Стелс-бомбардировщик B-21 Raider впервые сфотографировали во время дозаправки в воздухе

Испытания нового стелс-бомбардировщик B-21 Raider идут быстрыми темпами: ВВС США ускоряют наращивание производства самолета, рассчитывая ввести его в строй к 2027 году.

Стелс-бомбардировщик B-21 Raider впервые сфотографировали во время дозаправки в воздухе / © Minor_triad / Х

Недавно в Сети появилось несколько изображений, на которых B-21 Raider дозаправляется самолетом-танкером KC-135R. В данном случае это так называемый «Танкер-призрак», базирующийся на авиабазе Эдвардс и работающий непосредственно с испытательным сообществом, обеспечивая поддержку дозаправки в воздухе.

Одно из изображений опубликовал в соцсети Х пользователь под ником Minor_triad: на нем видно, как KC-135R заправляет B-21 Raider над пустыней Мохаве. Судя по всему, в кадре находится первый летающий экземпляр B-21 Raider — на это указывает выступающий из носовой части самолета измерительный штанговый датчик воздушных параметров.

Стелс-бомбардировщик B-21 Raider и KC-135R / © Ian Recchio

Еще одну серию фотографий сделал фотограф Иэн Реккьо. На его снимках B-21 Raider следует за KC-135R; также видно самолет, напоминающий бизнес-джет, пролетающий под ними. До конца не ясно, участвовал ли этот самолет непосредственно в данном испытательном полете вместе с B-21 Raider, однако это вполне вероятно.

Стелс-бомбардировщик B-21 Raider и KC-135R / © Ian Recchio

Фотографии также дают хорошее представление о размерах B-21 Raider по сравнению с KC-135R, размах крыла которого составляет примерно 40 метров. Поэтому не трудно заметить, что размах крыла B-21 Raider составляет примерно 44–47 метров. Для сравнения, у более крупного B-2 размах крыла составляет около 52 метров.

Возможность дозаправки в воздухе позволит самолету дольше находиться в полете во время продолжительных испытаний, что крайне важно для машины, рассчитанной на выполнение миссий сверхбольшой дальности. Вполне вероятно, что B-21 Raider уже некоторое время выполняет дозаправку от танкеров, однако впервые этот момент удалось запечатлеть на фотографиях.