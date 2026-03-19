В строю до сих пор: легендарный U-2 Dragon Lady получит современные системы

Самолет U-2 Dragon Lady / © U.S. Air Force

В условиях участия США в боевых операциях на Ближнем Востоке и ранее — в Карибском регионе, этот самолет, спустя 70 лет после первого полета, как никогда нуждается в обновлении программного обеспечения, чтобы его система радиоэлектронной борьбы могла обнаруживать и нейтрализовать новые угрозы в условиях оспариваемого воздушного пространства.

Именно поэтому компания BAE Systems недавно получила контракт на поддержку и обслуживание усовершенствованной оборонительной системы AN/ALQ-221 (ADS) самолета U-2. Как говорится в пресс-релизе компании, «в рамках контракта BAE Systems обеспечит непрерывную техническую поддержку системы радиоэлектронной борьбы самолета, выполнит ремонт для поддержания ее работоспособности, а также предоставит обновления программного обеспечения, позволяющие выявлять и противодействовать новым угрозам».

Система AN/ALQ-221 объединяет средства предупреждения о радиолокационном облучении и электронного противодействия, обеспечивая пилотам U-2 высокую осведомленность об обстановке и возможности самозащиты. Она включает дальнодействующие сенсоры и бортовую обработку данных, что позволяет U-2 действовать в условиях противодействия и передавать критически важную разведывательную информацию лицам, принимающим решения.

Действительно, несмотря на почтенный возраст, U-2 обладает открытой архитектурой авионики, благодаря которой ВВС США используют его как летающую лабораторию для испытания новых технологий.

Планировалось, что Dragon Lady будет снят с вооружения ВВС США в 2026 году, и часть самолетов U-2 уже выведена из эксплуатации. Однако, как это уже происходило ранее, сроки списания находятся под пристальным вниманием Конгресса, и не исключено, что самолет продолжит службу и после конца текущего года. Более того, U-2 по-прежнему ежедневно выполняют активные разведывательные миссии с передовых баз, и признаков снижения их интенсивности не наблюдается — скорее наоборот.