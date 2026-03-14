Новый космический аппарат NASA передал первые ультрафиолетовые изображения звезд с планетами
NASA получило первые изображения от крошечного космического аппарата, предназначенного для изучения звезд, вокруг которых обращаются далекие планеты. Миссия под названием Star-Planet Activity Research CubeSat (SPARCS) будет исследовать, как активность звезд влияет на потенциальную обитаемость близлежащих миров.
Первые снимки подтвердили, что научные приборы аппарата корректно работают в космосе. Теперь ученые могут приступить к изучению ультрафиолетового излучения одних из самых распространенных звезд в нашей галактике.
SPARCS был запущен 11 января, а уже 6 февраля космический аппарат передал первые изображения после завершения первоначальных проверок систем. Полученные данные затем обработали — это стало важной вехой миссии, известной как «первый свет». Так называют момент, когда космический телескоп или прибор впервые начинает успешно получать научные данные на орбите. Для SPARCS этот этап особенно важен, поскольку вся миссия основана на точных измерениях ультрафиолетового излучения.
Сам космический аппарат примерно размером с большую коробку сухих завтраков. Несмотря на столь скромные размеры, он будет исследовать чрезвычайно важный класс звезд.
Речь идет о звездах малой массы, масса которых составляет примерно 30–70 % массы Солнца. Такие светила — одни из самых распространенных в Млечном Пути, и именно вокруг них часто обнаруживают каменистые планеты.
В течение однолетней миссии SPARCS будет изучать около 20 звезд малой массы. Каждый объект космический аппарат будет наблюдать от пяти до сорока пяти дней.
Ученых интересует, как часто на этих звездах происходят вспышки и насколько мощными они бывают. Звездные вспышки сопровождаются выбросом интенсивного излучения, которое может существенно влиять на атмосферы близких планет. Хотя такие звезды холоднее и тусклее Солнца, вспышки на них происходят значительно чаще. Понимание активности «родительской» звезды помогает ученым оценить, могут ли окружающие ее планеты сохранять условия, пригодные для жизни.
Миссия SPARCS также испытывает новую технологию ультрафиолетовых детекторов, разработанную в Лаборатории реактивного движения NASA. Аппарат оснащен камерой SPARCam. Инженеры снабдили ее специальными фильтрами, размещенными непосредственно на чувствительных ультрафиолетовых детекторах.
