Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
19 марта, 06:59
Рейтинг: +1138
Посты: 2616

В строю до сих пор: легендарный U-2 Dragon Lady получит современные системы

Несмотря на постоянно меняющиеся планы по списанию U-2 Dragon Lady в ближайшие годы, самолет продолжает играть ключевую роль, обеспечивая высшее военное руководство США важнейшей разведывательной информацией. 

Самолет U-2 Dragon Lady / © U.S. Air Force
В условиях участия США в боевых операциях на Ближнем Востоке и ранее — в Карибском регионе, этот самолет, спустя 70 лет после первого полета, как никогда нуждается в обновлении программного обеспечения, чтобы его система радиоэлектронной борьбы могла обнаруживать и нейтрализовать новые угрозы в условиях оспариваемого воздушного пространства.

Именно поэтому компания BAE Systems недавно получила контракт на поддержку и обслуживание усовершенствованной оборонительной системы AN/ALQ-221 (ADS) самолета U-2. Как говорится в пресс-релизе компании, «в рамках контракта BAE Systems обеспечит непрерывную техническую поддержку системы радиоэлектронной борьбы самолета, выполнит ремонт для поддержания ее работоспособности, а также предоставит обновления программного обеспечения, позволяющие выявлять и противодействовать новым угрозам».

Система AN/ALQ-221 объединяет средства предупреждения о радиолокационном облучении и электронного противодействия, обеспечивая пилотам U-2 высокую осведомленность об обстановке и возможности самозащиты. Она включает дальнодействующие сенсоры и бортовую обработку данных, что позволяет U-2 действовать в условиях противодействия и передавать критически важную разведывательную информацию лицам, принимающим решения.

Действительно, несмотря на почтенный возраст, U-2 обладает открытой архитектурой авионики, благодаря которой ВВС США используют его как летающую лабораторию для испытания новых технологий.

Планировалось, что Dragon Lady будет снят с вооружения ВВС США в 2026 году, и часть самолетов U-2 уже выведена из эксплуатации. Однако, как это уже происходило ранее, сроки списания находятся под пристальным вниманием Конгресса, и не исключено, что самолет продолжит службу и после конца текущего года. Более того, U-2 по-прежнему ежедневно выполняют активные разведывательные миссии с передовых баз, и признаков снижения их интенсивности не наблюдается — скорее наоборот.

18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Бонобо оказались не так миролюбивы, как думали ученые

Бонобо ничуть не менее агрессивны, чем шимпанзе, пришли к выводу авторы нового исследования. Однако между видами все же есть существенные различия в проявлении агрессии между полами: у бонобо самки чаще нападают на самцов, в то время как у шимпанзе, наоборот, самцы более агрессивны по отношению к самкам.

Вóроны запомнили места волчьих охот, чтобы проверять их на наличие падали

Вóроны не ищут падаль, следя за крупными хищниками. Наблюдения в Йеллоустонском национальном парке показали, что вместо этого птицы запоминают места, где волки чаще всего убивают добычу, и посещают эти районы целенаправленно. Ради этого вороны преодолевают до 155 километров в день, ориентируясь на внутреннюю карту местности.

Палеонтологи описали первый достоверный случай укуса в шею крупного плезиозавра

Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.

Археологи нашли 2000-летнюю свинцовую пулю для пращи с саркастическим посланием врагу

Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

