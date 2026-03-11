Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Стелс-бомбардировщик B-21 Raider впервые сфотографировали во время дозаправки в воздухе
Испытания нового стелс-бомбардировщик B-21 Raider идут быстрыми темпами: ВВС США ускоряют наращивание производства самолета, рассчитывая ввести его в строй к 2027 году.
Недавно в Сети появилось несколько изображений, на которых B-21 Raider дозаправляется самолетом-танкером KC-135R. В данном случае это так называемый «Танкер-призрак», базирующийся на авиабазе Эдвардс и работающий непосредственно с испытательным сообществом, обеспечивая поддержку дозаправки в воздухе.
Одно из изображений опубликовал в соцсети Х пользователь под ником Minor_triad: на нем видно, как KC-135R заправляет B-21 Raider над пустыней Мохаве. Судя по всему, в кадре находится первый летающий экземпляр B-21 Raider — на это указывает выступающий из носовой части самолета измерительный штанговый датчик воздушных параметров.
Еще одну серию фотографий сделал фотограф Иэн Реккьо. На его снимках B-21 Raider следует за KC-135R; также видно самолет, напоминающий бизнес-джет, пролетающий под ними. До конца не ясно, участвовал ли этот самолет непосредственно в данном испытательном полете вместе с B-21 Raider, однако это вполне вероятно.
Фотографии также дают хорошее представление о размерах B-21 Raider по сравнению с KC-135R, размах крыла которого составляет примерно 40 метров. Поэтому не трудно заметить, что размах крыла B-21 Raider составляет примерно 44–47 метров. Для сравнения, у более крупного B-2 размах крыла составляет около 52 метров.
Возможность дозаправки в воздухе позволит самолету дольше находиться в полете во время продолжительных испытаний, что крайне важно для машины, рассчитанной на выполнение миссий сверхбольшой дальности. Вполне вероятно, что B-21 Raider уже некоторое время выполняет дозаправку от танкеров, однако впервые этот момент удалось запечатлеть на фотографиях.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
Работа международной команды ученых позволила увидеть, как выглядело лицо знаменитого австралопитека по прозвищу Литтл Фут (Маленькая Стопа) — одного из наших древнейших предков, жившего в Южной Африке более 3,5 миллиона лет назад. Его скелет — самый полный из всех скелетов австралопитеков, когда-либо обнаруженных.
Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
