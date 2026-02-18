О мероприятии

В последний день жизни Цезаря было невероятное множество предостережений и знаков, но прислушался ли он хотя бы к одному?

За мраморными фасадами Рима процветал мир колдуний и знахарей, где проклятие было таким же орудием мести, как меч.

Приметы, таблички с именами врагов, фаллические амулеты, сглазы, суеверия, в конце концов, туалетные боги-покровители — популяризатор науки Никита Самохин рассмотрит весь «ассортимент» эзотерической части быта обычного римлянина и то, как это все влияло на его жизнь.

