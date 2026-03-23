B-52 принял участие в испытаниях новейшей ядерной крылатой ракеты AGM-181
Бомбардировщик B-52H Stratofortress продолжает испытания по интеграции ракеты AGM-181 Long Range Stand Off (LRSO) — перспективной малозаметной ядерной крылатой ракеты нового поколения.
Военно-воздушные силы США продвигаются в реализации этой программы: самолет недавно заметили в полете над Калифорния с двумя инертными ракетами LRSO под крыльями. Снимки сделал авиационный фотограф Джарод Хэмилтон.
Бомбардировщик все чаще фиксируют во время испытаний нового вооружения, что может свидетельствовать о наращивании программы. Ожидается, что решение о запуске малосерийного производства LRSO будет принято к 2027 финансовому году.
Примечательно, что впервые ракета была официально представлена лишь в прошлом году: в июне ВВС опубликовали первый рендер AGM-181, а уже в ноябре калифорнийские наблюдатели сделали первые фотографии ракеты в полете.
Как и ранее, самолет B-52 выполнял полет с позывным TORCH, используемым 419-й испытательной эскадрильей базы Эдвардс. Это подразделение отвечает за испытания бомбардировщиков B-1B Lancer, B-2A Spirit и B-52H. Также, как и в предыдущих случаях, ракеты были размещены на многоместной пусковой установке, способной нести до шести боеприпасов. Эта система используется B-52H для различных типов вооружения, а не только для AGM-181.
Появление столь засекреченных систем в открытом воздушном пространстве редко бывает случайным. Тот факт, что ракета демонстрировалась на малой высоте при ясной погоде, может указывать на намерение ВВС сделать ее заметной.
Крылатая ракета AGM-181 LRSO — это дальнобойное средство поражения, способное доставлять ядерный заряд по стратегическим целям, оставаясь вне зоны действия противовоздушной обороны. Она должна заменить устаревающую ракету AGM-86 ALCM.
Новая система будет интегрирована как на B-52, так и на перспективный бомбардировщик B-21 Raider.
LRSO способна преодолевать современные интегрированные системы ПВО, действуя с безопасных дистанций и обеспечивая выполнение стратегических задач в рамках глобальных ударных возможностей и ядерного сдерживания.
Разработка ракеты стала приоритетом для ВВС США в рамках модернизации ядерной триады. Она рассматривается как ключевой элемент вооружения B-21 Raider, который также получит ядерные бомбы B61-12 и B61-13 (последняя предназначена исключительно для Raider).
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
