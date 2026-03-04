О мероприятии

Зимняя жизнь отличается от летней не только у зверей, но и у птиц. И те, и другие могут менять окраску. Птицам снег не мешает перемещаться, они умеют летать, но многие охотно закапываются в снег на ночь, сохраняя тепло. Вопросы потери и сохранения тепла – одни из основных для птиц и млекопитающих, живущих в холодном климате. Существует несколько путей потери тепла, и довольно много стратегий по его сохранению, о чем следует помнить и человеку. Среди вопросов, которые будут разобраны на лекции кандидата биологических наук Квартальнова Павла Валерьевича: «зачем нужны обнимашки?», «зачем птицы спят на одной ноге?», «зачем киты регулярно отправляются к экватору?» и «почему люди дышат не ртом, а носом?».

