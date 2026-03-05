Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Южнокорейская полиция потеряла изъятую криптовалюту из-за опубликованного пароля
Национальная налоговая служба Южной Кореи конфисковала криптоактивы на сумму около 5,6 миллиона долларов. Однако большая часть этих средств исчезла из-за ошибки чиновников.
Во время недавних рейдов корейские налоговики изъяли криптовалюту у 124 лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, на общую сумму около 8,1 миллиарда вон (примерно 5,6 миллиона долларов).
После этого чиновники выпустили пресс-релиз, в котором поделились успехами ведомства. В сообщении они разместили фотографии аппаратных кошельков Ledger, изъятых во время обысков. Также на фото попали рукописные заметки, содержащие мнемонические фразы для восстановления кошельков.
Публикация фотографий в высоком разрешении стала фатальной ошибкой. На них легко можно было рассмотреть мнемонические фразы, которые служили мастер-ключом для доступа к кошелькам. Любой человек, знающий этот код, мог получить доступ к кошельку.
Увидевший фотографии человек перевел небольшое количество крипты на один из адресов для оплаты комиссии сети Ethereum, необходимой для исходящих транзакций. Затем он совершил три перевода и переместил около четырех миллионов токенов Pre-Retogeum (PRTG). На тот момент они оценивались в 4,8 миллиона долларов.
Из-за того, что мнемоническая фраза попала в открытый доступ, у следователей нет явного подозреваемого. Украсть средства мог любой пользователь интернета. Кроме того, на рынке криптовалют практически отсутствует центральный орган, способный вернуть средства.
По словам эксперта, инцидент показал, что налоговые службы Южной Кореи не понимают, как работают криптовалюты. Их ошибка обошлась бюджету страны в миллиарды вон.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
