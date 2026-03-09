Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Швейцарии обнаружили бронзовый топор возрастом 3500 лет

На северо-западе Швейцарии исследователи обнаружили бронзовый топор возрастом 3500 лет и булавку для одежды. Предположительно, они могли быть частью более крупного ритуального клада.

В Швейцарии обнаружили бронзовый топор возрастом 3500 лет / © Nicole Gebhard, Archäologie Baselland

Волонтер полевого исследования с помощью металлоискателя обнаружил топор на крутом склоне вблизи деревни Бург-им-Лайменталь. Рядом он также нашел бронзовую булавку для одежды.

Длина топора составляет всего 22 сантиметра. Однако солидный вес, цельнолитая конструкция и качество исполнения делают его одним из наиболее ценных артефактов, найденных в регионе в последнее время. В районе этого склона в прошлом уже находили артефакты, связанные с бронзовым веком. Например, в 1858 году на том же месте обнаружили бронзовый серп.

По мнению археологов, на этом месте когда-то могли закопать крупный клад. Вероятно, его разграбили еще в древности, либо он постепенно рассеялся со временем. Так называемые клады характерны для европейского бронзового века. Они иногда состояли из десятков предметов, среди которых находили орудия труда, оружие и украшения. Исследователи связывают эти клады с ритуальными подношениями божествам.

Обнаруженный топор ученые отнесли к фланцевым топорам так называемого «типа Гренхен». Характерная форма топора получила свое название по месту первоначальной находки. Еще в 1856 году во время строительных работ у источника в городе Гренхен нашли клад, включавший четыре топора, четыре серпа и фрагмент меча.

Новый экземпляр укрепил предположение ученых, что этот тип топоров был широко распространен в районе Юрских гор в период среднего бронзового века. По мнению археологов, такие находки указывают, что между соседними районами уже в то время могли существовать устойчивые обменные связи.

Сегодня Бург-им-Лайменталь — тихая деревня у швейцарско-французской границы. Однако в доисторические времена ее расположение имело важное стратегическое значение. Этот район находится в плодородной местности, соединяющей пути, которые ведут к долинам рек Рейн и Рона. Археологические находки в близлежащих населенных пунктах подтверждают, что на этой территории проживали люди в эпоху среднего бронзового века.

Бронзовый топор и булавку посетители могут увидеть на специальной выставке в Историческом музее Базеля. Там также представлены недавно обнаруженные кельтские золотые и серебряные монеты из Арисдорфа.