому году.

Примечательно, что впервые ракета была официально представлена лишь в прошлом году: в июне ВВС опубликовали первый рендер AGM-181, а уже в ноябре калифорнийские наблюдатели сделали первые фотографии ракеты в полете.

Как и ранее, самолет B-52 выполнял полет с позывным TORCH, используемым 419-й испытательной эскадрильей базы Эдвардс. Это подразделение отвечает за испытания бомбардировщиков B-1B Lancer, B-2A Spirit и B-52H. Также, как и в предыдущих случаях, ракеты были размещены на многоместной пусковой установке, способной нести до шести боеприпасов. Эта система используется B-52H для различных типов вооружения, а не только для AGM-181.

Появление столь засекреченных систем в открытом воздушном пространстве редко бывает случайным. Тот факт, что ракета демонстрировалась на малой высоте при ясной погоде, может указывать на намерение ВВС сделать ее заметной.

Крылатая ракета AGM-181 LRSO — это дальнобойное средство поражения, способное доставлять ядерный заряд по стратегическим целям, оставаясь вне зоны действия противовоздушной обороны. Она должна заменить устаревающую ракету AGM-86 ALCM.

Новая система будет интегрирована как на B-52, так и на перспективный бомбардировщик B-21 Raider.

LRSO способна преодолевать современные интегрированные системы ПВО, действуя с безопасных дистанций и обеспечивая выполнение стратегических задач в рамках глобальных ударных возможностей и ядерного сдерживания.

Разработка ракеты стала приоритетом для ВВС США в рамках модернизации ядерной триады. Она рассматривается как ключевой элемент вооружения B-21 Raider, который также получит ядерные бомбы B61-12 и B61-13 (последняя предназначена исключительно для Raider).