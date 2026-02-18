  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Магия, суеверия и проклятия в Древнем Риме

Слушатели узнают про колдовство и знахарство Древнего Рима.

Medio Modo
13 марта, 19:00 Идет 2 ч
1400 Стоимость
Москва Малый Знаменский пер., 11/11﻿

О мероприятии

В последний день жизни Цезаря было невероятное множество предостережений и знаков, но прислушался ли он хотя бы к одному?

За мраморными фасадами Рима процветал мир колдуний и знахарей, где проклятие было таким же орудием мести, как меч.

Приметы, таблички с именами врагов, фаллические амулеты, сглазы, суеверия, в конце концов, туалетные боги-покровители — популяризатор науки Никита Самохин рассмотрит весь «ассортимент» эзотерической части быта обычного римлянина и то, как это все влияло на его жизнь.

Расписание
13
Пятница
Март 2026
Малый Знаменский пер., 11/11﻿ Москва
19:00
Купить
Адрес

Малый Знаменский пер., 11/11﻿

18 февраля, 07:01
Александр Речкин
4
# античность
# Древний Рим
# история
Комментарии

